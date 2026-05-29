Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Navapancham Yoga The Yoga Formed By Venus And Moon Will Benefit The People Of These Zodiac Signs

Navapancham Yoga: मे महिन्याच्या अखेरीस या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब, शुक्र आणि चंद्र तयार करणार नवपंचम योग

Updated On: May 29, 2026 | 07:05 AM IST
जाहिरात
सारांश

शुक्र सध्या मिथुन राशीत आहे, तर चंद्र तूळ राशीत आहे. यामुळे या दोन ग्रहांमध्ये एक शुभ नवपंचम योग तयार झालेला आहे. या शुभ योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नवपंचम योग कधीपर्यंत आहे
  • कोणत्या राशींच्या लोकांचे नशीब बदलणार आहे
  • नवपंचम योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

जेव्हा दोन ग्रह एकमेकांपासून पाचव्या आणि नवव्या स्थानात येतात, तेव्हा नवपंचम योग तयार होतो. २७ मेच्या रात्री चंद्राने तूळ राशीत प्रवेश केल्यामुळे शुक्र आणि चंद्र यांच्यातही नवपंचम योग तयार झाला, जो ३० मेच्या सकाळपर्यंत राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र आणि चंद्र या दोन शुभ ग्रहांमध्ये तयार झालेला हा शुभ नवपंचम योग काही विशिष्ट राशींसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. मे महिन्याचा शेवट या राशींसाठी सुखद आणि आर्थिक लाभ घेऊन येऊ शकतो. नवपंचम योगाचा फायदा कोणत्या राशींच्या लोकांना होणार आहे जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

मिथुन रास

नवपंचम योगादरम्यान, शुक्र तुमच्या राशीत असेल, तर चंद्र तुमच्या पंचम स्थानात असेल. त्यामुळे, तुम्हाला सकारात्मक मानसिक बदलांचा अनुभव येऊ शकतो. काही लोकांना त्यांच्या इच्छित नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळू शकतील. शुक्राच्या स्थितीमुळे तुमचे वैवाहिक जीवनही सुधारेल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षकांकडून पाठिंबा मिळेल. नोकरी व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

Astro Tips: हातातून दूध किंवा तेल सांडणे का मानले जाते अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय आणि धार्मिक श्रद्धा

सिंह रास

नवपंचम योगामध्ये शुक्र तुमच्या लाभाच्या घरात असेल, तर चंद्र तुमच्या शौर्याच्या घरात असेल. शुक्र-चंद्राच्या या संयोगामुळे, तुम्हाला भूतकाळात केलेल्या गुंतवणुकीतून फायदा होऊ शकतो. मे महिन्याच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते. या राशीच्या लोकांना शेअर बाजारातूनही नफा मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना चांगले सौदे मिळू शकतात. प्रेमसंबंधही सुधारतील. या काळात कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तसेच तुम्ही सामाजिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकता.

Sai Baba: साईबाबांनी पाण्याने दिवे कसे पेटवले? जाणून घेऊया त्यांनी दिलेली मोलाची शिकवण

धनु रास

नवपंचम योगादरम्यान चंद्र तुमच्या लाभ घरात आणि शुक्र तुमच्या सप्तम घरात असेल. त्यामुळे, तुम्हाला तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदलांचा अनुभव येऊ शकतो. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. काही लोकांना अज्ञात स्रोतांकडून आर्थिक लाभ मिळू शकतो. या राशीत जन्मलेल्या व्यक्तींना गमावलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. जे रोजगाराच्या शोधात आहेत, त्यांना त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होताना दिसू शकतात. या काळात तुमची आर्थिक सुधारेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नवपंचम योग म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार दोन ग्रह एकमेकांपासून पाचव्या आणि नवव्या स्थानात आले की नवपंचम योग तयार होतो. हा योग सामान्यतः शुभ मानला जातो.

  • Que: शुक्र आणि चंद्राचा नवपंचम योग का विशेष मानला जातो?

    Ans: शुक्र हा सुख, वैभव आणि प्रेमाचा ग्रह मानला जातो, तर चंद्र मन आणि भावना दर्शवतो. त्यामुळे हा योग आनंद, आर्थिक लाभ आणि सकारात्मक बदल घडवू शकतो असे मानले जाते.

