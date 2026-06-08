Todays Gold-Silver Price:सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण, चांदीच्याही भावात झाला बदल; जाणून घ्या नवीन किंमती

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भारतात 7 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,273 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,000 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,455 रुपये होता. भारतात 7 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,550 रुपये होता. भारतात 7 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 265 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,65,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,540 रुपये आहे. चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,980 रुपये आहे.
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चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,090 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,800 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,880 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,020 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,570 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,39,990
|₹1,52,720
|₹1,14,540
|पुणे
|₹1,39,990
|₹1,52,720
|₹1,14,540
|केरळ
|₹1,39,990
|₹1,52,720
|₹1,14,540
|कोलकाता
|₹1,39,990
|₹1,52,720
|₹1,14,540
|नागपूर
|₹1,39,990
|₹1,52,720
|₹1,14,540
|बंगळुरु
|₹1,39,990
|₹1,52,720
|₹1,14,540
|हैद्राबाद
|₹1,39,990
|₹1,52,720
|₹1,14,540
|नाशिक
|₹1,40,020
|₹1,52,750
|₹1,14,570
|सुरत
|₹1,40,040
|₹1,55,800
|₹1,16,880
|चेन्नई
|₹1,41,990
|₹1,54,900
|₹1,19,090
|दिल्ली
|₹1,40,140
|₹1,55,900
|₹1,16,980
|चंदीगड
|₹1,40,140
|₹1,55,900
|₹1,16,980
|लखनौ
|₹1,40,140
|₹1,55,900
|₹1,16,980
|जयपूर
|₹1,40,140
|₹1,55,900
|₹1,16,980