Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Best Time To Sell Gold Investment And Profit Booking Strategy See More Details

Gold Investment: सोनं विकण्याची हीच योग्य वेळ? जाणून घ्या गोल्ड गुंतवणुकीतून कधी बाहेर पडणं ठरेल फायदेशीर

Updated On: Jun 07, 2026 | 07:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सोने हा नेहमीच एक उत्तम पर्याय राहिला आहे. आर्थिक अनिश्चितता आणि महागाईच्या काळात ही एक सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. पण अनेकांना हे समजत नाही की सोन्यातील गुंतवणूक जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच त्यातून बाहेर पडण्याची योग्य वेळही महत्त्वाची आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Gold Investment: भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सोने हा नेहमीच एक उत्तम पर्याय राहिला आहे. आर्थिक अनिश्चितता आणि महागाईच्या काळात ही एक सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. पण अनेकांना हे समजत नाही की सोन्यातील गुंतवणूक जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच त्यातून बाहेर पडण्याची योग्य वेळही महत्त्वाची आहे. तज्ञांच्या मते, काही विशिष्ट परिस्थितीत सोने विकून नफा मिळवणे हा एक शहाणपणाचा निर्णय ठरू शकतो.

8th Pay Commission : फिटमेंट फॅक्टर वाढला तर सरकारी तिजोरीला बसणार मोठा फटका; तज्ज्ञांनी दिला इशारा

पोर्टफोलिओमधील सोन्याचा वाटा गरजेपेक्षा जास्त

गुंतवणुकीच्या पोर्टफोलिओला स्थिरता देणे हे सोन्याचे मुख्य कार्य आहे. आर्थिक सल्लागार सामान्यतः एकूण गुंतवणुकीचा मर्यादित भाग सोन्यात ठेवण्याची शिफारस करतात. पण जेव्हा सोन्याच्या किमती वाढतात, तेव्हा पोर्टफोलिओमधील त्याचा वाटा वाढतो. जर सोन्याचे प्रमाण गरजेपेक्षा जास्त झाले, तर काही गुंतवणूक काढून घेऊन पोर्टफोलिओ संतुलित करण्याची वेळ आल्याचा तो संकेत असू शकतो. यामुळे धोका कमी होतो आणि गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायांसाठी संधी उपलब्ध होतात.

जेव्हा किमती झपाट्याने वाढतात

जागतिक तणाव, युद्ध, महागाई आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सोन्याच्या किमती अनेकदा झपाट्याने वाढतात. बऱ्याचदा, ही वाढ प्रत्यक्ष मागणीपेक्षा गुंतवणूकदारांच्या भावनांमुळे अधिक होते. जर किमती कमी कालावधीत असामान्यपणे वाढल्या, तर गुंतवणूकदार अंशतः नफा काढून घेण्याचा विचार करू शकतात. बाजाराची सर्वोच्च पातळी गाठणे जवळजवळ अशक्य आहे, त्यामुळे हळूहळू नफा काढून घेण्याची रणनीती अधिक चांगली मानली जाते.

मोठ्या आर्थिक उद्दिष्टासाठी निधीची आवश्यकता

सोन्यातील गुंतवणुकीचा मुख्य उद्देश गरजेच्या वेळी आर्थिक आधार देणे हा आहे. जर तुम्ही घर खरेदीसाठी, तुमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी किंवा इतर कोणत्याही मोठ्या खर्चासाठी गुंतवणूक केली असेल आणि सोन्याने चांगला परतावा दिला असेल, तर आता त्याचा उपयोग करण्याची हीच योग्य वेळ असू शकते. अनेक गुंतवणूकदार जास्त नफ्याच्या अपेक्षेने वाट पाहतात, परंतु बाजारातील कल कधीही बदलू शकतो. त्यामुळे, तुमची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सोन्याचा वापर करणे हा एक व्यावहारिक निर्णय मानला जातो.

गुंतवणुकीचे इतर पर्याय अधिक आकर्षक बनतात

कधीकधी, सोन्यातून बाहेर पडण्याचे कारण स्वतः सोने नसून, गुंतवणुकीच्या इतर संधी असतात. उदाहरणार्थ, शेअर बाजारातील घसरणीनंतर चांगले शेअर्स आकर्षक किमतीत उपलब्ध झाल्यास, किंवा निश्चित-उत्पन्न गुंतवणुकीतून चांगले व्याजदर मिळत असल्यास, गुंतवणूकदार सोन्यातून काही पैसे काढून तिथे गुंतवणूक करू शकतात. इक्विटीसारख्या वाढ-केंद्रित गुंतवणुकी सामान्यतः दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीचा प्राथमिक स्रोत असतात, तर सोने एक सुरक्षा कवच म्हणून काम करते.

जेव्हा आर्थिक वातावरण बदलते

उच्च चलनवाढ, कमकुवत चलन आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात सोने सामान्यतः चांगली कामगिरी करते. तथापि, जेव्हा चलनवाढ नियंत्रणात येऊ लागते, अर्थव्यवस्था स्थिर होते आणि व्याजदर वाढू लागतात, तेव्हा सोन्याची कामगिरी मंदावू शकते. अशा वेळी गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या सोन्यातील गुंतवणुकीचा आढावा घ्यावा. याचा अर्थ संपूर्ण गुंतवणूक विकणे असा नाही; उलट, जेव्हा गुंतवणुकीचे इतर पर्याय अधिक आकर्षक बनतात, तेव्हा ते परिस्थितीनुसार आपली रणनीती बदलू शकतात.

