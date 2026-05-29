हापूस आंब्याचा सीजन संपण्याआधी घरी नक्की बनवून पहा शाही मँगो मलाई टोस्ट, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा करतील भरभरून कौतुक

Updated On: May 29, 2026 | 08:00 AM IST
आंब्याचा वापर करून बनवलेले सगळेच पदार्थ अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. त्यामुळे हापूस आंब्याचा सीजन संपण्याआधी शाही मँगो मलाई टोस्ट नक्कीच बनवून पहा. हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप आवडेल.

हापूस आंब्याचे नाव ऐकल्यानंतर सुद्धा सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये अतिशय आवडीने हापूस आंबे खाल्ले जातात. आंब्यांपासून विविध पदार्थांची मेजवानी सुद्धा बनवली जाते. आंब्याचं रायत, आंब्याची साठ, आंबा पोळी, आमरस इत्यादी अनेक पदार्थ बनवले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये शाही मँगो मलाई टोस्ट बनवू शकता. हा पदार्थ बनवण्यासाठी कमी साहित्य आणि कमी वेळ लागतो. मिठाईच्या दुकानात गेल्यानंतर प्रत्येकाला आकर्षक मिठाई पाहिल्यानंतर ती खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. पण नेहमीच विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले टेस्ट पदार्थ खावेत. अचानक घरी पाहुणे आल्यानंतर त्यांच्यासाठी नेमकं काय बनवावं? लगेच सुचत नाही. अशावेळी मँगो मलाई टोस्ट अतिशय उत्तम आहे. चला तर जाणून घेऊया शाही मँगो मलाई टोस्ट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

साहित्य:

  • आंब्याची काप
  • पनीर
  • साखर
  • दूध पावडर
  • दूध
  • वेलची पावडर
  • सुका मेवा
  • तूप
  • केशर
  • ब्रेड
  • पाणी
कृती:

  • शाही मँगो मलाई टोस्ट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात आंब्याचे तुकडे, पनीर, साखर, दूध पावडर, वेलची आणि थोडस दूध टाकून पेस्ट तयार करून घ्या.
  • पॅनमध्ये तूप गरम करून त्यात तयार केलेली पेस्ट आणि केशर दूध घालून मिश्रण घट्ट होईपर्यंत मंद आचेवर शिजवा. जाडसर मिश्रण तयार झाल्यानंतर गॅस बंद करा.
  • ब्रेडचे कापून घेतलेले तुकडे गरम तेलात कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या. कढईमध्ये साखर, पाणी, वेलची पावडर आणि केशर घालून साखरेचा पाक बनवा.
  • तळून घेतलेल्या ब्रेडच्या तुकड्यांवर तयार केलेली आंब्याची मलाई लावून पुन्हा एकदा वर टोस्ट ठेवा आणि साखरेच्या पाकात मुरण्यासाठी ठेवा.
  • सर्व्ह करताना वरून सुका मेवा घालून खाण्यासाठी द्या. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले शाही मँगो मलाई टोस्ट.

May 29, 2026 | 08:00 AM

