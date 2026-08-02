Todays Gold-Silver Price: सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! दरात झाली मोठी घसरण, जाणून घ्या सविस्तर

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भारतात 1 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,461 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,256 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,846 रुपये होता. भारतात 1 ऑगस्ट रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,460 रुपये होता. भारतात 1 ऑगस्ट रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,160 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,350 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,230 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,190 रुपये आहे.
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केरळ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,160 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,250 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,210 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,250 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,310 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,32,200
|₹1,44,220
|₹1,08,160
|नागपूर
|₹1,32,200
|₹1,44,220
|₹1,08,160
|पुणे
|₹1,32,200
|₹1,44,220
|₹1,08,160
|हैद्राबाद
|₹1,32,200
|₹1,44,220
|₹1,08,160
|बंगळुरु
|₹1,32,200
|₹1,44,220
|₹1,08,160
|केरळ
|₹1,32,200
|₹1,44,220
|₹1,08,160
|कोलकाता
|₹1,32,200
|₹1,44,220
|₹1,08,160
|दिल्ली
|₹1,32,250
|₹1,44,370
|₹1,08,310
|चंदीगड
|₹1,32,250
|₹1,44,370
|₹1,08,310
|लखनौ
|₹1,32,250
|₹1,44,370
|₹1,08,310
|जयपूर
|₹1,32,250
|₹1,44,370
|₹1,08,310
|नाशिक
|₹1,32,230
|₹1,44,250
|₹1,08,190
|सुरत
|₹1,32,250
|₹1,44,270
|₹1,08,210
|चेन्नई
|₹1,32,560
|₹1,44,610
|₹1,10,350