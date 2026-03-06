National Dentist’s Day : सुंदर हास्य, निरोगी आयुष्य! ‘राष्ट्रीय दंतवैद्य दिनानिमित्त’ आरोग्यासाठी जाणून घ्या ‘हे’ मोलाचे सल्ले

National Dentist’s Day 2026 : एखाद्याचे मन जिंकायचे असेल तर तुमचे ‘हास्य’ पुरेसे असते. पण हे हास्य सुंदर आणि निरोगी ठेवण्याचे काम पडद्यामागचे हिरो म्हणजेच ‘दंतवैद्य’ (Dentists) करत असतात. दरवर्षी ६ मार्च रोजी आपण ‘राष्ट्रीय दंतवैद्य दिन’ (National Dentist’s Day) साजरा करतो. हा दिवस केवळ डॉक्टरांचे आभार मानण्यासाठी नाही, तर आपल्या आरोग्यामध्ये दातांचे किती महत्त्वाचे स्थान आहे, याची जाणीव करून देण्यासाठी आहे.
दंतवैद्य म्हणजे केवळ दात काढणारे किंवा पोकळी भरणारे डॉक्टर नाहीत. ते तुमचे मुख आरोग्य (Oral Health) तज्ज्ञ आहेत. दातांची दुर्गंधी, हिरड्यांमधून रक्त येणे, वेडेवाकडे दात सरळ करणे किंवा मुखाचा कर्करोग ओळखणे अशा अनेक जटिल कामांमध्ये त्यांचे योगदान मोलाचे असते. दंतवैद्य आपल्याला केवळ उपचार देत नाहीत, तर आयुष्यभर दात कसे टिकवायचे, याचे शिक्षणही देतात.
अनेकांना असे वाटते की दातांचा त्रास फक्त तोंडापुरता मर्यादित असतो. मात्र, वैद्यकीय संशोधनानुसार, जर तुमच्या हिरड्यांना संसर्ग झाला असेल तर त्याचे जीवाणू रक्ताभिसरणाद्वारे तुमच्या हृदयापर्यंत पोहोचू शकतात. त्यामुळे तोंडाची स्वच्छता ही केवळ सौंदर्यासाठी नाही, तर निरोगी हृदयासाठी आणि नियंत्रित मधुमेहासाठी देखील आवश्यक आहे. म्हणूनच दंतवैद्य हे आपल्या संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग आहेत.
आजच्या धावपळीच्या युगात आणि फास्ट फूडच्या जमान्यात दात किडण्याचे प्रमाण लहान मुलांमध्ये प्रचंड वाढले आहे. चॉकलेट्स, थंड पेये आणि चिकट पदार्थांमुळे दातांच्या ‘इनॅमल’वर परिणाम होतो. राष्ट्रीय दंतवैद्य दिनाच्या निमित्ताने डॉक्टर आवाहन करतात की, मुलांच्या पहिल्या दातापासूनच त्यांच्या ओरल हायजीनकडे लक्ष द्यावे. ‘दूध दुखीचे दात आहेत, पडणारच आहेत’ ही मानसिकता बदलून त्यांची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
दंतवैद्य नेहमी काही मूलभूत नियमांचा आग्रह धरतात. दिवसातून दोनदा ब्रश करणे, जेवणानंतर चूळ भरणे आणि मुख्य म्हणजे ‘फ्लॉसिंग’ (Flossing) करणे. ब्रश जिथे पोहोचू शकत नाही, तिथे फ्लॉस पोहोचतो आणि अडकलेले अन्नाचे कण बाहेर काढतो. याशिवाय दर ६ महिन्यांनी न चुकता आपल्या फॅमिली डेंटिस्टची भेट घेणे ही गुंतवणूक तुमच्या भविष्यातील मोठ्या शस्त्रक्रियांचा खर्च वाचवू शकते.
आजच्या दिवशी जगभरातील रुग्ण आपल्या दंतवैद्यांचे आभार मानतात. दवाखान्यात गेल्यावर ज्या ‘ड्रिल’ मशीनच्या आवाजाला आपण घाबरतो, त्याच मशीनच्या मदतीने डॉक्टर आपल्या वेदना दूर करतात. आजच्या दिवशी आपल्या दंतवैद्यांना एक साधी ‘थँक्यू’ नोट पाठवणे किंवा त्यांच्या सल्ल्याचे तंतोतंत पालन करणे, हीच त्यांच्यासाठी खरी भेट ठरेल.
Ans: हा दिवस प्रामुख्याने दंतवैद्यांच्या परिश्रमांचा सन्मान करण्यासाठी आणि समाजात दंत आरोग्याबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी ६ मार्च रोजी निश्चित करण्यात आला आहे.
Ans: तज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही वेदना नसतानाही वर्षातून किमान दोनदा (दर सहा महिन्यांनी) दंत तपासणी करणे आवश्यक आहे.
Ans: दिवसातून दोनदा मऊ ब्रशने दात घासणे, जिभेची स्वच्छता करणे, डेंटल फ्लॉस वापरणे आणि गोड पदार्थ खाल्ल्यानंतर चूळ भरणे या सर्वात महत्त्वाच्या सवयी आहेत.