LPG Gas घेऊन येणारी जहाजं अडकली होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत? आता भारतात गॅस पुरवठा खंडित होणार? काय आहे सत्य परिस्थिती?

Web Title: Best time to sell gold investment and profit booking strategy see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 07:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

60000 कोटी स्वाहा… फक्त 5 दिवसांत कोटींचं नुकसान, ‘या’ कंपनीच्या गुंतवणूकदारांना तगडा झटका
1

60000 कोटी स्वाहा… फक्त 5 दिवसांत कोटींचं नुकसान, ‘या’ कंपनीच्या गुंतवणूकदारांना तगडा झटका

LLB CET Result 2026 : तीन वर्षीय लॉ CET चा निकाल जाहीर; ४ विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाइल गुण मिळवत मारली बाजी
2

LLB CET Result 2026 : तीन वर्षीय लॉ CET चा निकाल जाहीर; ४ विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाइल गुण मिळवत मारली बाजी

8th Pay Commission : फिटमेंट फॅक्टर वाढला तर सरकारी तिजोरीला बसणार मोठा फटका; तज्ज्ञांनी दिला इशारा
3

8th Pay Commission : फिटमेंट फॅक्टर वाढला तर सरकारी तिजोरीला बसणार मोठा फटका; तज्ज्ञांनी दिला इशारा

‘अर्धा हिस्सा तर भारताचाच…’, तेल व्यापारावर रशियन CEO यांचं मोठं विधान
4

‘अर्धा हिस्सा तर भारताचाच…’, तेल व्यापारावर रशियन CEO यांचं मोठं विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gold Investment: सोनं विकण्याची हीच योग्य वेळ? जाणून घ्या गोल्ड गुंतवणुकीतून कधी बाहेर पडणं ठरेल फायदेशीर

Gold Investment: सोनं विकण्याची हीच योग्य वेळ? जाणून घ्या गोल्ड गुंतवणुकीतून कधी बाहेर पडणं ठरेल फायदेशीर

Jun 07, 2026 | 07:10 PM
Sriram Krishnan : कोण आहेत श्रीराम कृष्णन… ट्रम्प यांच्या AI सल्लागाराने अवघ्या 18 महिन्यांनंतर का सोडले व्हाईट हाऊस?

Sriram Krishnan : कोण आहेत श्रीराम कृष्णन… ट्रम्प यांच्या AI सल्लागाराने अवघ्या 18 महिन्यांनंतर का सोडले व्हाईट हाऊस?

Jun 07, 2026 | 06:59 PM
ENG vs NZ: लॉर्ड्सवर न्यूझीलंडने पत्करली शरणागती, पहिल्या डावात १४० धावांवर ऑलआऊट होऊनही इंग्लंडचा शानदार विजय; नेमकं काय घडलं?

ENG vs NZ: लॉर्ड्सवर न्यूझीलंडने पत्करली शरणागती, पहिल्या डावात १४० धावांवर ऑलआऊट होऊनही इंग्लंडचा शानदार विजय; नेमकं काय घडलं?

Jun 07, 2026 | 06:11 PM
Vaibhav Sooryavanshi: ‘मला फक्त खेळायचं नाही तर 10-20 वर्षे…’.; वैभवने सांगितला भविष्याचा प्लॅन

Vaibhav Sooryavanshi: ‘मला फक्त खेळायचं नाही तर 10-20 वर्षे…’.; वैभवने सांगितला भविष्याचा प्लॅन

Jun 07, 2026 | 06:06 PM
LPG Price hike: ‘सरकार प्रादेशिक पक्ष फोडण्यात व्यस्त त्यांना महागाई दिसत नाही,’ गॅस दरवाढीवरून रोहित पवार संतापले

LPG Price hike: ‘सरकार प्रादेशिक पक्ष फोडण्यात व्यस्त त्यांना महागाई दिसत नाही,’ गॅस दरवाढीवरून रोहित पवार संतापले

Jun 07, 2026 | 06:05 PM
दिल्लीत E85 पेट्रोल पंपाचा शुभारंभ! भारताच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी तख्तापलट?

दिल्लीत E85 पेट्रोल पंपाचा शुभारंभ! भारताच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी तख्तापलट?

Jun 07, 2026 | 06:00 PM
Sonam Mhaswekar : 5 मिनिटांच्या भेटीसाठी केला 6 तासांचा प्रवास! चाहत्याचे प्रेम पाहून देवमाणूस फेम अभिनेत्री झाली भावुक

Sonam Mhaswekar : 5 मिनिटांच्या भेटीसाठी केला 6 तासांचा प्रवास! चाहत्याचे प्रेम पाहून देवमाणूस फेम अभिनेत्री झाली भावुक

Jun 07, 2026 | 05:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
ऐप में पढ़ें