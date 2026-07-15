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प्रत्येक घासात मिळेल हटके टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये बनवा व्हायरल कोरियन स्टाइल मॅगी, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 15, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

सकाळच्या नाश्त्यात नेहमीच काय बनवावं असा प्रश्न सर्वच महिलांना पडतो. अशावेळी तुम्ही झटपट व्हायरल कोरियन मॅगी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

प्रत्येक घासात मिळेल हटके टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये बनवा व्हायरल कोरियन स्टाइल मॅगी, नोट करून घ्या रेसिपी

प्रत्येक घासात मिळेल हटके टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये बनवा व्हायरल कोरियन स्टाइल मॅगी, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं मॅगी खायला खूप जास्त आवडते. कारण ५ मिनिटांमध्ये झटपट मॅगी तयार होते. भूक लागल्यानंतर नेमकं काय बनवून खावं? असा प्रश्न सगळ्यांचं कायम पडतो. अशावेळी इतर कोणताही पदार्थ न खाता मागिव आणून खाल्ली जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये व्हायरल कोरियन स्टाइल मॅगी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये कोरियन पदार्थांचा मोठा ट्रेंड आहे. कमीत कमी शैत्यात बनवलेले चविष्ट कोरियन पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यात किंवा सकाळी भूक लागल्यानंतर तुम्ही कोरियन स्टाईल मॅगी बनवू शकता. याशिवाय घरी पाहुणे आल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी नेहमीच काय बनवावं असा प्रश्न सगळ्यांचं पडतो. अशावेळी कोरियन पद्धतीने बनवलेली मॅगी किंवा नूडल्स अतिशय उत्तम पर्याय आहे. चला तर जाणून घेऊया व्हायरल कोरियन मॅगी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • मॅगी
  • लसूण
  • पांढरे तीळ
  • चिली फ्लेक्स
  • शेजवान चटणी
  • सोया सॉस
  • टोमॅटो सॉस
  • कांद्याची पात
  • तेल
  • मीठ
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कृती:

  • कोरियन स्टाइल मॅगी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी गरम करून त्यात मॅगी शिजण्यासाठी ठेवा. मॅगी शिजवताना तोडू नये.
  • मॅगी शिजल्यानंतर गॅस बंद करून चाळणीवर ओतून पाणी पूर्णपणे काढून टाका आणि थंड पाणी ओतून मॅगी बाजूला ठेवा.
  • वाटीमध्ये बारीक चिरून घेतलेला लसूण, पांढरे तीळ, चिली फ्लेक्स, मॅगी मसाला, शेजवान चटणी, सोया सॉस आणि टोमॅटो सॉस घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात तयार केलेले मिश्रण ओतून लसूण भाजा. यामुळे लसुणचा कच्चेपणा कमी होण्यास मदत होईल.
  • मसाला शिजल्यानंतर त्यात मॅगी घालून मिक्स करा आणि मंद आचेवर मॅगी मसाल्यात मिक्स करून घ्या.
  • तयार केलेली मॅगी भांड्यात काढून त्यावर पांढरे तीळ घालून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
 

Web Title: Make viral korean style maggi in just 10 minutes morning breakfast recipe maggi recipe

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Published On: Jul 15, 2026 | 08:00 AM

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