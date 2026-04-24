लेकीबाबत ‘ते’ शब्द ऐकताच बाप संतप्त; रॉडने वार करून थेट हत्याच

Updated On: Apr 24, 2026 | 07:54 AM
नागपूर : लेकीच्या अस्मितेवर घाणेरडा सौदा सुचवल्याने भडकलेल्या बापाने संतापाच्या भरात घेतलेला जीव, ही केवळ हत्या नाही तर विकृत मानसिकतेविरुद्धचा उग्र स्फोट ठरला. अवघ्या १२ तासांत पोलिसांनी उलगडलेले हे रहस्य शहरातील वाढत्या विकृतीचे भयावह चित्र समोर आणले. नारा घाट पुलाखाली पोत्यात आढळलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. ‘पैसे देत नसशील तर मुलीला पाठव’ असे म्हटल्यावर मुलीच्या बापानेच खून केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

नवीन पंजाबराव पुंडकर (वय ४०, रा. दुर्गाजीनगर, नारा गाव) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी दुपारी नारी घाट परिसरात नारा नदीच्या पुलाखाली संशयास्पद पोते आढळल्याची माहिती नागरिकांनी पोलिसांना दिली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. जरीपटका पोलिसांनी पोते उघडून पाहिले असता पुरुषाचा मृतदेह आढळला. तपासात मृताची ओळख झिंगाबाई टाकळी येथील राहुल सुनील शाहू (वय ३८) अशी पटली. तो ‘हॅपी डे’ नावाचे ओयो हॉटेल चालवत होता. तसेच व्याजाने पैसे देत होता.

पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. घटनास्थळी मिळालेल्या पोत्यावरील विशेष चिन्ह, भ्रमणध्वनी तपशील आणि शेवटचा संपर्क यांचा सखोल अभ्यास केला. या धाग्यांवरून पोलिसांनी नवीन पंजाबराव पुंडकरला ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.

रात्रभरासाठी मुलीला पाठव

२० तारखेच्या रात्री राहुल हा पैशांसाठी नवीनच्या घरी आला होता. पैशावरून त्यांच्यात वाद झाला. वादावादीत राहुलने नवीनला ‘तुझ्याकडून पैसे देणे होत नाही तर एक रात्र तुझ्या मुलीला माझ्याकडे पाठव’ असे म्हटले. मुलीबद्दल असे शब्द ऐकताच नवीनचा पारा चढला. नवीनने रॉडने राहुलच्या डोक्यावर वार करून ठार केले. पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह पोत्यात भरून नारा घाटाच्या नाल्यात फेकला. वाहत्या पाण्यात मृतदेह नष्ट होईल, असा त्याचा समज होता.

कोरोना काळात घेतले होते ५० हजार

नवीनने कोरोना काळात राहुलकडून ५० हजार रुपये व्याजाने घेतले होते. वेळोवेळी व्याजासह एक लाखाहून अधिक रक्कम दिल्यानंतरही तो व्याजाचे ३५ हजार रुपये अजून शिल्लक असल्याचे सांगून पैशांसाठी तगादा लावत होता. नवीन ते पैसे देण्यास असमर्थ ठरत होता.

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

