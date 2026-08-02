रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Gold Price Today 2 August 2026 Gold Rates Fall Silver Price Rises India

Todays Gold-Silver Price: सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! दरात झाली मोठी घसरण, जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Aug 02, 2026 | 08:31 AM IST
जाहिरात
सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरात आज पुन्हा बदल झाला असून सोन्याच्या किंमतीत कालच्या तुलनेत घसरण झाली आहे. सोने खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी हा दिलासादायक बदल ठरू शकतो, तर चांदीच्या दरात मात्र किंचित वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! दरात झाली मोठी घसरण, जाणून घ्या सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! दरात झाली मोठी घसरण, जाणून घ्या सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • 2 ऑगस्ट रोजी देशभरात सोन्याच्या दरात घसरण झाली असून 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,44,220 रुपयांवर आला आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति 10 ग्रॅम दर 1,32,200 रुपये तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर 1,08,160 रुपये नोंदवला गेला आहे.
  • चांदीच्या दरात किरकोळ वाढ होऊन प्रति किलोचा भाव 2,35,000 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 235 रुपयांवर पोहोचला आहे.
Gold Rate Todayभारतात 2 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,422 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,816 रुपये आहे. भारतात 2 ऑगस्ट रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,160 रुपये आहे. भारतात 2 ऑगस्ट रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 235 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,35,000 रुपये आहे.

Central Tax Devolution: राज्यांना मोठे गिफ्ट! केंद्र सरकारकडून 1,09,019 लाख कोटींचा निधी जारी, कोणत्या कामांवर होणार खर्च?

भारतात 1 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,461 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,256 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,846 रुपये होता. भारतात 1 ऑगस्ट रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,460 रुपये होता. भारतात 1 ऑगस्ट रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,160 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,350 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,230 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,190 रुपये आहे.

PM Crop Insurance : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! पीक विम्याची मुदत 10 ऑगस्टपर्यंत वाढवली; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची माहिती

केरळ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,160 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,250 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,210 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,250 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,310 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,32,200 ₹1,44,220 ₹1,08,160
नागपूर ₹1,32,200 ₹1,44,220 ₹1,08,160
पुणे ₹1,32,200 ₹1,44,220 ₹1,08,160
हैद्राबाद ₹1,32,200 ₹1,44,220 ₹1,08,160
बंगळुरु ₹1,32,200 ₹1,44,220 ₹1,08,160
केरळ ₹1,32,200 ₹1,44,220 ₹1,08,160
कोलकाता ₹1,32,200 ₹1,44,220 ₹1,08,160
दिल्ली ₹1,32,250 ₹1,44,370 ₹1,08,310
चंदीगड ₹1,32,250 ₹1,44,370 ₹1,08,310
लखनौ ₹1,32,250 ₹1,44,370 ₹1,08,310
जयपूर ₹1,32,250 ₹1,44,370 ₹1,08,310
नाशिक ₹1,32,230 ₹1,44,250 ₹1,08,190
सुरत ₹1,32,250 ₹1,44,270 ₹1,08,210
चेन्नई ₹1,32,560 ₹1,44,610 ₹1,10,350

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold price today 2 august 2026 gold rates fall silver price rises india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 02, 2026 | 08:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं! 24 कॅरेटचा भाव 1,44,610 रुपयांवर, 22 आणि 18 कॅरेटचे दर किती? जाणून घ्या
1

Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं! 24 कॅरेटचा भाव 1,44,610 रुपयांवर, 22 आणि 18 कॅरेटचे दर किती? जाणून घ्या

Gold Jewellery Sales : लोकांनी बंद केली सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी? विक्रीत मोठी घट; काय आहेत नेमकी कारणं?
2

Gold Jewellery Sales : लोकांनी बंद केली सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी? विक्रीत मोठी घट; काय आहेत नेमकी कारणं?

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात पुन्हा बदल! नागपूर, दिल्ली, चेन्नईसह इतर शहरांतील दर जाणून घ्या
3

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात पुन्हा बदल! नागपूर, दिल्ली, चेन्नईसह इतर शहरांतील दर जाणून घ्या

Gold Silver Price Today: आज चांदीचा भाव उतरला तर सोन्याचा भाव वधारला; 22K सोन्याचा दर नक्की किती?
4

Gold Silver Price Today: आज चांदीचा भाव उतरला तर सोन्याचा भाव वधारला; 22K सोन्याचा दर नक्की किती?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! दरात झाली मोठी घसरण, जाणून घ्या सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! दरात झाली मोठी घसरण, जाणून घ्या सविस्तर

Aug 02, 2026 | 08:31 AM
थोडं खाल्ल्यानंतर सुद्धा पोटात जडपणा किंवा गॅस झाल्यासारखे वाटते? दैनंदिन जीवनशैलीतील ‘या’ सवयींमुळे वाढतो अपचनाचा त्रास

थोडं खाल्ल्यानंतर सुद्धा पोटात जडपणा किंवा गॅस झाल्यासारखे वाटते? दैनंदिन जीवनशैलीतील ‘या’ सवयींमुळे वाढतो अपचनाचा त्रास

Aug 02, 2026 | 08:27 AM
दूध न आटवता १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट दुधीचा हलवा, जिभेवर ठेवताच लगेच जाईल विरघळून

दूध न आटवता १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट दुधीचा हलवा, जिभेवर ठेवताच लगेच जाईल विरघळून

Aug 02, 2026 | 08:00 AM
Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Aug 02, 2026 | 08:00 AM
Commonwealth Games 2026 : भारतीय खेळाडूंनी राष्ट्रकुलमध्ये दाखवली विजयी कामगिरी; बॉक्सिंगमध्ये सात सुवर्ण

Commonwealth Games 2026 : भारतीय खेळाडूंनी राष्ट्रकुलमध्ये दाखवली विजयी कामगिरी; बॉक्सिंगमध्ये सात सुवर्ण

Aug 02, 2026 | 07:58 AM
मोठी बातमी ! अमेरिका, इस्रायल पुन्हा करणार इराणवर हल्ला; इराणचे वीज, तेल शुद्धीकरण प्रकल्प ‘टार्गेट’वर

मोठी बातमी ! अमेरिका, इस्रायल पुन्हा करणार इराणवर हल्ला; इराणचे वीज, तेल शुद्धीकरण प्रकल्प ‘टार्गेट’वर

Aug 02, 2026 | 07:14 AM
Sankshthi chturthi: संकष्टी चतुर्थीला गणपतीला पंचामृताने अभिषेक करा; अन्नदान आणि लाडू दानाचे जाणून घ्या महत्त्व

Sankshthi chturthi: संकष्टी चतुर्थीला गणपतीला पंचामृताने अभिषेक करा; अन्नदान आणि लाडू दानाचे जाणून घ्या महत्त्व

Aug 02, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा