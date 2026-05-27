  • Gold Prices Fall In India On May 27 2026 Check Latest Gold And Silver Rates In Indian Cities

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात आज मोठी घसरण, चांदीचे दर स्थिर; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे?

Updated On: May 27, 2026 | 07:40 AM IST
सारांश

Today's Gold Rate: भारतात 27 मे रोजी सोन्याच्या दरात किंचित घसरण पाहायला मिळाली आहे, तर चांदीचे दर स्थिर राहिले आहेत. मुंबई, पुणे, दिल्ली आणि चेन्नईसह प्रमुख शहरांमध्ये 22 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्याचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले आहेत.

विस्तार
  • 27 मे रोजी भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,58,880 रुपये तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,45,640 रुपये नोंदवला गेला.
  • 26 मेच्या तुलनेत आज सोन्याच्या दरात किंचित घसरण झाली असून चांदीचा भाव मात्र स्थिर राहिला आहे.
  • मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई आणि सुरतसह प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे वेगवेगळे दर पाहायला मिळाले.
Gold Rate Todayभारतात 27 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,888 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,564 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,916 रुपये आहे. भारतात 27 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,880 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,160 रुपये आहे. भारतात 27 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आहे.

भारतात 26 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,939 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,611 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,955 रुपये होता. भारतात 26 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,550 रुपये होता. भारतात 26 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,680 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,590 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,210 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,670 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,910 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,190 रुपये आहे.

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,880 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,160 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,310 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,45,640 ₹1,58,880 ₹1,19,160
पुणे ₹1,45,640 ₹1,58,880 ₹1,19,160
केरळ ₹1,45,640 ₹1,58,880 ₹1,19,160
कोलकाता ₹1,45,640 ₹1,58,880 ₹1,19,160
नागपूर ₹1,45,640 ₹1,58,880 ₹1,19,160
हैद्राबाद ₹1,45,640 ₹1,58,880 ₹1,19,160
बंगळुरु ₹1,45,640 ₹1,58,880 ₹1,19,160
चेन्नई ₹1,47,290 ₹1,60,680 ₹1,23,590
नाशिक ₹1,45,670 ₹1,58,910 ₹1,19,190
सुरत ₹1,45,690 ₹1,58,930 ₹1,19,210
दिल्ली ₹1,45,790 ₹1,59,030 ₹1,19,310
चंदीगड ₹1,45,790 ₹1,59,030 ₹1,19,310
लखनौ ₹1,45,790 ₹1,59,030 ₹1,19,310
जयपूर ₹1,45,790 ₹1,59,030 ₹1,19,310

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: May 27, 2026 | 07:39 AM

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात आज मोठी घसरण, चांदीचे दर स्थिर; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे?

May 27, 2026 | 07:39 AM
Iran-US Tensions : इराण-अमेरिकेतील संबंध पुन्हा ताणले जाणार? सततच्या हल्ल्यांमुळे इराण संतापला; म्हटले, ‘अमेरिका हा देश…’

May 27, 2026 | 07:04 AM
चारचाकीच्या धडकेत महिला गंभीर जखमी, दोन्ही पाय अन् हात फ्रॅक्चर; अपघातानंतर चालक फरार

May 27, 2026 | 12:30 AM
GT Vs RCB Live Scorecard: ‘ई साला कप नामदे’! आरसीबीची ‘फायनल’ भरारी; गुजरातचा खेळ खल्लास

May 26, 2026 | 11:49 PM
IND Vs AFG: भारताविरुद्ध अफगाणिस्तानने जाहीर केला संघ; ‘या’ खेळाडूने घेतली माघार

May 26, 2026 | 10:15 PM
Pune Crime: पुण्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची सर्वात मोठी कारवाई! २ कोटींहून अधिक किमतीची बेकायदा दारू आणि बिअर जप्त

May 26, 2026 | 10:10 PM
पहिली इलेक्ट्रिक फरारी झाली लाँच! सिंगल चार्ज मध्ये ५३० किमी, किंमत ऐकून व्हाल थक्क!

May 26, 2026 | 10:10 PM

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM