सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा रवा-दह्याचा चिल्ला, आरोग्यासाठीच नाहीतर चवीला सुद्धा लागेल चविष्ट

सकाळी उठल्यानंतर सर्वच महिलांची खूप जास्त घाई असते. ऑफिसचा डबा, लहान मुलांचा डबा, सकाळचा नाश्ता आणि त्यासोबतच घरातील इतर कामांचा खूप जास्त ताण महिलांवर असतो. त्यामुळे भरपूर वेळा सकाळचा नाश्ता बाहेरून विकत आणला जातो. पण नेहमीच विकतचा नाश्ता आणून खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टीक आणि चविष्ट पदार्थ बनवून खावेत. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला रवा दह्याचा चिल्ला बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. सकाळच्या नाश्त्यात एक किंवा दोन चिल्ला खाल्यास पोट दीर्घकाळ भरलेले राहील आणि लवकर भूक लागणार नाही. दह्याचा चिल्ला तुम्ही कोणत्याही पदार्थासोबत खाऊ शकता. याशिवाय सकाळी उठल्यानंतर पोटभर नाश्ता केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहामध्ये जातो. रवा दह्यापासून बनवलेला चिल्ला तुम्ही लहान मुलांना डब्यात सुद्धा देऊ शकता. या पदार्थाच्या सेवनामुळे लहान मुलांचे पोट सुद्धा भरलेले राहील. चला तर जाणून घेऊया रवा दह्याचा चिल्ला बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी मिक्स भाज्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत भाज्यांचे पॉप्स, घरातील प्रत्येकाला नक्कीच आवडेल पदार्थ