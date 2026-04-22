Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात चढ-उतार सुरूच! भारतातील प्रमुख शहरांमधील भाव जाणून घ्या

Today's Gold Rate: देशात गेल्या काही दिवसांपासून सोनं आणि चांदीच्या दरात सतत चढ-उतार होत आहेत. आज 22 एप्रिल रोजीही सोन्याच्या किंमतीत बदल पाहायला मिळत असून, खरेदी करण्यापूर्वी ताजे दर जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरत आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:32 AM
  • आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,55,280 रुपये, तर 22 कॅरेट सोनं 1,42,340 रुपयांवर आहे.
  • मुंबई, पुणे, कोलकाता आणि केरळमध्ये सोन्याचे दर जवळपास समान असून, चेन्नईमध्ये दर किंचित जास्त आहेत.
  • चांदीच्या दरातही बदल; प्रति किलो किंमत 2,64,900 रुपये, गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे अपडेट.
Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून भारतात सोन्याच्या आणि चांदीच्या किंमतीत सतत चढऊतार होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कधी सोन्याच्या दरात वाढ होत आहे, तर कधी चांदीचे दर खाली कोसळत आहेत. आज भारतातील विविध शहरांमध्ये सोन्याचे दर काय आहेत, याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

भारतात 22 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,528 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,234 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,646 रुपये आहे. भारतात 22 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,460 रुपये आहे. भारतात 22 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,460 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,370 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,490 रुपये आहे.

दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,610 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,510 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,540 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,42,340 ₹1,55,280 ₹1,16,460
पुणे ₹1,42,340 ₹1,55,280 ₹1,16,460
नागपूर ₹1,42,340 ₹1,55,280 ₹1,16,460
हैद्राबाद ₹1,42,340 ₹1,55,280 ₹1,16,460
बंगळुरु ₹1,42,340 ₹1,55,280 ₹1,16,460
केरळ ₹1,42,340 ₹1,55,280 ₹1,16,460
कोलकाता ₹1,42,340 ₹1,55,280 ₹1,16,460
नाशिक ₹1,42,370 ₹1,55,310 ₹1,16,490
सुरत ₹1,42,390 ₹1,55,330 ₹1,16,510
चेन्नई ₹1,42,990 ₹1,55,990 ₹1,18,540
दिल्ली ₹1,42,490 ₹1,55,430 ₹1,16,610
चंदीगड ₹1,42,490 ₹1,55,430 ₹1,16,610
लखनौ ₹1,42,490 ₹1,55,430 ₹1,16,610
जयपूर ₹1,42,490 ₹1,55,430 ₹1,16,610

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

