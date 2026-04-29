Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • New Labor Code Rules Implemented Working More Than 8 Hours Will Now Get Double Salary See Details

New Overtime Rules: Salary च्या दुप्पट दराने मिळणार Overtime चे पैसे; कामाच्या तासांबाबत सरकारचा नेमका काय निर्णय?

१ एप्रिलपासून नवीन कामगार कायदे लागू झाले आहेत. यामुळे भारतीय कामगार वर्गात महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. या नियमांनुसार, निर्धारित तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास अधिक मोबदला मिळू शकतो.

Updated On: Apr 29, 2026 | 07:50 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Salary च्या दुप्पट दराने मिळणार Overtime चे पैसे
  • नवीन नियमांचा उद्देश काय आहे?
  • ओव्हरटाईमबद्दल नियम काय सांगतात?
New Overtime Rules: १ एप्रिलपासून नवीन कामगार कायदे लागू झाले आहेत. यामुळे भारतीय कामगार वर्गात महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. या नियमांनुसार, निर्धारित तासांपेक्षा जास्त काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लक्षणीयरीत्या अधिक मोबदला किंवा ओव्हरटाईम मिळू शकतो. ही नवीन चौकट ओव्हरटाईमचे नियम स्पष्ट करते आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये कामाचे व वैयक्तिक आयुष्याचे चांगले संतुलन साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. जे कर्मचारी त्यांच्या नियोजित वेळेपेक्षा जास्त तास काम करतील, त्यांना आता त्यांच्या नियमित पगाराच्या दुप्पट दराने मोबदला दिला जाईल. हा नियम भारताच्या नवीन कामगार कायद्यांतर्गत येतो, जो १ एप्रिल २०२६ रोजी लागू झाला आहे. यामुळे ओव्हरटाईमचे वेतन आणि कामाचे तास यांसंबंधीची दीर्घकाळचा प्रश्न दूर झाला आहे.

India’s Inflation Risk: भारतात महागाईचा धोका… कारण US-Iran तणाव नाही, तर नेमकं काय?

नवीन नियमांचा उद्देश काय आहे?

सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही नवीन चौकट सादर केली.
यामध्ये, अस्तित्वात असलेले २९ कामगार कायदे चार प्रमुख संहितांमध्ये विलीन करण्यात आले.
यामध्ये ‘वेतन संहिता’, ‘औद्योगिक संबंध संहिता’, ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘व्यावसायिक सुरक्षा संहिता’ यांचा समावेश आहे.
या बदलांचा उद्देश देशभरात ओव्हरटाईम आणि कामाच्या तासांसंबंधीचे नियम एकसमान करणे हा आहे.

ओव्हरटाईमबद्दल नियम काय सांगतात?

नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांनी दिवसातून ८ तासांपेक्षा जास्त किंवा आठवड्यातून ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करू नये. या मर्यादेपलीकडील कोणताही अतिरिक्त वेळ ओव्हरटाईम म्हणून गणला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, अशा अतिरिक्त कामासाठी सामान्य वेतनाच्या दुप्पट दराने मोबदला दिला पाहिजे.

नियोक्त्यांनी कर्मचाऱ्यांची संमती आवश्यक

कर्मचाऱ्यांची संमती हे आणखी एक महत्त्वाचे संरक्षण आहे. ओव्हरटाईम देण्यापूर्वी मालकांनी कर्मचाऱ्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे हक्क अधिक मजबूत होतील आणि त्यांच्यावर अतिरिक्त तास लादले जाणार नाहीत याची खात्री होईल. कामाची उत्तम परिस्थिती उपलब्ध करून देणे आणि विश्रांतीसाठी अधिक वेळ देणे हा मुख्य उद्देश आहे.

ओव्हरटाईमचा फायदा कोणाला होत नाही?

वाढीव संरक्षण असूनही, प्रत्येक कर्मचारी ओव्हरटाईम वेतनासाठी पात्र नसतो. कामगार कायदे सामान्यतः व्यवस्थापक आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना “कर्मचारी” या श्रेणीतून वगळतात. त्यामुळे, त्यांना कायदेशीर ओव्हरटाईम लाभ मिळू शकत नाहीत. पर्यवेक्षकीय कर्मचारी ही एक अधिक गुंतागुंतीची श्रेणी आहे. त्यांची पात्रता त्यांच्या पगाराची श्रेणी आणि कामाचे स्वरूप यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असते. जे व्यवस्थापक म्हणून काम करतात किंवा ज्यांचा पगार विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त असतो, त्यांनाही ओव्हरटाईमच्या नियमांमधून सूट मिळू शकते.

जर तुम्हाला ओव्हरटाईमचे पैसे मिळाले नाहीत तर?

जर नियोक्ता ओव्हरटाईम देण्यास नकार देत असेल, तर कर्मचाऱ्यांनी प्रथम आपापसात हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. यात अपयश आल्यास, ते कामगार आयुक्त किंवा निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता यांसारख्या कामगार प्राधिकरणाकडे हे प्रकरण घेऊन जाऊ शकतात. वेतन न्यायाधिकरण किंवा न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांकडेही औपचारिक तक्रारी दाखल केल्या जाऊ शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये वेतन स्लिप, उपस्थितीची नोंद आणि रोजगार करार यांसारखी सहाय्यक कागदपत्रे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. उल्लंघनाच्या तारखेपासून तक्रार दाखल करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडे साधारणपणे दोन ते पाच वर्षांचा कालावधी असतो.
ओव्हरटाईम व्यतिरिक्त, नवीन कामगार कायदे कामाच्या ठिकाणी योग्य वागणुकीवरही भर देतात. समान पदांसाठी भरती, वेतन आणि कामाच्या परिस्थितीत लिंगाच्या (ट्रान्सजेंडर ओळखीसह) आधारावर भेदभाव करण्यास नियोक्त्यांना मनाई आहे.

World Bank Warning: भय इथले संपत नाही… 4.5 कोटी लोकं धोक्यात, Iran युद्धाबाबत जागतिक बँकेचा मोठा इशारा

Web Title: New labor code rules implemented working more than 8 hours will now get double salary see details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 07:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM