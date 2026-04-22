Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात चढ-उतार सुरूच! भारतातील प्रमुख शहरांमधील भाव जाणून घ्या

भारतात 22 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,528 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,234 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,646 रुपये आहे. भारतात 22 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,460 रुपये आहे. भारतात 22 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,460 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,370 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,490 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,610 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,510 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,540 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,42,340
|₹1,55,280
|₹1,16,460
|पुणे
|₹1,42,340
|₹1,55,280
|₹1,16,460
|नागपूर
|₹1,42,340
|₹1,55,280
|₹1,16,460
|हैद्राबाद
|₹1,42,340
|₹1,55,280
|₹1,16,460
|बंगळुरु
|₹1,42,340
|₹1,55,280
|₹1,16,460
|केरळ
|₹1,42,340
|₹1,55,280
|₹1,16,460
|कोलकाता
|₹1,42,340
|₹1,55,280
|₹1,16,460
|नाशिक
|₹1,42,370
|₹1,55,310
|₹1,16,490
|सुरत
|₹1,42,390
|₹1,55,330
|₹1,16,510
|चेन्नई
|₹1,42,990
|₹1,55,990
|₹1,18,540
|दिल्ली
|₹1,42,490
|₹1,55,430
|₹1,16,610
|चंदीगड
|₹1,42,490
|₹1,55,430
|₹1,16,610
|लखनौ
|₹1,42,490
|₹1,55,430
|₹1,16,610
|जयपूर
|₹1,42,490
|₹1,55,430
|₹1,16,610