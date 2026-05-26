Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने गाठला नवा उच्चांक; मुंबई, पुणेसह प्रमुख शहरांतील भाव जाणून घ्या

गुंतवणूकदारांची चांदी! 5 भारतीय REITs कडून शेवटच्या तिमाहीत 2566 कोटींचे वाटप; वर्षभरात 8900 कोटींहून अधिक रिटर्न
भारतात 25 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,905 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,579 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,928 रुपये होता. भारतात 25 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,280 रुपये होता. भारतात 25 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
जयपूरमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,650 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,420 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,580 रुपये आहे.
LPG Subsidy New Rule: ‘या’ नागरिकांना मिळणार नाही गॅस सबसिडी! बँक खात्यात पैसे येणं होणार बंद; पाहा नवीन नियम
चेन्नई शहरात आज आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,010 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,160 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,600 रुपये आहे. मुंबई, पुणे इत्यादी शहरांंमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,550 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,46,110
|₹1,59,390
|₹1,19,550
|पुणे
|₹1,46,110
|₹1,59,390
|₹1,19,550
|केरळ
|₹1,46,110
|₹1,59,390
|₹1,19,550
|कोलकाता
|₹1,46,110
|₹1,59,390
|₹1,19,550
|नागपूर
|₹1,46,110
|₹1,59,390
|₹1,19,550
|हैद्राबाद
|₹1,46,110
|₹1,59,390
|₹1,19,550
|बंगळुरु
|₹1,46,110
|₹1,59,390
|₹1,19,550
|चेन्नई
|₹1,47,810
|₹1,61,250
|₹1,24,010
|सुरत
|₹1,46,160
|₹1,59,440
|₹1,19,600
|नाशिक
|₹1,46,140
|₹1,59,420
|₹1,19,580
|दिल्ली
|₹1,46,260
|₹1,59,540
|₹1,19,650
|चंदीगड
|₹1,46,260
|₹1,59,540
|₹1,19,650
|लखनौ
|₹1,46,260
|₹1,59,540
|₹1,19,650
|जयपूर
|₹1,46,260
|₹1,59,540
|₹1,19,650