Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं! 24 कॅरेटचा भाव 1,44,610 रुपयांवर, 22 आणि 18 कॅरेटचे दर किती? जाणून घ्या

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भारतात 31 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,434 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,231 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,826 रुपये होता. भारतात 31 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,260 रुपये होता. भारतात 31 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,460 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,710 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,610 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,660 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,510 रुपये आहे.
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नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,460 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,490 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,610 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,32,560
|₹1,44,610
|₹1,08,460
|पुणे
|₹1,32,560
|₹1,44,610
|₹1,08,460
|केरळ
|₹1,32,560
|₹1,44,610
|₹1,08,460
|कोलकाता
|₹1,32,560
|₹1,44,610
|₹1,08,460
|नागपूर
|₹1,32,560
|₹1,44,610
|₹1,08,460
|हैद्राबाद
|₹1,32,560
|₹1,44,610
|₹1,08,460
|बंगळुरु
|₹1,32,560
|₹1,44,610
|₹1,08,460
|नाशिक
|₹1,32,590
|₹1,44,640
|₹1,08,490
|सुरत
|₹1,32,610
|₹1,44,660
|₹1,08,510
|चेन्नई
|₹1,32,560
|₹1,44,610
|₹1,10,710
|दिल्ली
|₹1,32,710
|₹1,44,760
|₹1,08,610
|चंदीगड
|₹1,32,710
|₹1,44,760
|₹1,08,610
|लखनौ
|₹1,32,710
|₹1,44,760
|₹1,08,610
|जयपूर
|₹1,32,710
|₹1,44,760
|₹1,08,610