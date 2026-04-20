Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किंचीत घसरण, चांदीचे भावही नरमले! जाणून घ्या आजच्या किंमती

Today's Gold Rate: 20 एप्रिल रोजी देशभरातील सोन्या-चांदीचे नवीन दर जाहीर झाले आहेत. कालच्या तुलनेत किंमतीत किरकोळ बदल दिसून आला असून, खरेदी करण्यापूर्वी आजचे अपडेटेड रेट्स जाणून घेणे ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 08:32 AM
  • आज 24 कॅरेट सोनं ₹15,577 प्रति ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹14,279 आणि 18 कॅरेट ₹11,683 दराने विकले जात आहे.
  • कालच्या तुलनेत सोन्या-चांदीच्या किमतीत हलका बदल दिसून आला आहे.
  • मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नईसह विविध शहरांमध्ये सोन्याचे दर थोड्याफार फरकाने बदलतात.
Gold Rate Today: भारतात 20 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,577 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,279 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,683 रुपये आहे. भारतात 20 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,830 रुपये आहे. भारतात 20 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये आहे.

भारतात 19 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,578 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,684 रुपये होता. भारतात 19 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,840 रुपये होता. भारतात 19 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,000 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,830 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,790 रुपये आहे.

दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,980 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,820 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,800 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,860 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,880 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,42,790 ₹1,55,770 ₹1,16,830
पुणे ₹1,42,790 ₹1,55,770 ₹1,16,830
केरळ ₹1,42,790 ₹1,55,770 ₹1,16,830
कोलकाता ₹1,42,790 ₹1,55,770 ₹1,16,830
हैद्राबाद ₹1,42,790 ₹1,55,770 ₹1,16,830
नागपूर ₹1,42,790 ₹1,55,770 ₹1,16,830
बंगळुरु ₹1,42,790 ₹1,55,770 ₹1,16,830
चंदीगड ₹1,42,940 ₹1,55,920 ₹1,16,980
लखनौ ₹1,42,940 ₹1,55,920 ₹1,16,980
दिल्ली ₹1,42,940 ₹1,55,920 ₹1,16,980
नाशिक ₹1,42,820 ₹1,55,800 ₹1,16,860
सुरत ₹1,42,840 ₹1,55,820 ₹1,16,880
चेन्नई ₹1,43,590 ₹1,56,650 ₹1,19,790

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Apr 20, 2026 | 08:32 AM

