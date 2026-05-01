  Celebrate Maharashtra Day 2026 Share Unique Wishes With Friends And Family

मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा….! महाराष्ट्र दिनानिमित्त नातेवाईक, मित्रमैत्रिणींना शेअर करा हटके शुभेच्छा

दरवर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रात १ मे मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यादिवशी अनेक ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन सुद्धा केले जाते. महाराष्ट्राच्या दिवशी प्रियजनांना या हटक्या शुभेच्छा नक्कीच पाठवा.

Updated On: May 01, 2026 | 05:30 AM
मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा....! महाराष्ट्र दिनानिमित्त नातेवाईक, मित्रमैत्रिणींना शेअर करा हटके शुभेच्छा

मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा....! महाराष्ट्र दिनानिमित्त नातेवाईक, मित्रमैत्रिणींना शेअर करा हटके शुभेच्छा

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १९६० झाली होती. त्यानंतर दरवर्षी १ मे रोजी ‘महाराष्ट्र दिन’ आवर्जून साजरा केला जातो. भारताला मिळेलेले स्वातंत्र्य आणि षेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याच्या दृष्टीने हा दिवस अत्यंत महत्वाचा आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळी’च्या माध्यमातूनच महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीची गरज रेखाटण्यात आली आहे. हा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आणि महाराष्ट्रात राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी अतिशय महत्वाचा आहे. भारताची अर्थव्यवस्था, संस्कृती आणि समाजजीवन यांमध्ये महाराष्ट्राने दिलेल्या योगदानाचा जिवंत पुरावा म्हणजे महाराष्ट्र दिन. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात ढोल ताशाच्या गजरात आणि विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून हा दिवस मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जातो. त्यामुळे महाराष्ट्र दिनाच्या खास दिवशी नातेवाईक आणि मित्रमैत्रिणींना मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवू शकता.(फोटो सौजन्य – pinterest)

महाराष्ट्र दिन १ मे या दिवशी का साजरा केला जातो ? जाणून घ्या इतिहास

“छत्रपतींच्या महाराष्ट्राला, ज्ञानेश्वर-तुकारामांच्या संस्कृतीला, आणि मराठी अस्मितेला सलाम! महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

“सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजा, गर्जता गर्जतो… महाराष्ट्र माझा! १ मे महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा!”

“माझा महाराष्ट्र – माझा अभिमान! सर्व मराठी बांधवांना महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

“कष्टाने घडवू प्रगती, जिद्दीने करू उन्नती! सर्व कामगारांना आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

“गर्व आहे की मी मराठी आहे,
गर्व आहे की मी महाराष्ट्रात राहतो!
महाराष्ट्र दिनाच्या मंगलमय शुभेच्छा!”

“छत्रपतींच्या महाराष्ट्राला, ज्ञानेश्वर-तुकारामांच्या संस्कृतीला,
आणि मराठी अस्मितेला सलाम!
महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा!”

“शौर्य, स्वाभिमान, संस्कृती आणि समाजहित
हाच महाराष्ट्राचा खरा वारसा!
महाराष्ट्र दिनाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा!”

जय जय महाराष्ट्र माझा..
गर्जा महाराष्ट्र माझा..
महाराष्ट्र दिन आणि कामगार
दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!

महाराष्ट्राची यशो गाथा
महाराष्ट्राची शौर्य कथा
पवित्र माती लावू कपाळी
धरणी मातेच्या चरणी माथा
महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा…!

जन्मलो ज्या मातीस
ती माती मराठी…
गुणगुणलो जे गीत
गीत मराठी…
महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा…!

सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो
शिवशंभू राजा
दरीदरीतून नाद गुंजला
महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा
महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा…!

दगड होईन तर सह्याद्रीचा
माती झालो तर महाराष्ट्राची
तलवार झालो तर आई भवानीची होईन
जय भवानी जय शिवाजी
महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा …!

मराठी भाषा, मराठी मन
अभिमान महाराष्ट्राचा, स्वाभिमान मराठीचा
महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!

भावभक्तीच्या देशा
आणिक बुद्धीच्या देशा
शाहिरांच्या देशा
कर्त्यां मर्दांच्या देशा…
जय जय महाराष्ट्र देशा
महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा…!

 

 

Published On: May 01, 2026 | 05:30 AM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

