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Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं! 24 कॅरेटचा भाव 1,44,610 रुपयांवर, 22 आणि 18 कॅरेटचे दर किती? जाणून घ्या

Updated On: Aug 01, 2026 | 07:50 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या किमतीत पुन्हा एकदा बदल झाला असून आज सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. जर तुम्ही सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर 1 ऑगस्टचे 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे तसेच चांदीचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं! 24 कॅरेटचा भाव 1,44,610 रुपयांवर, 22 आणि 18 कॅरेटचे दर किती? जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं! 24 कॅरेटचा भाव 1,44,610 रुपयांवर, 22 आणि 18 कॅरेटचे दर किती? जाणून घ्या

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विस्तार
  • 1 ऑगस्टला 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,44,610 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला असून सोन्याच्या किमतीत पुन्हा वाढ झाली आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,32,560 तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,08,460 प्रति 10 ग्रॅम नोंदवला गेला आहे.
  • चांदीचा भाव मात्र स्थिर असून आज प्रति किलो ₹2,34,900 आणि प्रति ग्रॅम ₹234.90 इतका आहे.
Gold Rate Today: भारतात 1 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,461 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,256 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,846 रुपये आहे. भारतात 1 ऑगस्ट रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,460 रुपये आहे. भारतात 1 ऑगस्ट रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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भारतात 31 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,434 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,231 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,826 रुपये होता. भारतात 31 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,260 रुपये होता. भारतात 31 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,460 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,710 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,610 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,660 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,510 रुपये आहे.

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नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,460 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,490 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,610 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,32,560 ₹1,44,610 ₹1,08,460
पुणे ₹1,32,560 ₹1,44,610 ₹1,08,460
केरळ ₹1,32,560 ₹1,44,610 ₹1,08,460
कोलकाता ₹1,32,560 ₹1,44,610 ₹1,08,460
नागपूर ₹1,32,560 ₹1,44,610 ₹1,08,460
हैद्राबाद ₹1,32,560 ₹1,44,610 ₹1,08,460
बंगळुरु ₹1,32,560 ₹1,44,610 ₹1,08,460
नाशिक ₹1,32,590 ₹1,44,640 ₹1,08,490
सुरत ₹1,32,610 ₹1,44,660 ₹1,08,510
चेन्नई ₹1,32,560 ₹1,44,610 ₹1,10,710
दिल्ली ₹1,32,710 ₹1,44,760 ₹1,08,610
चंदीगड ₹1,32,710 ₹1,44,760 ₹1,08,610
लखनौ ₹1,32,710 ₹1,44,760 ₹1,08,610
जयपूर ₹1,32,710 ₹1,44,760 ₹1,08,610

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold rate again increase in india at 1 august 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Aug 01, 2026 | 07:50 AM

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