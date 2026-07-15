बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Do You Feel Tired After Walking Just A Short Distance These Serious Symptoms Appear In The Body When The Lungs Fail

थोडंसं चालल्यानंतर लगेच थकल्यासारखे वाटते? फुफ्फुस निकामी झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे

Updated On: Jul 15, 2026 | 08:04 AM IST
जाहिरात
सारांश

बऱ्याचदा थोडंसं चालून आल्यानंतर लगेच दम लागतो किंवा खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते. ही लक्षणे हृदय आणि फुफ्फुसांसंबधित आजारामुळे उद्भवतात. त्यामुळे वेळीच लक्ष देऊन शरीराची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे.

थोडंसं चालल्यानंतर लगेच थकल्यासारखे वाटते? फुफ्फुस निकामी झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात 'ही' गंभीर लक्षणे

थोडंसं चालल्यानंतर लगेच थकल्यासारखे वाटते? फुफ्फुस निकामी झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात 'ही' गंभीर लक्षणे

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

श्वास घेण्यास अडथळे का निर्माण होतात?
फुफ्फुसांच्या आजारांची लक्षणे?
हृदयसंबंधित आजाराची लक्षणे?

कामाच्या धावपळीमध्ये शरीरात होणाऱ्या बदलांकडे व्यवस्थित लक्ष दिले जात नाही. बऱ्याचदा थोडंसं चालल्यानंतर किंवा शारीरिक हालचाली केल्यानंतर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते किंवा दम लागतो. ही समस्या केवळ थकव्यामुळे नाहीतर फुफ्फुस आणि हृद्यासंबंधित आजारांमुळे उद्भवतात. शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन पुरवठा न झाल्यामुळे मेंदूची श्वास घेण्याची गती हळूहळू कमी होते. तरुण वयात किंवा वय वाढल्यानंतर शरीरात होणाऱ्या बदलांकडे व्यवस्थित लक्ष दिले जात नाही. हार्ट फेल्युअर, COPD, दमा किंवा अ‍ॅनिमिया यांसारख्या गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर वरील लक्षणे दिसू लागतात. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार घेऊन आरोग्याची काळजी घ्यावी.(फोटो सौजन्य – istock)

वेळीच ओळखा लिव्हर कॅन्सरची लक्षणे! लिव्हरच्या आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

शारीरिक हालचाली आणि शरीरातील इतर क्रिया व्यवस्थित होण्यासाठी ऑक्सिजनची पातळी कायमच संतुलित असणे फार आवश्यक आहे. पण ज्यामुळे हृदय पुरेसे रक्त पंप करत नाही किंवा फुफ्फुसे हवेतून पुरेसा ऑक्सिजन घेऊ शकत नाही, अशावेळी मेंदूची श्वास घेण्याची गती कमी होऊन जाते. ज्यामुळे अचानक धाप लागते. अचानक श्वास वाढणे किंवा धाप लागणे ही लक्षणे हृद्य निकामी होणे किंवा सीओपीडी सारख्या गंभीर आजारांमुळे उद्भवते. याशिवाय छातीत जडपणा किंवा पाय सुजणे इत्यादी लक्षणे हृदयाशी निगडित आहेत. त्यामुळे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करून शरीराची काळजी घ्यावी.

हृदयाशी संबंधित कारणे:

हृद्यासंबंधित समस्या उद्भवू लागल्यानंतर हृदय व्यवस्थित रक्त पंप करत नाही, ज्याच्या परिणामामुळे फुफ्फुसांवर जास्तीचा तणाव येतो. शरीराच्या गरजेनुसार रक्त पंप न केल्यामुळे फुफ्फुसात पाणी साचून राहण्याची शक्यता असते. याशिवाय हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये निर्माण झालेला अडथळा चालताना छातीत दुखणे किंवा श्वास घेण्यास खूप जास्त त्रास होतो. रक्तातील हिमोग्लोबिनची पातळी कमी झाल्यामुळे ऑक्सिजन वाहून नेण्याची क्षमता कमी होते, ज्यामुळे कोणतेही छोटे काम करताना सुद्धा खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा वाढू लागतो.

