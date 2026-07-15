प्रत्येक घासात मिळेल हटके टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये बनवा व्हायरल कोरियन स्टाइल मॅगी, नोट करून घ्या रेसिपी

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं मॅगी खायला खूप जास्त आवडते. कारण ५ मिनिटांमध्ये झटपट मॅगी तयार होते. भूक लागल्यानंतर नेमकं काय बनवून खावं? असा प्रश्न सगळ्यांचं कायम पडतो. अशावेळी इतर कोणताही पदार्थ न खाता मागिव आणून खाल्ली जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये व्हायरल कोरियन स्टाइल मॅगी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये कोरियन पदार्थांचा मोठा ट्रेंड आहे. कमीत कमी शैत्यात बनवलेले चविष्ट कोरियन पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यात किंवा सकाळी भूक लागल्यानंतर तुम्ही कोरियन स्टाईल मॅगी बनवू शकता. याशिवाय घरी पाहुणे आल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी नेहमीच काय बनवावं असा प्रश्न सगळ्यांचं पडतो. अशावेळी कोरियन पद्धतीने बनवलेली मॅगी किंवा नूडल्स अतिशय उत्तम पर्याय आहे. चला तर जाणून घेऊया व्हायरल कोरियन मॅगी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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