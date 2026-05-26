  • Gold Price Today Gold Rates Rise Again Across India At 26 May 2026 Check Latest 22 Carat And 24 Carat Prices

Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने गाठला नवा उच्चांक; मुंबई, पुणेसह प्रमुख शहरांतील भाव जाणून घ्या

Updated On: May 26, 2026 | 07:46 AM IST
सारांश

Today's Gold Rate: देशभरात आज सोन्याच्या दरांमध्ये पुन्हा वाढ झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यामुळे ग्राहकांचे लक्ष आता गोल्ड आणि सिल्व्हरच्या ताज्या भावांकडे लागले आहे. विशेषतः लग्नसराईच्या हंगामात सोन्याच्या वाढत्या किंमतीमुळे खरेदीदारांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण पडण्याची शक्यता आहे.

  • 26 मे रोजी भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,59,390 रुपये तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,46,110 रुपये नोंदवला गेला.
  • चेन्नईमध्ये आज देशातील प्रमुख शहरांच्या तुलनेत सोन्याचे दर सर्वाधिक असून 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,61,250 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे.
  • चांदीचा दर आज स्थिर असून प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये नोंदवला गेला.
Gold Rate Today: भारतात 26 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,939 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,611 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,955 रुपये आहे. भारतात 26 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,550 रुपये आहे. भारतात 26 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आहे.

भारतात 25 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,905 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,579 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,928 रुपये होता. भारतात 25 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,280 रुपये होता. भारतात 25 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

जयपूरमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,650 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,420 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,580 रुपये आहे.

चेन्नई शहरात आज आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,010 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,160 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,600 रुपये आहे. मुंबई, पुणे इत्यादी शहरांंमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,550 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,46,110 ₹1,59,390 ₹1,19,550
पुणे ₹1,46,110 ₹1,59,390 ₹1,19,550
केरळ ₹1,46,110 ₹1,59,390 ₹1,19,550
कोलकाता ₹1,46,110 ₹1,59,390 ₹1,19,550
नागपूर ₹1,46,110 ₹1,59,390 ₹1,19,550
हैद्राबाद ₹1,46,110 ₹1,59,390 ₹1,19,550
बंगळुरु ₹1,46,110 ₹1,59,390 ₹1,19,550
चेन्नई ₹1,47,810 ₹1,61,250 ₹1,24,010
सुरत ₹1,46,160 ₹1,59,440 ₹1,19,600
नाशिक ₹1,46,140 ₹1,59,420 ₹1,19,580
दिल्ली ₹1,46,260 ₹1,59,540 ₹1,19,650
चंदीगड ₹1,46,260 ₹1,59,540 ₹1,19,650
लखनौ ₹1,46,260 ₹1,59,540 ₹1,19,650
जयपूर ₹1,46,260 ₹1,59,540 ₹1,19,650

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

