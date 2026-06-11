आता याचेही दर वाढले… केस कापणं, दाढी करणं महागलं, जाणून घ्या कोणत्या राज्यात किती रुपयांनी वाढ

Salon Rates Hike: वाढत्या महागाईमुळे लोकांचे जीवन कठीण झाले आहे. जर तुम्ही केस कापण्यासाठी महिन्यातून दोन-तीनदा सलूनमध्ये जात असाल, तर तुम्हाला या महागाईचा फटका बसणार आहे. महाराष्ट्रात आता सर्वसामान्यांना सलूनमधील सेवांसाठी पूर्वीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागतील. राज्यातील न्हावी संघटनेने केस कापणे, दाढी करणे आणि इतर सेवांचे दर सुमारे २० टक्क्यांनी वाढवले आहेत. ही दरवाढ शनिवारपासून लागू होत असून, त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे.
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संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, वाढता खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता विशेषतः मध्य पूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली वाढ यांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन दर खालीलप्रमाणे आहेत:
हेअरकट: ₹१८०
शेव्ह: ₹१२०
दाढी ट्रिमिंग: ₹१५०
हेड मसाज: ₹१८०
हेअर वॉश: ₹१२०
फेशियल: किमान ₹७००
हेअर स्पा: ₹६००
महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे पदाधिकारी श्याम अस्कारकर यांनी सांगितले की, साधारणपणे दर दोन वर्षांनी दरांचा आढावा घेऊन त्यात बदल केला जातो; मात्र यावेळी उद्भवलेल्या असाधारण परिस्थितीमुळे नियोजित कालावधीपूर्वीच दर वाढवणे भाग पडले. तेल, क्रीम, ब्लेड्स आणि इतर आवश्यक साहित्यांच्या किमतीत सातत्याने होत असलेल्या वाढीचा थेट फटका लघु-व्यावसायिकांना बसत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे.
महाराष्ट्रात एक लाखांहून अधिक न्हाव्यांची दुकाने आहेत. ही दरवाढ प्रामुख्याने पारंपरिक सलूनसाठी लागू असून, आलिशान सलूनना यातून वगळण्यात आले आहे. परिणामी, या दरवाढीचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे.
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