पाहताच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा कुरकुरीत बांगडा फ्राय, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला मालवणी पद्धतीमध्ये बांगडा फ्राय बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला बांगडा फ्राय चविष्ट आणि कुरकुरीत होईल. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Apr 24, 2026 | 08:00 AM
जेवणाच्या ताटात जर मासे असतील तर सगळ्यांचं खूप जास्त भूक लागते. मासे चवीला जितके सुंदर लागतात तितकेच मासे आरोग्यासाठी सुद्धा फायदेशीर आहेत. त्यामुळे आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा आहारात माशांचा समावेश करावा. कोकणात कुठेही गेल्यानंतर माशांपासून बनवलेले विविध पदार्थ अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. माशांचं तिखलं, माशांचा सार, मासे फ्राय इत्यादी पदार्थ आवडीने खाल्ले जातात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचा मासा म्हणजे बांगडा. बांगड्यापासून विविध पदार्थ बनवले जातात. आज आम्ही तुम्हालामालवणी पद्धतीमध्ये कुरकुरीत बांगडा फ्राय बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ गरमागरम भाकरी किंवा माशांच्या सारसोबत अतिशय सुंदर लागतो. भाजी खाण्याचा कंटाळा आल्यास तुम्ही झटपट बांगडा फ्राय बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • बांगडा मासा
  • लाल तिखट
  • हळद
  • आंबट कोकम सरबत
  • मीठ
  • गरम मसाला
  • रवा
  • तांदळाचे पीठ
  • आलं लसूण मिरची पेस्ट
कृती:

  • मालवणी पद्धतीमध्ये बांगडा फ्राय बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, बांगडा स्वच्छ साफ करून त्यांच्या आतील घाण काढून पाण्याने ३ ते ४ वेळा स्वच्छ धुवून घ्या.
  • माशांमधील पाणी पूर्णपणे काढून टाका आणि त्यात कोकम सरबत आणि चवीनुसार थोडस मीठ लावून काहीवेळ तसेच ठेवा.
    कोकम लावल्यामुळे माशांना येणारा उग्र वास कमी होईल आणि चव आंबट लागेल.
  • वाटीमध्ये लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, आलं लसूण पेस्ट आणि कोकम आगळ घालून मिक्स करा. पेस्ट तयार करताना त्यात पाणी घालू नये.
  • तयार केलेला मसाला बांगड्याना लावून १ तास तसेच ठेवा. यामुळे मसाले माशांमध्ये चांगला लागेल.
  • ताटात तांदळाचे पीठ आणि थोडासा रवा घेऊन त्यात चवीनुसार मीठ, लाल तिखट घालून मिक्स करा.
  • तवा गरम करून त्यावर तेल टाका आणि कडक गरम झाल्यानंतर मसाला लावलेला बांगडा रव्याच्या मिश्रणात घोळवून तेलात सोडा आणि दोन्ही बाजूने व्यवस्थित कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहे मालवणी पद्धतीमध्ये बनवलेला कुरकुरीत बांगडा फ्राय.

Published On: Apr 24, 2026 | 08:00 AM

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 17, 2026 | 11:40 PM
May 17, 2026 | 10:15 PM
May 17, 2026 | 09:39 PM
May 17, 2026 | 09:23 PM
May 17, 2026 | 09:16 PM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM