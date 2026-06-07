Gold Investment: सोनं विकण्याची हीच योग्य वेळ? जाणून घ्या गोल्ड गुंतवणुकीतून कधी बाहेर पडणं ठरेल फायदेशीर

Gold Investment: भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सोने हा नेहमीच एक उत्तम पर्याय राहिला आहे. आर्थिक अनिश्चितता आणि महागाईच्या काळात ही एक सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. पण अनेकांना हे समजत नाही की सोन्यातील गुंतवणूक जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच त्यातून बाहेर पडण्याची योग्य वेळही महत्त्वाची आहे. तज्ञांच्या मते, काही विशिष्ट परिस्थितीत सोने विकून नफा मिळवणे हा एक शहाणपणाचा निर्णय ठरू शकतो.
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गुंतवणुकीच्या पोर्टफोलिओला स्थिरता देणे हे सोन्याचे मुख्य कार्य आहे. आर्थिक सल्लागार सामान्यतः एकूण गुंतवणुकीचा मर्यादित भाग सोन्यात ठेवण्याची शिफारस करतात. पण जेव्हा सोन्याच्या किमती वाढतात, तेव्हा पोर्टफोलिओमधील त्याचा वाटा वाढतो. जर सोन्याचे प्रमाण गरजेपेक्षा जास्त झाले, तर काही गुंतवणूक काढून घेऊन पोर्टफोलिओ संतुलित करण्याची वेळ आल्याचा तो संकेत असू शकतो. यामुळे धोका कमी होतो आणि गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायांसाठी संधी उपलब्ध होतात.
जागतिक तणाव, युद्ध, महागाई आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सोन्याच्या किमती अनेकदा झपाट्याने वाढतात. बऱ्याचदा, ही वाढ प्रत्यक्ष मागणीपेक्षा गुंतवणूकदारांच्या भावनांमुळे अधिक होते. जर किमती कमी कालावधीत असामान्यपणे वाढल्या, तर गुंतवणूकदार अंशतः नफा काढून घेण्याचा विचार करू शकतात. बाजाराची सर्वोच्च पातळी गाठणे जवळजवळ अशक्य आहे, त्यामुळे हळूहळू नफा काढून घेण्याची रणनीती अधिक चांगली मानली जाते.
सोन्यातील गुंतवणुकीचा मुख्य उद्देश गरजेच्या वेळी आर्थिक आधार देणे हा आहे. जर तुम्ही घर खरेदीसाठी, तुमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी किंवा इतर कोणत्याही मोठ्या खर्चासाठी गुंतवणूक केली असेल आणि सोन्याने चांगला परतावा दिला असेल, तर आता त्याचा उपयोग करण्याची हीच योग्य वेळ असू शकते. अनेक गुंतवणूकदार जास्त नफ्याच्या अपेक्षेने वाट पाहतात, परंतु बाजारातील कल कधीही बदलू शकतो. त्यामुळे, तुमची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सोन्याचा वापर करणे हा एक व्यावहारिक निर्णय मानला जातो.
कधीकधी, सोन्यातून बाहेर पडण्याचे कारण स्वतः सोने नसून, गुंतवणुकीच्या इतर संधी असतात. उदाहरणार्थ, शेअर बाजारातील घसरणीनंतर चांगले शेअर्स आकर्षक किमतीत उपलब्ध झाल्यास, किंवा निश्चित-उत्पन्न गुंतवणुकीतून चांगले व्याजदर मिळत असल्यास, गुंतवणूकदार सोन्यातून काही पैसे काढून तिथे गुंतवणूक करू शकतात. इक्विटीसारख्या वाढ-केंद्रित गुंतवणुकी सामान्यतः दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीचा प्राथमिक स्रोत असतात, तर सोने एक सुरक्षा कवच म्हणून काम करते.
उच्च चलनवाढ, कमकुवत चलन आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात सोने सामान्यतः चांगली कामगिरी करते. तथापि, जेव्हा चलनवाढ नियंत्रणात येऊ लागते, अर्थव्यवस्था स्थिर होते आणि व्याजदर वाढू लागतात, तेव्हा सोन्याची कामगिरी मंदावू शकते. अशा वेळी गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या सोन्यातील गुंतवणुकीचा आढावा घ्यावा. याचा अर्थ संपूर्ण गुंतवणूक विकणे असा नाही; उलट, जेव्हा गुंतवणुकीचे इतर पर्याय अधिक आकर्षक बनतात, तेव्हा ते परिस्थितीनुसार आपली रणनीती बदलू शकतात.
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