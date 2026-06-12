Todays Gold-Silver Price: मुंबई-पुण्यात सोन्याचे दर वाढले; 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Mango Export: नेपाळमध्ये भारतीय आंबे विकले जाणार की नाही? अखेर सरकारने स्पष्टच सांगत केला खुलासा…
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,090 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,680 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,270 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,520 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,660 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,250 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,370 रुपये आहे. मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,630 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,220 रुपये आहे.
आता याचेही दर वाढले… केस कापणं, दाढी करणं महागलं, जाणून घ्या कोणत्या राज्यात किती रुपयांनी वाढ
पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,680 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,270 रुपये आहे. नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,630 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,220 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,33,490
|₹1,45,630
|₹1,09,220
|पुणे
|₹1,33,490
|₹1,45,630
|₹1,09,220
|केरळ
|₹1,33,490
|₹1,45,630
|₹1,09,220
|कोलकाता
|₹1,33,490
|₹1,45,630
|₹1,09,220
|नागपूर
|₹1,33,490
|₹1,45,630
|₹1,09,220
|बंगळुरु
|₹1,33,490
|₹1,45,630
|₹1,09,220
|हैद्राबाद
|₹1,33,490
|₹1,45,630
|₹1,09,220
|दिल्ली
|₹1,33,640
|₹1,45,780
|₹1,09,370
|चंदीगड
|₹1,33,640
|₹1,45,780
|₹1,09,370
|लखनौ
|₹1,33,640
|₹1,45,780
|₹1,09,370
|जयपूर
|₹1,33,640
|₹1,45,780
|₹1,09,370
|नाशिक
|₹1,33,520
|₹1,45,660
|₹1,09,250
|सुरत
|₹1,33,540
|₹1,45,680
|₹1,09,270
|चेन्नई
|₹1,34,990
|₹1,47,270
|₹1,13,090