लेकीबाबत ‘ते’ शब्द ऐकताच बाप संतप्त; रॉडने वार करून थेट हत्याच

नागपूर : लेकीच्या अस्मितेवर घाणेरडा सौदा सुचवल्याने भडकलेल्या बापाने संतापाच्या भरात घेतलेला जीव, ही केवळ हत्या नाही तर विकृत मानसिकतेविरुद्धचा उग्र स्फोट ठरला. अवघ्या १२ तासांत पोलिसांनी उलगडलेले हे रहस्य शहरातील वाढत्या विकृतीचे भयावह चित्र समोर आणले. नारा घाट पुलाखाली पोत्यात आढळलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. ‘पैसे देत नसशील तर मुलीला पाठव’ असे म्हटल्यावर मुलीच्या बापानेच खून केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
नवीन पंजाबराव पुंडकर (वय ४०, रा. दुर्गाजीनगर, नारा गाव) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी दुपारी नारी घाट परिसरात नारा नदीच्या पुलाखाली संशयास्पद पोते आढळल्याची माहिती नागरिकांनी पोलिसांना दिली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. जरीपटका पोलिसांनी पोते उघडून पाहिले असता पुरुषाचा मृतदेह आढळला. तपासात मृताची ओळख झिंगाबाई टाकळी येथील राहुल सुनील शाहू (वय ३८) अशी पटली. तो ‘हॅपी डे’ नावाचे ओयो हॉटेल चालवत होता. तसेच व्याजाने पैसे देत होता.
पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. घटनास्थळी मिळालेल्या पोत्यावरील विशेष चिन्ह, भ्रमणध्वनी तपशील आणि शेवटचा संपर्क यांचा सखोल अभ्यास केला. या धाग्यांवरून पोलिसांनी नवीन पंजाबराव पुंडकरला ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.
रात्रभरासाठी मुलीला पाठव
२० तारखेच्या रात्री राहुल हा पैशांसाठी नवीनच्या घरी आला होता. पैशावरून त्यांच्यात वाद झाला. वादावादीत राहुलने नवीनला ‘तुझ्याकडून पैसे देणे होत नाही तर एक रात्र तुझ्या मुलीला माझ्याकडे पाठव’ असे म्हटले. मुलीबद्दल असे शब्द ऐकताच नवीनचा पारा चढला. नवीनने रॉडने राहुलच्या डोक्यावर वार करून ठार केले. पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह पोत्यात भरून नारा घाटाच्या नाल्यात फेकला. वाहत्या पाण्यात मृतदेह नष्ट होईल, असा त्याचा समज होता.
कोरोना काळात घेतले होते ५० हजार
नवीनने कोरोना काळात राहुलकडून ५० हजार रुपये व्याजाने घेतले होते. वेळोवेळी व्याजासह एक लाखाहून अधिक रक्कम दिल्यानंतरही तो व्याजाचे ३५ हजार रुपये अजून शिल्लक असल्याचे सांगून पैशांसाठी तगादा लावत होता. नवीन ते पैसे देण्यास असमर्थ ठरत होता.