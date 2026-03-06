Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा रवा-दह्याचा चिल्ला, आरोग्यासाठीच नाहीतर चवीला सुद्धा लागेल चविष्ट

सकाळच्या घाईमध्ये नाश्त्यासाठी तुम्ही झटपट रवा दह्याचा चिल्ला बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा अतिशय सुंदर लागते.

Updated On: Mar 06, 2026 | 08:00 AM
सकाळी उठल्यानंतर सर्वच महिलांची खूप जास्त घाई असते. ऑफिसचा डबा, लहान मुलांचा डबा, सकाळचा नाश्ता आणि त्यासोबतच घरातील इतर कामांचा खूप जास्त ताण महिलांवर असतो. त्यामुळे भरपूर वेळा सकाळचा नाश्ता बाहेरून विकत आणला जातो. पण नेहमीच विकतचा नाश्ता आणून खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टीक आणि चविष्ट पदार्थ बनवून खावेत. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला रवा दह्याचा चिल्ला बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. सकाळच्या नाश्त्यात एक किंवा दोन चिल्ला खाल्यास पोट दीर्घकाळ भरलेले राहील आणि लवकर भूक लागणार नाही. दह्याचा चिल्ला तुम्ही कोणत्याही पदार्थासोबत खाऊ शकता. याशिवाय सकाळी उठल्यानंतर पोटभर नाश्ता केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहामध्ये जातो. रवा दह्यापासून बनवलेला चिल्ला तुम्ही लहान मुलांना डब्यात सुद्धा देऊ शकता. या पदार्थाच्या सेवनामुळे लहान मुलांचे पोट सुद्धा भरलेले राहील. चला तर जाणून घेऊया रवा दह्याचा चिल्ला बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी मिक्स भाज्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत भाज्यांचे पॉप्स, घरातील प्रत्येकाला नक्कीच आवडेल पदार्थ

साहित्य:

  • रवा
  • दही
  • हिरवी मिरची
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • कोथिंबीर
  • जिरं
  • मीठ
  • तेल
घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी झटपट घरी बनवा कुरकुरीत ‘मिनी सामोसा’, दिसायलाच नाही तर चवीलाही लागतात मजेदार

कृती:

  • रवा दह्याचा चिल्ला बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये रवा घेऊन त्यात दह्यात टाकून मिक्स करा. त्यानंतर रव्याच्या गुठळ्या मोडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिक्स करा.
  • काहीवेळा रवा आणि दही एकत्र मिक्स करून ठेवून द्या. त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, जिरं, चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात आवश्यकता वाटल्यास इनो सुद्धा मिक्स करू शकता. पॅन गरम करण्यासाठी ठेवावा.
  • त्यानंतर पॅनवर तेल टाकून कडक गरम करून घ्या आणि तयार केलेले मिश्रण गोलाकार टाकून चिल्ला दोन्ही बाजूने भाजा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला रवा दह्याचा चिल्ला. हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Published On: Mar 06, 2026 | 08:00 AM

