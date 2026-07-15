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Jayant Patil On Fadnavis Meeting: ‘मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी तटकरे-पटेल यांच्यासोबत बैठक’? जयंत पाटलांनी स्पष्टच सांगितले

Updated On: Jul 15, 2026 | 08:55 AM IST
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सारांश

 देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी झालेल्या भेटीबाबत जयंत पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. इस्लामपूर नगराध्यक्ष अपात्र प्रकरणासाठी भेट घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांच्यासोबत बैठक झाल्याच्या चर्चांही त्यांनी फेटाळून लावल्या.

Jayant Patil, Devendra Fadnavis, NCP SP, Maharashtra Politics

Jayant Patil On Fadnavis Meeting: 'मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी तटकरे-पटेल यांच्यासोबत बैठक'? जयंत पाटलांनी स्पष्टच सांगितले

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विस्तार
  • जयंत पाटील, अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी सोमवारी मध्यरात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट
  • या भेटीसंदर्भात आता जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रीया
  • सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल हेदेखील तिथे उपस्थित होते, याची मला कोणतीही माहिती नव्हती,”
Jayant Patil On Fadnavis Meeting:   राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार यांच्या पक्षाचे नेते जयंत पाटील, अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी सोमवारी मध्यरात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चांही रंगल्या होत्या. अशातच या भेटीसंदर्भात आता जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे.

सुत्रांच्या हवाल्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत या तीनही नेत्यांनी जवळपास सव्वा तास चर्चा केल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीपूर्वी जयंत पाटील, सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांची स्वतंत्र बैठक झाल्याचाही दावा करण्यात आला होता. मात्र, या दाव्यांवर जयंत पाटील यांनी या सर्व चर्चा फेटाळून लावत ‘तटकरे आणि पटेल यांच्यासोबत माझी बैठक झाली नाही’ असं म्हटलं आहे.

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एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, “माझी सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांच्यासोबत कोणतीही बैठक झालेली नाही. माझ्या भेटीचा त्यांच्याशी काहीही संबंध नाही. इस्लामपूर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांना अपात्र ठरविण्यात आल्याच्या प्रकरणासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यासाठी ते ‘वर्षा’ निवासस्थानी गेले होते.

‘मुख्यमंत्र्यांसोबत अवघी पाच मिनिटे चर्चा’

मी रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास ‘वर्षा’ निवासस्थानी पोहोचलो आणि सुमारे पाच मिनिटे मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून पावणेअकराच्या सुमारास तेथून बाहेर पडलो. सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल हेदेखील तिथे उपस्थित होते, याची मला कोणतीही माहिती नव्हती,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

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दरम्यान, या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले असले, तरी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीदरम्यान नेमकी कोणत्या विषयावर चर्चा झाली, याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

 

 

Web Title: Maharashtra politics jayant patil clarification meeting cm devendra fadnavis prafull patel sunil tatkare

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Published On: Jul 15, 2026 | 08:06 AM

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