Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढउतार सुरुच! 1 तोळा खरेदीसाठी करावा लागणार इतका खर्च

Updated On: May 29, 2026 | 08:03 AM IST
Today's Gold Rate: भारतात 29 मे रोजी सोन्याच्या दरांमध्ये बदल पाहायला मिळाला आहे. मुंबई, पुणे, दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये 22 कॅरेट, 24 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचे नवे दर जाहीर करण्यात आले आहेत. चांदीच्या दरात देखील आज मोठा बदल झाला आहे.

  • भारतात आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,56,050 रुपये नोंदवला गेला आहे.
  • मुंबई आणि पुण्यात 22 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1,43,040 रुपये आहे.
  • चांदीचा दर आज प्रति किलो 2,74,900 रुपये इतका आहे.
Gold Rate Today: भारतात 29 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,605 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,304 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,703 रुपये आहे. भारतात 29 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,030 रुपये आहे. भारतात 27 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये आहे.

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,590 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,730 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,080 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,180 रुपये आहे.

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,030 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,080 रुपये आहे. लातूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,730 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,43,040 ₹1,56,050 ₹1,17,030
पुणे ₹1,56,050 ₹1,56,050 ₹1,17,030
केरळ ₹1,56,050 ₹1,56,050 ₹1,17,030
कोलकाता ₹1,56,050 ₹1,56,050 ₹1,17,030
नागपूर ₹1,56,050 ₹1,56,050 ₹1,17,030
हैद्राबाद ₹1,56,050 ₹1,56,050 ₹1,17,030
बंगळुरु ₹1,56,050 ₹1,56,050 ₹1,17,030
चेन्नई ₹1,44,990 ₹1,58,170 ₹1,21,590
नाशिक ₹1,45,110 ₹1,58,310 ₹1,18,730
सुरत ₹1,43,090 ₹1,56,100 ₹1,17,080
दिल्ली ₹1,43,190 ₹1,56,200 ₹1,17,180
चंदीगड ₹1,43,190 ₹1,56,200 ₹1,17,180
लखनौ ₹1,43,190 ₹1,56,200 ₹1,17,180
जयपूर ₹1,43,190 ₹1,56,200 ₹1,17,180

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

