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Todays Gold-Silver Price:सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण, चांदीच्याही भावात झाला बदल; जाणून घ्या नवीन किंमती

Updated On: Jun 08, 2026 | 07:52 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरात 8 जून रोजी किरकोळ घसरण नोंदवली गेली आहे. सोने खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची माहिती असून, मुंबई, पुणे, चेन्नई आणि इतर प्रमुख शहरांतील ताजे दर समोर आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price:सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण, चांदीच्याही भावात झाला बदल; जाणून घ्या नवीन किंमती

Todays Gold-Silver Price:सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण, चांदीच्याही भावात झाला बदल; जाणून घ्या नवीन किंमती

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विस्तार
  • 8 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 15,272 रुपये प्रति ग्रॅम तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 13,999 रुपये प्रति ग्रॅमवर पोहोचला आहे.
  • 7 जूनच्या तुलनेत सोने आणि चांदीच्या किमतीत किरकोळ घट झाली असून चांदीचा दर 2,64,900 रुपये प्रति किलोवर आला आहे.
  • मुंबई आणि पुण्यात 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,39,990 रुपये प्रति 10 ग्रॅम असून चेन्नईमध्ये तो 1,41,990 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.
Gold Rate Today:  भारतात 8 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,272 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,999 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,454 रुपये आहे. भारतात 8 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,540 रुपये आहे. भारतात 8 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये आहे.

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भारतात 7 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,273 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,000 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,455 रुपये होता. भारतात 7 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,550 रुपये होता. भारतात 7 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 265 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,65,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,540 रुपये आहे. चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,980 रुपये आहे.

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चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,090 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,800 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,880 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,020 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,570 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,39,990 ₹1,52,720 ₹1,14,540
पुणे ₹1,39,990 ₹1,52,720 ₹1,14,540
केरळ ₹1,39,990 ₹1,52,720 ₹1,14,540
कोलकाता ₹1,39,990 ₹1,52,720 ₹1,14,540
नागपूर ₹1,39,990 ₹1,52,720 ₹1,14,540
बंगळुरु ₹1,39,990 ₹1,52,720 ₹1,14,540
हैद्राबाद ₹1,39,990 ₹1,52,720 ₹1,14,540
नाशिक ₹1,40,020 ₹1,52,750 ₹1,14,570
सुरत ₹1,40,040 ₹1,55,800 ₹1,16,880
चेन्नई ₹1,41,990 ₹1,54,900 ₹1,19,090
दिल्ली ₹1,40,140 ₹1,55,900 ₹1,16,980
चंदीगड ₹1,40,140 ₹1,55,900 ₹1,16,980
लखनौ ₹1,40,140 ₹1,55,900 ₹1,16,980
जयपूर ₹1,40,140 ₹1,55,900 ₹1,16,980

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver prices falls on june 8 check latest rates in major indian cities

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Published On: Jun 08, 2026 | 07:52 AM

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