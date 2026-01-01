Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Stock Market Today: नववर्षाची धमाकेदार सुरुवात! शेअर बाजारात जोरदार तेजी; सेन्सेक्स ८५,४०० पार, निफ्टी २६,२०० जवळ

१ जानेवारी २०२६ रोजी शेअर बाजारात जोरदार तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स २०० अंकांनी वाढून ८५,४१६ वर पोहोचला, तर निफ्टी २६,२०० च्या जवळ पोहोचला. विप्रो आणि व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये वाढ नोंदवण्यात आली.

Updated On: Jan 01, 2026 | 11:02 AM
Stock Market Today: सलग तिसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण! सेन्सेक्स–निफ्टी झाली लालेलाल

Stock Market Today: सलग तिसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण! सेन्सेक्स–निफ्टी झाली लालेलाल (फोटो-सोशल मीडिया)

  • नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदारांची चांदी
  • विप्रो, एमअँडएम, श्रीराम फायनान्स चमकले
  • २०२६ गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरण्याचे संकेत
 

Stock Market Today:भारतीय शेअर बाजाराने २०२६ च्या नवीन वर्षाचे स्वागत जोरदार तेजीने केले. १ जानेवारीच्या पहिल्या ट्रेडिंग सत्रात, दोन्ही प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी हिरव्या रंगात उघडले आणि गुंतवणूकदारांमध्ये लक्षणीय उत्साह दिसून आला. जागतिक संकेत आणि देशांतर्गत खरेदीमुळे बाजाराने सुरुवातीच्या काळातही आपली वाढ कायम ठेवली. व्होडाफोन आयडिया आणि विप्रो सारख्या शेअर्समध्ये वाढत्या तेजीमुळे बाजारातील भावना आणखी बळकट झाल्या.

 आज बीएसई सेन्सेक्स सुमारे १९६ अंकांनी वाढून ८५,४१६ वर उघडला, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढली. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी ५० निर्देशांक देखील ६४ अंकांनी वाढून २६,१९४ वर व्यवहार करत आहे. बाजारातील या सुरुवातीच्या वाढीवरून असे दिसून येते की २०२६ हे वर्ष गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.

हेही वाचा: Mutual Fund: म्युच्युअल फंडांचा झपाटा कायम! २०२५ मध्ये एयूएम ८१ लाख कोटींवर

बँक निफ्टी देखील ९५ अंकांनी वाढून ५९,६७८ वर उघडला, जो बँकिंग क्षेत्रावरील विश्वास दर्शवितो. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकांनीही त्यांचे अनुकरण केले, निफ्टी मिडकॅप ६०,५७८ च्या आसपास व्यवहार करत होता. व्यापक बाजारपेठेत खरेदी दिसून येत असल्याने, लहान आणि मध्यम गुंतवणूकदारांनाही आज चांगला फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

बाजारातील सुरुवातीच्या व्यवहारात, विप्रो, एम अँड एम आणि श्रीराम फायनान्स सारख्या शेअर्समध्ये सर्वात जास्त वाढ नोंदवून गुंतवणूकदारांना आनंद झाला. झोमॅटो (इटरनल) आणि इंटरग्लोब एव्हिएशनच्या शेअर्समध्येही लक्षणीय खरेदी झाली, ज्यामुळे ते टॉप गेनर बनले. याव्यतिरिक्त, एचडीएफसी बँक आणि इन्फोसिस सारख्या मोठ्या शेअर्सनी देखील निर्देशांक उंचावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

हेही वाचा: India Economic Growth: भारत चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था! जपानला मागे टाकत घेतली ऐतिहासिक झेप

तेजीच्या काळात, आयटीसी, डॉ. रेड्डीज लॅब आणि ओएनजीसी सारख्या काही मोठ्या शेअर्समध्ये विक्रीचा थोडासा दबाव दिसून आला. सिप्ला आणि बजाज फायनान्सचे शेअर्सही घसरले, सुरुवातीच्या सत्रात तेजी दिसून आली. तथापि, एकूण बाजारातील तेजी इतकी मजबूत होती की या शेअर्समधील घसरणीचा निर्देशांकावर कोणताही नकारात्मक परिणाम झाला नाही.

बाजार तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, निफ्टी २६,२०० च्या जवळ येणे हे तांत्रिकदृष्ट्या एक मजबूत संकेत आहे. वर्षाच्या पहिल्या दिवशी बाजारातील अशी सकारात्मक कामगिरी येणाऱ्या दिवसांसाठी चांगला पाया रचते. गुंतवणूकदारांना दर्जेदार स्टॉक धरून ठेवण्याचा आणि या नवीन बाजारातील उच्चांकाचा फायदा घेण्यासाठी योग्य वेळी खरेदी करण्याचा सल्ला दिला जातो.

