Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Gold And Silver Prices Fall Slightly On May 25 2026 Check Latest Rates In Major Cities

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किंचित घसरण; चांदीच्या भावातही झाली घट, वाचा सविस्तर

Updated On: May 25, 2026 | 07:50 AM IST
सारांश

Today's Gold Rate: सोनं आणि चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. 25 मे रोजी देशभरात सोन्या-चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण झाली असून मुंबई, दिल्ली, चेन्नईसह अनेक शहरांतील नवीन भाव जाहीर करण्यात आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किंचित घसरण; चांदीच्या भावातही झाली घट, वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किंचित घसरण; चांदीच्या भावातही झाली घट, वाचा सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • 25 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,59,050 रुपयांवर पोहोचला आहे.
  • चांदीचा दर आज प्रति किलो 2,84,900 रुपये असून कालच्या तुलनेत किंचित घट झाली आहे.
  • चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर सर्वाधिक असून मुंबई आणि नाशिकमध्ये तुलनेने कमी भाव आहेत.
Gold Rate Today:भारतात 25 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,905 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,579 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,928 रुपये आहे. भारतात 25 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,280 रुपये आहे. भारतात 25 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आहे.

घराची Original Document हरवलीत? मालकी हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी लगेच करा ‘हे’ काम; नाहीतर होईल मोठं नुकसान!

भारतात 24 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,906 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,929 रुपये होता. भारतात 24 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,290 रुपये होता. भारतात 24 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 285 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,85,000 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,280 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,430 रुपये आहे.

देशात डिझेल टंचाईचा हाहाकार; ६० लाख ट्रक रस्त्यांवरच ठप्प, दररोज २१ अब्ज रुपयांचे नुकसान अन्….

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,680 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,590 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,820 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,310 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,330 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
दिल्ली ₹1,45,940 ₹1,59,200 ₹1,19,430
चंदीगड ₹1,45,940 ₹1,59,200 ₹1,19,430
लखनौ ₹1,45,940 ₹1,59,200 ₹1,19,430
जयपूर ₹1,45,940 ₹1,59,200 ₹1,19,430
चेन्नई ₹1,47,290 ₹1,60,680 ₹1,23,590
सुरत ₹1,45,840 ₹1,59,100 ₹1,19,330
नाशिक ₹1,45,820 ₹1,59,080 ₹1,19,310
मुंबई ₹1,45,790 ₹1,59,050 ₹1,19,280
पुणे ₹1,45,790 ₹1,59,050 ₹1,19,280
केरळ ₹1,45,790 ₹1,59,050 ₹1,19,280
कोलकाता ₹1,45,790 ₹1,59,050 ₹1,19,280
नागपूर ₹1,45,790 ₹1,59,050 ₹1,19,280
हैद्राबाद ₹1,45,790 ₹1,59,050 ₹1,19,280
बंगळुरु ₹1,45,790 ₹1,59,050 ₹1,19,280

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver prices fall slightly on may 25 2026 check latest rates in major cities

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 07:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सांगताय काय? Gold 3 लाखांवर तर Silver 5 लाखांच्या पार; रॉबर्ट कियोसाकींच्या भविष्यवाणीने वाढवलं टेन्शन
1

सांगताय काय? Gold 3 लाखांवर तर Silver 5 लाखांच्या पार; रॉबर्ट कियोसाकींच्या भविष्यवाणीने वाढवलं टेन्शन

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा झाली घसरण! 24 कॅरेट खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे
2

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा झाली घसरण! 24 कॅरेट खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांसाठी खुशखबर! सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीही झाली स्वस्त; वाचा प्रमुख शहरांतील भाव
3

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांसाठी खुशखबर! सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीही झाली स्वस्त; वाचा प्रमुख शहरांतील भाव

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढउतार सुरुच; एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती
4

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढउतार सुरुच; एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किंचित घसरण; चांदीच्या भावातही झाली घट, वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किंचित घसरण; चांदीच्या भावातही झाली घट, वाचा सविस्तर

May 25, 2026 | 07:50 AM
World Football Day 2026 : गोल, जोश आणि जगभरातील चाहत्यांचा जल्लोष! जाणून घ्या ‘जागतिक फुटबॉल दिन’ का आहे इतका खास?

World Football Day 2026 : गोल, जोश आणि जगभरातील चाहत्यांचा जल्लोष! जाणून घ्या ‘जागतिक फुटबॉल दिन’ का आहे इतका खास?

May 25, 2026 | 07:30 AM
Tech Tips: ‘Restart’ ची सवय अन् स्मार्टफोनचा परफॉर्मंस होईल दमदार! जाणून घ्या गेमचेंजर फायदे

Tech Tips: ‘Restart’ ची सवय अन् स्मार्टफोनचा परफॉर्मंस होईल दमदार! जाणून घ्या गेमचेंजर फायदे

May 25, 2026 | 07:15 AM
Weekly Horoscope: मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Weekly Horoscope: मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

May 25, 2026 | 07:05 AM
Jio vs Airtel vs Vi: 199 रुपयांच्या किंमतीत कोणाचा प्लॅन लयभारी? डेटा, व्हॅलिडिटी आणि कॉलिंगमधील फरक जाणून घ्या

Jio vs Airtel vs Vi: 199 रुपयांच्या किंमतीत कोणाचा प्लॅन लयभारी? डेटा, व्हॅलिडिटी आणि कॉलिंगमधील फरक जाणून घ्या

May 25, 2026 | 06:30 AM
आत्मसमाधान हीच खरी समृद्धी…! मन शांत आणि आयुष्याला नवी दिशा देण्यासाठी ‘हे’ प्रेरणादायी विचार नक्कीच ठरतील प्रभावी

आत्मसमाधान हीच खरी समृद्धी…! मन शांत आणि आयुष्याला नवी दिशा देण्यासाठी ‘हे’ प्रेरणादायी विचार नक्कीच ठरतील प्रभावी

May 25, 2026 | 05:30 AM
Accident News : रिव्हर्स घेतलेल्या कारच्या धडकेत 10 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू; दोघे जखमी

Accident News : रिव्हर्स घेतलेल्या कारच्या धडकेत 10 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू; दोघे जखमी

May 25, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM