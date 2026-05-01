Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात चढउतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरात दररोज चढउतार पाहायला मिळत आहेत. खरेदीदार आणि गुंतवणूकदार सतत अपडेट राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 1 मे रोजी देशभरात सोन्याच्या किंमतींमध्ये किंचित बदल झाला आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 08:29 AM
  • 1 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,50,670 रुपये तर 22 कॅरेटचा दर 1,38,110 रुपये नोंदवला गेला.
  • दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर किंचित जास्त असून 22 कॅरेटचा भाव 1,38,260 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.
  • चांदीच्या दरात घसरण दिसून येत असून प्रति किलो 2,49,900 रुपये असा भाव नोंदवला गेला आहे.
Gold Rate Todayभारतात 1 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,067 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,811 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,300 रुपये आहे. भारतात 1 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,000 रुपये आहे. भारतात 1 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये आहे.

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांंमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,000 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,150 रुपये आहे.

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,760 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,160 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,050 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,030 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,38,110 ₹1,50,670 ₹1,13,000
पुणे ₹1,38,110 ₹1,50,670 ₹1,13,000
केरळ ₹1,38,110 ₹1,50,670 ₹1,13,000
कोलकाता ₹1,38,110 ₹1,50,670 ₹1,13,000
नागपूर ₹1,38,110 ₹1,50,670 ₹1,13,000
हैद्राबाद ₹1,38,110 ₹1,50,670 ₹1,13,000
बंगळुरु ₹1,38,110 ₹1,50,670 ₹1,13,000
चेन्नई ₹1,41,010 ₹1,53,830 ₹1,17,760
सुरत ₹1,38,160 ₹1,50,720 ₹1,13,050
नाशिक ₹1,38,140 ₹1,50,700 ₹1,13,030
चंदीगड ₹1,38,260 ₹1,50,820 ₹1,13,150
दिल्ली ₹1,38,260 ₹1,50,820 ₹1,13,150
लखनौ ₹1,38,260 ₹1,50,820 ₹1,13,150
जयपूर ₹1,38,260 ₹1,50,820 ₹1,13,150

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: May 01, 2026 | 08:29 AM

