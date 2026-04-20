Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किंचीत घसरण, चांदीचे भावही नरमले! जाणून घ्या आजच्या किंमती

भारतात 19 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,578 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,684 रुपये होता. भारतात 19 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,840 रुपये होता. भारतात 19 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,830 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,790 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,980 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,820 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,800 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,860 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,880 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|पुणे
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|केरळ
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|कोलकाता
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|हैद्राबाद
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|नागपूर
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|बंगळुरु
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|चंदीगड
|₹1,42,940
|₹1,55,920
|₹1,16,980
|लखनौ
|₹1,42,940
|₹1,55,920
|₹1,16,980
|दिल्ली
|₹1,42,940
|₹1,55,920
|₹1,16,980
|नाशिक
|₹1,42,820
|₹1,55,800
|₹1,16,860
|सुरत
|₹1,42,840
|₹1,55,820
|₹1,16,880
|चेन्नई
|₹1,43,590
|₹1,56,650
|₹1,19,790