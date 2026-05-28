Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘ऊस बिलासाठी रणांगण!’ सोलापुरात शेतकऱ्यांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन तीव्र; प्रशासनाची विनंती धुडकावली

Updated On: May 28, 2026 | 09:46 PM IST
जाहिरात
सारांश

दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील धोत्री येथील गोकुळ साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांचे जवळपास १३० कोटी रुपयांचे ऊस बिल थकविल्याने सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

Sugarcane Farmer Protest in Solapur, Sugarcane Farmer, Farmer Protest, Solapur, Solapur news,

ऊस बिलासाठी रणांगण!’ सोलापुरात शेतकऱ्यांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन तीव्र

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सोलापूर शहर प्रतिनिधी : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील धोत्री येथील गोकुळ साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांचे जवळपास १३० कोटी रुपयांचे ऊस बिल थकविल्याने सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. आपल्या हक्काच्या पैशासाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेले बेमुदत ठिय्या आंदोलन चौथ्या दिवशीही तीव्रतेने सुरूच होते.

“शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर उसाची संपूर्ण थकीत रक्कम जमा होत नाही, तोपर्यंत एकही शेतकरी मागे हटणार नाही,” असा आक्रमक इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे. आंदोलनस्थळी दिवसभर घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, गुरुवार दि. २८ रोजी दक्षिणचे तहसीलदार किरण जमदाडे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत शेतकऱ्यांशी जवळपास तासभर चर्चा केली. वाढते ऊन आणि आंदोलनातील त्रास लक्षात घेता वयोवृद्ध महिला व पुरुष शेतकऱ्यांना घरी पाठवण्याची विनंती त्यांनी आंदोलकांना केली. मात्र, संतप्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनाची ही विनंती एकमुखाने फेटाळून लावत, “मागण्या मान्य होईपर्यंत वयोवृद्धांसह आंदोलन सुरूच ठेवणार,” असा निर्धार व्यक्त केला.

या आंदोलनात अमोल पाटील यांच्यासह अरविंद घोडके, अंबादास शिवशंकर, सचिन जवळगे, प्रशांत सुरवसे, गणेश नरे, सचिन सपकाळ यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले आहेत.

बारामतीत पोलिसांचा मोठा प्रहार! जिममधील तरुणांना विकले जाणारे ‘टर्मिन’ इंजेक्शन जप्त; ८३ हजारांच्या मुद्देमालासह एकाला अटक

विविध संघटना व पक्षांचा वाढता पाठिंबा

सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला विविध पक्ष व संघटनांचा पाठिंबा वाढत आहे. दि. २७ रोजी संभाजी आरमार यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. तर दि. २८ रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मूलभूत हक्क संघर्ष समिती आणि अखिल भारतीय किसान सभा, सोलापूर यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत पाठिंबा जाहीर केला. तसेच वंचित बहुजन आघाडीनेही तोंडी पाठिंबा दिल्याची माहिती आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिली.

“पेट्रोल, डिझेलची महागाई व टंचाई हे मोदी सरकारचे पाप,” हर्षवर्धन सकपाळ यांचा पुन्हा पंतप्रधान मोदींवर निशाणा

Web Title: Sugarcane farmer protest in solapur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 09:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“चित्रपटांपेक्षा माणसांची ‘होप’ बनण्यातच खरे समाधान”- सोनू सूद; मोहोळ तालुक्यातील मसलेचौधरी गाव दत्तक
1

“चित्रपटांपेक्षा माणसांची ‘होप’ बनण्यातच खरे समाधान”- सोनू सूद; मोहोळ तालुक्यातील मसलेचौधरी गाव दत्तक

Jaggery: एकेकाळी गरीबांचा गूळ, आज आरोग्याचा ‘सुपरफूड’; बाजारात साखर पडली फिकी
2

Jaggery: एकेकाळी गरीबांचा गूळ, आज आरोग्याचा ‘सुपरफूड’; बाजारात साखर पडली फिकी

भाजपचा ‘शिंदे पॅटर्न’ सोलापुरात? विधानपरिषदेसाठी महिला चेहऱ्याला संधीची जोरदार चर्चा; अंतिम क्षणापर्यंत उमेदवारीवर सस्पेन्स कायम
3

भाजपचा ‘शिंदे पॅटर्न’ सोलापुरात? विधानपरिषदेसाठी महिला चेहऱ्याला संधीची जोरदार चर्चा; अंतिम क्षणापर्यंत उमेदवारीवर सस्पेन्स कायम

शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा! साखर, कांदा प्रश्नांवर केंद्र सकारात्मक, चर्चेतून ‘या’ मोठ्या मागण्या मंजूर
4

शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा! साखर, कांदा प्रश्नांवर केंद्र सकारात्मक, चर्चेतून ‘या’ मोठ्या मागण्या मंजूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘ऊस बिलासाठी रणांगण!’ सोलापुरात शेतकऱ्यांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन तीव्र; प्रशासनाची विनंती धुडकावली

‘ऊस बिलासाठी रणांगण!’ सोलापुरात शेतकऱ्यांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन तीव्र; प्रशासनाची विनंती धुडकावली

May 28, 2026 | 09:46 PM
मानोऱ्यात हागणदारीमुक्तीचा बोजवारा! उघड्यावर जाण्याचे प्रकार; आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

मानोऱ्यात हागणदारीमुक्तीचा बोजवारा! उघड्यावर जाण्याचे प्रकार; आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

May 28, 2026 | 09:45 PM
शहरातल्या ट्राफिकसाठी कोणत्या कार आहेत तुमच्यासाठी बेस्ट? वाचा हे 5 पर्याय

शहरातल्या ट्राफिकसाठी कोणत्या कार आहेत तुमच्यासाठी बेस्ट? वाचा हे 5 पर्याय

May 28, 2026 | 09:33 PM
रात्री ११:२५ नंतर नवी मुंबई ‘राम भरोसे’! वाशी-ठाणे मार्गावर लोकल गाड्यांच्या अभावामुळे हजारो प्रवाशांचे प्रचंड

रात्री ११:२५ नंतर नवी मुंबई ‘राम भरोसे’! वाशी-ठाणे मार्गावर लोकल गाड्यांच्या अभावामुळे हजारो प्रवाशांचे प्रचंड

May 28, 2026 | 09:22 PM
Buldhana News : गोवंश संरक्षणासाठी सरकारचे कठोर पाऊल! जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती; अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाईचे निर्देश

Buldhana News : गोवंश संरक्षणासाठी सरकारचे कठोर पाऊल! जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती; अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाईचे निर्देश

May 28, 2026 | 09:12 PM
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, पक्ष सोडलेल्या ‘त्या’ नेत्याला पद न देण्याची मागणी

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, पक्ष सोडलेल्या ‘त्या’ नेत्याला पद न देण्याची मागणी

May 28, 2026 | 09:05 PM
World Menstrual Hygiene Day : ‘वर्ल्ड मेन्स्ट्रुअल हायजीन डे’ निमित्त धारावीत विशेष शिबिर संपन्न!

World Menstrual Hygiene Day : ‘वर्ल्ड मेन्स्ट्रुअल हायजीन डे’ निमित्त धारावीत विशेष शिबिर संपन्न!

May 28, 2026 | 09:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM