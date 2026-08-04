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PBPartners Brand : पीबीपार्टनर्सने लाँच केला अधिकृत ब्रँड मॅस्कॉट ‘बीमा सिंग’! विमा सल्लागारांना मिळणार मोठे पाठबळ

Updated On: Aug 04, 2026 | 06:49 PM IST
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सारांश

PBPartners Brand : पॉलिसीबझारची POSP शाखा असलेल्या 'पीबीपार्टनर्स'ने संपूर्ण भारतातील विमा सल्लागारांसाठी 'बीमा सिंग' या आपल्या अधिकृत बहुभाषिक ब्रँड मॅस्कॉटचे अनावरण केले आहे. देशातील ७०३ शहरे, १९,००० हून अधिक पिन कोडमध्ये असलेल्या ५ लाखांहून अधिक विमा सल्लागार भागीदारांना विम्याच्या संकल्पना सोप्या भाषेत समजावण्याचा उद्देश आहे

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया )

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • विमा क्षेत्रातील संवाद होणार सोपा
  • विमा सल्लागारांना मिळणार मोठे पाठबळ
  • पीबीपार्टनर्सने लाँच केला ब्रँड मॅस्कॉट ‘बीमा सिंग’
PBPartners Brand : पीबीपार्टनर्स या पॉलिसीबझारच्या पीओएसपी शाखेने नुकतेच ‘बीमा सिंग’ या आपल्या बहुभाषिक अधिकृत ब्रँड मॅस्कॉटच्या लाँचची घोषणा केली, ज्यामुळे संपूर्ण भारतामधील विमा सल्लागारांच्या वाढत्या समुदायासाठी विम्याशी संबंधित संवाद अधिक सर्वसमावेशक, सोपा आणि सुलभ बनवण्याची त्यांची कटिबद्धता अधिक दृढ झाली आहे.

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मॅस्कॉट डिझाइन का करण्यात आली?

पीबीपार्टनर्स परिसंस्थेचा नवीन चेहरा म्हणून सादर केलेला बीमा सिंग प्लॅटफॉर्मची विश्वास, मार्गदर्शन आणि भागीदारी ही मुख्य मूल्ये दर्शवतो. विम्याविषयी चर्चा सुलभ करण्यासाठी, एजंट भागीदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि समजण्यास सुलभ व प्रादेशिकदृष्ट्या सुसंगत संवादाद्वारे शिकण्याची प्रक्रिया अधिक संवादी बनवण्यासाठी हा मॅस्कॉट डिझाइन करण्यात आला आहे.

आपल्या नेटवर्कचा विस्तार

पीबीपार्टनर्स ७०३ शहरे आणि १९,००० हून अधिक पिन कोडमध्ये पसरलेल्या ५ लाखांहून अधिक विमा सल्लागार भागीदारांच्या आपल्या नेटवर्कचा विस्तार करत आहे, ज्यासह कंपनी तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक संधींच्या पलीकडे जाऊन एजंट भागीदारांना पाठिंबा देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्गांवर गुंतवणूक देखील करत आहे. बीमा सिंग एजंट भागीदारांना विम्याच्या संकल्पना अधिक सुलभतेने समजून घेण्यास मदत करून, सतत शिकण्याला प्रोत्साहन देऊन आणि पीबीपार्टनर्स ब्रँडसोबत अधिक दृढ भावनिक नाते निर्माण करून या प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

विश्वासू साथीदार म्हणून काम करेल

शैक्षणिक सामग्री, जागरूकता उपक्रम, प्रशिक्षण मॉड्यूल, डिजिटल मोहिमा किंवा सल्लागारांच्या रोजच्या संवादाच्या माध्यमातून बीमा सिंग विविध बाजारपेठांमध्ये आणि भाषांमध्ये काम करणाऱ्या एजंट भागीदारांसाठी विम्यातील संवाद अधिक सोपा, मैत्रीपूर्ण आणि जवळचा बनवणारा विश्वासू साथीदार म्हणून काम करेल.

तंत्रज्ञान आणि आकर्षक ब्रँड अनुभव एकत्र

बीमा सिंगच्या लाँचमधून पीबीपार्टनर्सचे एजंट-प्रथम तत्वज्ञान निदर्शनास येते, तसेच एजंट भागीदारांना अधिक माहितीपूर्ण, पाठबळ मिळालेली व ग्राहकांची अधिक प्रभावीपणे सेवा करण्यासाठी आणि भारताच्या कानाकोपऱ्यात विमा पोहोचवण्यासाठी सक्षम वाटेल अशी परिसंस्था निर्माण करण्यावर असलेला त्यांचा सतत भर दिसून येतो. तंत्रज्ञान व आकर्षक ब्रँड अनुभव एकत्र आणून पीबीपार्टनर्सचे उद्दिष्ट विमा शिक्षणाला अधिक सुलभ बनवणे आणि संपूर्ण भारतामधील आपल्या सल्लागार समुदायासोबत दीर्घकालीन संबंध अधिक दृढ करणे हे आहे.

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Web Title: Pbpartners brand unveils bima singh official brand mascot empower agent

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Published On: Aug 04, 2026 | 06:49 PM

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