  • Que: नवपंचम योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: नवपंचम योगाचा मिथुन, सिंह आणि धनु राशींच्या लोकांना फायदा होणार

Web Title: Navapancham yoga the yoga formed by venus and moon will benefit the people of these zodiac signs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Planet Transit June: जून महिन्यात ग्रहस्थितीत मोठे बदल, जाणून घ्या कोणत्या राशींवर होणार परिणाम
1

Planet Transit June: जून महिन्यात ग्रहस्थितीत मोठे बदल, जाणून घ्या कोणत्या राशींवर होणार परिणाम

दत्तभक्तांनी आवर्जून भेट द्यावी अशी पवित्र तीर्थस्थान कोणती? जाणून घ्या या तीर्थस्थानांचे धार्मिक महत्त्व
2

दत्तभक्तांनी आवर्जून भेट द्यावी अशी पवित्र तीर्थस्थान कोणती? जाणून घ्या या तीर्थस्थानांचे धार्मिक महत्त्व

Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण
3

Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण

Astro Tips: हातातून दूध किंवा तेल सांडणे का मानले जाते अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय आणि धार्मिक श्रद्धा
4

Astro Tips: हातातून दूध किंवा तेल सांडणे का मानले जाते अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय आणि धार्मिक श्रद्धा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navapancham Yoga: मे महिन्याच्या अखेरीस या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब, शुक्र आणि चंद्र तयार करणार नवपंचम योग

Navapancham Yoga: मे महिन्याच्या अखेरीस या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब, शुक्र आणि चंद्र तयार करणार नवपंचम योग

May 29, 2026 | 07:05 AM
पोटावरची ढेरी २१ दिवसांमध्ये होईल कायमची गायब! सकाळच्या नाश्त्यात नियमित करा वाटीभर पपईचे सेवन, गंभीर आजारांपासून मिळेल सुटका

पोटावरची ढेरी २१ दिवसांमध्ये होईल कायमची गायब! सकाळच्या नाश्त्यात नियमित करा वाटीभर पपईचे सेवन, गंभीर आजारांपासून मिळेल सुटका

May 29, 2026 | 05:30 AM
‘ऊस बिलासाठी रणांगण!’ सोलापुरात शेतकऱ्यांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन तीव्र; प्रशासनाची विनंती धुडकावली

‘ऊस बिलासाठी रणांगण!’ सोलापुरात शेतकऱ्यांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन तीव्र; प्रशासनाची विनंती धुडकावली

May 28, 2026 | 09:46 PM
मानोऱ्यात हागणदारीमुक्तीचा बोजवारा! उघड्यावर जाण्याचे प्रकार; आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

मानोऱ्यात हागणदारीमुक्तीचा बोजवारा! उघड्यावर जाण्याचे प्रकार; आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

May 28, 2026 | 09:45 PM
शहरातल्या ट्राफिकसाठी कोणत्या कार आहेत तुमच्यासाठी बेस्ट? वाचा हे 5 पर्याय

शहरातल्या ट्राफिकसाठी कोणत्या कार आहेत तुमच्यासाठी बेस्ट? वाचा हे 5 पर्याय

May 28, 2026 | 09:33 PM
रात्री ११:२५ नंतर नवी मुंबई ‘राम भरोसे’! वाशी-ठाणे मार्गावर लोकल गाड्यांच्या अभावामुळे हजारो प्रवाशांचे प्रचंड

रात्री ११:२५ नंतर नवी मुंबई ‘राम भरोसे’! वाशी-ठाणे मार्गावर लोकल गाड्यांच्या अभावामुळे हजारो प्रवाशांचे प्रचंड

May 28, 2026 | 09:22 PM
“चित्रपटांपेक्षा माणसांची ‘होप’ बनण्यातच खरे समाधान”- सोनू सूद; मोहोळ तालुक्यातील मसलेचौधरी गाव दत्तक

“चित्रपटांपेक्षा माणसांची ‘होप’ बनण्यातच खरे समाधान”- सोनू सूद; मोहोळ तालुक्यातील मसलेचौधरी गाव दत्तक

May 28, 2026 | 09:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM