Rain Update : देशातील ‘या’ 13 राज्यांसाठी पुढील 8 तास महत्त्वाचे; मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल दिसून येत आहे. काही ठिकाणी पावसाने अद्याप ओढ दिली आहे. तर काही ठिकाणी तापमानात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. असे असताना आता देशातील 13 राज्यांमध्ये पुढील 8 तासांत मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पुढील 24 तासांत उत्तर बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुढील 7 दिवसांत पूर्व आणि ईशान्य भारत, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम हिमालयीन प्रदेशात पावसाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
देशभरातील काही राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू असून, त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होताना दिसत आहे. देशातील 13 राज्यांसाठी पुढील 8 तास महत्त्वाचे असून, मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, काही भागांमध्ये अतिवृष्टीचीही शक्यता आहे. परिणामी, हवामान विभागाने देशभरातील १३ राज्यांमध्ये हलक्या ते मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या काळात ताशी ६० ते ८० किमी वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे.
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हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, पुढील ६-७ दिवसांत वायव्य भारत, पश्चिम-मध्य भारत आणि दक्षिण द्वीपकल्पीय भारताच्या मैदानी प्रदेशात पावसाचे प्रमाण तुलनेने कमी राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, १८ जुलैनंतर पश्चिम हिमालयीन प्रदेशात पावसाचे प्रमाण पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने अनेक राज्यांमध्ये मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटाची शक्यता वर्तवली आहे. याव्यतिरिक्त, काही दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये उष्णतेची लाट आणि दमट हवामानाची शक्यता आहे.
ओडिशात मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता
ओडिशाच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमध्येही अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, मेघालय आणि मणिपूरमध्येही पावसाची शक्यता आहे.
दिल्ली एनसीआरमध्ये वातावरण सामान्य
दिल्ली एनसीआरमध्ये या आठवड्यात हवामान सामान्य राहण्याची शक्यता आहे. जरी दिवसाचे तापमान ३८ अंशांच्या आसपास राहील, तरी ढगांची हालचाल, हलका पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यांमुळे कडक उन्हापासून काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. १५ जुलै रोजी हवामान साधारणपणे असेच राहील. कमाल तापमान ३८ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २८ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. या दिवशीही आकाश अंशतः ढगाळ राहील.