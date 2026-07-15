बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Warning Of Heavy Rain Accompanied By Thunderstorms In 13 States Across The Country

Rain Update : देशातील ‘या’ 13 राज्यांसाठी पुढील 8 तास महत्त्वाचे; मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा

Updated On: Jul 15, 2026 | 07:12 AM IST
जाहिरात
सारांश

देशभरातील काही राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू असून, त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होताना दिसत आहे. देशातील 13 राज्यांसाठी पुढील 8 तास महत्त्वाचे असून, मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

Rain Update : देशातील 13 राज्यांसाठी पुढील 8 तास महत्त्वाचे; मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा

Rain Update : देशातील 13 राज्यांसाठी पुढील 8 तास महत्त्वाचे; मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल दिसून येत आहे. काही ठिकाणी पावसाने अद्याप ओढ दिली आहे. तर काही ठिकाणी तापमानात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. असे असताना आता देशातील 13 राज्यांमध्ये पुढील 8 तासांत मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पुढील 24 तासांत उत्तर बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुढील 7 दिवसांत पूर्व आणि ईशान्य भारत, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम हिमालयीन प्रदेशात पावसाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.

देशभरातील काही राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू असून, त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होताना दिसत आहे. देशातील 13 राज्यांसाठी पुढील 8 तास महत्त्वाचे असून, मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, काही भागांमध्ये अतिवृष्टीचीही शक्यता आहे. परिणामी, हवामान विभागाने देशभरातील १३ राज्यांमध्ये हलक्या ते मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या काळात ताशी ६० ते ८० किमी वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे.

Maharashtra Weather : हाहाकार, भीषण संकट! मान्सून पोहोचला; पण पाऊसच नाही, ७५ टक्के जिल्ह्यांत…

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, पुढील ६-७ दिवसांत वायव्य भारत, पश्चिम-मध्य भारत आणि दक्षिण द्वीपकल्पीय भारताच्या मैदानी प्रदेशात पावसाचे प्रमाण तुलनेने कमी राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, १८ जुलैनंतर पश्चिम हिमालयीन प्रदेशात पावसाचे प्रमाण पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने अनेक राज्यांमध्ये मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटाची शक्यता वर्तवली आहे. याव्यतिरिक्त, काही दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये उष्णतेची लाट आणि दमट हवामानाची शक्यता आहे.

ओडिशात मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता

ओडिशाच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमध्येही अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, मेघालय आणि मणिपूरमध्येही पावसाची शक्यता आहे.

दिल्ली एनसीआरमध्ये वातावरण सामान्य

दिल्ली एनसीआरमध्ये या आठवड्यात हवामान सामान्य राहण्याची शक्यता आहे. जरी दिवसाचे तापमान ३८ अंशांच्या आसपास राहील, तरी ढगांची हालचाल, हलका पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यांमुळे कडक उन्हापासून काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. १५ जुलै रोजी हवामान साधारणपणे असेच राहील. कमाल तापमान ३८ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २८ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. या दिवशीही आकाश अंशतः ढगाळ राहील.

Web Title: Warning of heavy rain accompanied by thunderstorms in 13 states across the country

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Weather: हाहाकार, भीषण संकट! मान्सून पोहोचला; पण पाऊसच नाही, ७५ टक्के जिल्ह्यांत…
1

Maharashtra Weather: हाहाकार, भीषण संकट! मान्सून पोहोचला; पण पाऊसच नाही, ७५ टक्के जिल्ह्यांत…

Maharashtra Rain Alert: थरकाप उडणार! दुष्काळाचे संकट? कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मेघगर्जनेसह…
2

Maharashtra Rain Alert: थरकाप उडणार! दुष्काळाचे संकट? कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मेघगर्जनेसह…

पुण्यात पावसाची प्रतीक्षा कायम; पुढील चार दिवस कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज
3

पुण्यात पावसाची प्रतीक्षा कायम; पुढील चार दिवस कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज

राज्यातील धरणसाठ्यात तब्बल 14 टक्क्यांची तूट; 43.70 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा
4

राज्यातील धरणसाठ्यात तब्बल 14 टक्क्यांची तूट; 43.70 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rain Update : देशातील ‘या’ 13 राज्यांसाठी पुढील 8 तास महत्त्वाचे; मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा

Rain Update : देशातील ‘या’ 13 राज्यांसाठी पुढील 8 तास महत्त्वाचे; मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा

Jul 15, 2026 | 07:05 AM
हे 10 कार्टून जे तुमच्या बालपणाची आठवण करून देतील! क्षणार्धात व्हाल नॉस्टॅल्जिक; बघा तुमचे आवडते शो यात आहेत का?

हे 10 कार्टून जे तुमच्या बालपणाची आठवण करून देतील! क्षणार्धात व्हाल नॉस्टॅल्जिक; बघा तुमचे आवडते शो यात आहेत का?

Jul 15, 2026 | 07:00 AM
Smartphone Tips: फोनची स्क्रीन पाहून डोळे दुखतात? लगेच बदला या सेटिंग्ज; डोळ्यांना मिळेल आराम

Smartphone Tips: फोनची स्क्रीन पाहून डोळे दुखतात? लगेच बदला या सेटिंग्ज; डोळ्यांना मिळेल आराम

Jul 15, 2026 | 07:00 AM
वेळीच ओळखा लिव्हर कॅन्सरची लक्षणे! लिव्हरच्या आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

वेळीच ओळखा लिव्हर कॅन्सरची लक्षणे! लिव्हरच्या आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Jul 15, 2026 | 05:30 AM
सहकारनरमध्ये सोसायटीत घुसून टोळक्याची दहशत, कारची तोडफोड; 18 जणांवर गुन्हा दाखल

सहकारनरमध्ये सोसायटीत घुसून टोळक्याची दहशत, कारची तोडफोड; 18 जणांवर गुन्हा दाखल

Jul 15, 2026 | 12:30 AM
ड्रायव्हींग क्लास मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी शिकवल्या जातात? रस्त्यावर गाडी चालवण्याआधी ड्रायव्हींग क्लास घेणे का गरजेचे आहे?

ड्रायव्हींग क्लास मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी शिकवल्या जातात? रस्त्यावर गाडी चालवण्याआधी ड्रायव्हींग क्लास घेणे का गरजेचे आहे?

Jul 14, 2026 | 11:48 PM
IND vs ENG ODI: बॉलर्सचा तुफान मारा, Shubman Gill चा धमाका; UK च्या दौऱ्यावर भारताची ‘शुभ’ सुरूवात

IND vs ENG ODI: बॉलर्सचा तुफान मारा, Shubman Gill चा धमाका; UK च्या दौऱ्यावर भारताची ‘शुभ’ सुरूवात

Jul 14, 2026 | 11:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा