Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किंचित घसरण; चांदीच्या भावातही झाली घट, वाचा सविस्तर

भारतात 24 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,906 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,929 रुपये होता. भारतात 24 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,290 रुपये होता. भारतात 24 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 285 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,85,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,280 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,430 रुपये आहे.
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,680 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,590 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,820 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,310 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,330 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|दिल्ली
|₹1,45,940
|₹1,59,200
|₹1,19,430
|चंदीगड
|₹1,45,940
|₹1,59,200
|₹1,19,430
|लखनौ
|₹1,45,940
|₹1,59,200
|₹1,19,430
|जयपूर
|₹1,45,940
|₹1,59,200
|₹1,19,430
|चेन्नई
|₹1,47,290
|₹1,60,680
|₹1,23,590
|सुरत
|₹1,45,840
|₹1,59,100
|₹1,19,330
|नाशिक
|₹1,45,820
|₹1,59,080
|₹1,19,310
|मुंबई
|₹1,45,790
|₹1,59,050
|₹1,19,280
|पुणे
|₹1,45,790
|₹1,59,050
|₹1,19,280
|केरळ
|₹1,45,790
|₹1,59,050
|₹1,19,280
|कोलकाता
|₹1,45,790
|₹1,59,050
|₹1,19,280
|नागपूर
|₹1,45,790
|₹1,59,050
|₹1,19,280
|हैद्राबाद
|₹1,45,790
|₹1,59,050
|₹1,19,280
|बंगळुरु
|₹1,45,790
|₹1,59,050
|₹1,19,280