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Todays Gold-Silver Price: मुंबई-पुण्यात सोन्याचे दर वाढले; 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Updated On: Jun 12, 2026 | 08:02 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये सतत चढ-उतार पाहायला मिळत असून 12 जून रोजीही सोन्याचे भाव उच्च पातळीवर कायम आहेत. सोने खरेदी किंवा गुंतवणुकीचा विचार करत असाल, तर आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरू शकते.

Todays Gold-Silver Price: मुंबई-पुण्यात सोन्याचे दर वाढले; 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: मुंबई-पुण्यात सोन्याचे दर वाढले; 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

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विस्तार
  • भारतात आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,45,630 रुपये तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,33,490 रुपये आहे.
  • चेन्नईमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,47,270 रुपये असून प्रमुख शहरांमध्ये हा सर्वाधिक दर आहे.
  • चांदीचा भाव आज प्रति किलो 2,49,900 रुपये असून मागील काही दिवसांपासून दर स्थिर आहेत.
Gold Rate Today: भारतात 12 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,563 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,349 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,922 रुपये आहे. भारतात 12 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,630 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,220 रुपये आहे. भारतात 12 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये आहे.

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चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,090 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,680 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,270 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,520 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,660 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,250 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)

दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,370 रुपये आहे. मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,630 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,220 रुपये आहे.

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पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,680 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,270 रुपये आहे. नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,630 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,220 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,33,490 ₹1,45,630 ₹1,09,220
पुणे ₹1,33,490 ₹1,45,630 ₹1,09,220
केरळ ₹1,33,490 ₹1,45,630 ₹1,09,220
कोलकाता ₹1,33,490 ₹1,45,630 ₹1,09,220
नागपूर ₹1,33,490 ₹1,45,630 ₹1,09,220
बंगळुरु ₹1,33,490 ₹1,45,630 ₹1,09,220
हैद्राबाद ₹1,33,490 ₹1,45,630 ₹1,09,220
दिल्ली ₹1,33,640 ₹1,45,780 ₹1,09,370
चंदीगड ₹1,33,640 ₹1,45,780 ₹1,09,370
लखनौ ₹1,33,640 ₹1,45,780 ₹1,09,370
जयपूर ₹1,33,640 ₹1,45,780 ₹1,09,370
नाशिक ₹1,33,520 ₹1,45,660 ₹1,09,250
सुरत ₹1,33,540 ₹1,45,680 ₹1,09,270
चेन्नई ₹1,34,990 ₹1,47,270 ₹1,13,090

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold prices remain above 1 lakh 45 rupees check latest rates in major cities

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Published On: Jun 12, 2026 | 08:02 AM

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