फुफ्फुसांच्या आजारांची लक्षणे:

  • बसल्या जागी किंवा झोपल्यावर श्वास घेण्यास अडथळे निर्माण होणे.
  • पायाला सूज येणे.
  • श्वास लागण्यासोबत डावा हात, मान किंवा जबडा दुखणे
  • रात्रीच्या वेळी गुदमरल्यासारखं वाटणे.
ॲलर्जी की इन्फेक्शन? शिंक, खोकला आणि नाक बंद होणं यात फरक कसा ओळखायचा, जाणून घ्या तज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

फुफ्फुसांशी संबंधित कारणे:

फ्फुसांच्या लवचिकतेत किंवा वायुकोशामध्ये झालेल्या बिघाडामुळे श्वास घेण्यास खूप जास्त त्रास होतो. श्वसनमार्गाला सूज आल्यामुळे हवा जाण्यास अडथळे निर्माण होतात. धूम्रपान किंवा प्रदूषणामुळे फुफ्फुसे कायमची कमकुवत होऊन श्वास घेण्यास त्रास होतो. भारतासह जगभरात आलेल्या कोविड महामारीमुळे अनेकांमध्ये फुफ्फुसांच्या आजारांची लक्षणे दिसून येत आहेत.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: फुफ्फुस निकामी होण्याची सुरुवातीची लक्षणे कोणती असू शकतात?

    Ans: थोडे चालल्यानंतर दम लागणे, सततचा खोकला, श्वास घेण्यास त्रास, छातीत जडपणा, थकवा आणि रक्तातील ऑक्सिजनची पातळी कमी होणे ही काही सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.

  • Que: थोडं चालल्यानंतर लगेच थकवा का येतो?

    Ans: फुफ्फुसांचे कार्य कमी झाल्यास शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. मात्र अशा प्रकारचा थकवा हृदयविकार, रक्ताल्पता (अॅनिमिया) किंवा इतर कारणांमुळेही येऊ शकतो. त्यामुळे योग्य तपासणी आवश्यक असते.

  • Que: फुफ्फुसांचे आजार होण्याचा धोका कोणाला जास्त असतो?

    Ans: धूम्रपान करणारे, प्रदूषणाच्या संपर्कात राहणारे, जुनाट दमा किंवा COPD असलेले, वारंवार श्वसन संसर्ग होणारे आणि काही व्यावसायिक धूळ-रसायनांच्या संपर्कात असलेले लोक अधिक धोक्यात असू शकतात.

Web Title: Do you feel tired after walking just a short distance these serious symptoms appear in the body when the lungs fail

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 08:04 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
थोडंसं चालल्यानंतर लगेच थकल्यासारखे वाटते? फुफ्फुस निकामी झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे

थोडंसं चालल्यानंतर लगेच थकल्यासारखे वाटते? फुफ्फुस निकामी झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे

Jul 15, 2026 | 08:04 AM
प्रत्येक घासात मिळेल हटके टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये बनवा व्हायरल कोरियन स्टाइल मॅगी, नोट करून घ्या रेसिपी

प्रत्येक घासात मिळेल हटके टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये बनवा व्हायरल कोरियन स्टाइल मॅगी, नोट करून घ्या रेसिपी

Jul 15, 2026 | 08:00 AM
मोठी बातमी ! पुण्यात ATS कडून 65 ठिकाणांवर छापेमारीची कारवाई; तब्बल 50 जणांची पोलिसांकडून चौकशी

मोठी बातमी ! पुण्यात ATS कडून 65 ठिकाणांवर छापेमारीची कारवाई; तब्बल 50 जणांची पोलिसांकडून चौकशी

Jul 15, 2026 | 07:54 AM
Rain Update : देशातील ‘या’ 13 राज्यांसाठी पुढील 8 तास महत्त्वाचे; मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा

Rain Update : देशातील ‘या’ 13 राज्यांसाठी पुढील 8 तास महत्त्वाचे; मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा

Jul 15, 2026 | 07:05 AM
हे 10 कार्टून जे तुमच्या बालपणाची आठवण करून देतील! क्षणार्धात व्हाल नॉस्टॅल्जिक; बघा तुमचे आवडते शो यात आहेत का?

हे 10 कार्टून जे तुमच्या बालपणाची आठवण करून देतील! क्षणार्धात व्हाल नॉस्टॅल्जिक; बघा तुमचे आवडते शो यात आहेत का?

Jul 15, 2026 | 07:00 AM
Smartphone Tips: फोनची स्क्रीन पाहून डोळे दुखतात? लगेच बदला या सेटिंग्ज; डोळ्यांना मिळेल आराम

Smartphone Tips: फोनची स्क्रीन पाहून डोळे दुखतात? लगेच बदला या सेटिंग्ज; डोळ्यांना मिळेल आराम

Jul 15, 2026 | 07:00 AM
वेळीच ओळखा लिव्हर कॅन्सरची लक्षणे! लिव्हरच्या आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

वेळीच ओळखा लिव्हर कॅन्सरची लक्षणे! लिव्हरच्या आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Jul 15, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा