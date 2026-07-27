Maharashtra Breaking News Updates Today: E20 इंधनाविरोधात ४ ऑगस्टला संसदेला टॅक्सी संघटनांचा घेराव

E20 इंधनाविरोधात एल्गार; ४ ऑगस्टला संसदेला टॅक्सी संघटनांचा घेराव
E20 Fuel Protest: टॅक्सी संघटना ई २० इंधनाविरोधात ४ ऑगस्ट रोजी संसदेला घेराव घालण्याची तयारी करत आहेत. जंतर मंतर येथे ३६ दिवस चाललेल्या विद्यार्थी आणि जनरेशन-झेड आंदोलनानंतर, आता इथेनॉलविरोधात एका मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. देशात २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई२० इंधन) वापरण्यावाचत अखिल भारतीय पर्यटक परवाना टॅक्सी चालक आणि वाहतूकदारांचा असंतोष आता रस्त्यावर उतरत आहे. दिल्ली टॅक्सी आणि पर्यटक वाहतूकदार आणि टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनने ई २० पेट्रोल धोरणे, वाहनांचे घटणारे मावलेज आणि कडक नियमांविरुद्ध निषेध करण्यासाठी ४ ऑगस्ट रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.
27 Jul 2026 01:05 PM (IST)
मराठी चित्रपटसृष्टीत कलाकारांच्या पुढच्या पिढीची नेहमीच उत्सुकता असते. आता अशीच एक खास मायलेकीची जोडी आगामी मराठी चित्रपट **’द्विधा’**मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अभिनेत्री मानसी कुलकर्णी यांनी साकारलेल्या ‘श्रावणी’ या मध्यवर्ती व्यक्तिरेखेच्या बालपणीच्या भूमिकेत त्यांची कन्या ओवी कुलकर्णी दिसणार आहे. ‘द्विधा’च्या निमित्ताने मानसी कुलकर्णी आणि ओवी कुलकर्णी ही मायलेकीची जोडी पहिल्यांदाच रुपेरी पडद्यावर एकत्र झळकणार आहे. विशेष म्हणजे, ओवीचा हा पहिलाच ऑनस्क्रीन अभिनय अनुभव असूनही तिने आत्मविश्वासाने आणि निरागसतेने भूमिका साकारत सर्वांची दाद मिळवली आहे.
27 Jul 2026 01:02 PM (IST)
विभक्त राहणाऱ्या पत्नीच्या खोलीवर मुलांना भेटण्यासाठी गेलेल्या पतीला पत्नी व तिच्या मित्राने मारहाण केली, त्यानंतर मित्राने चाकूने हल्ला करुन पतीला गंभीर जखमी केले आहे. ही घटना २४ जुलै रोजी रात्री १० वाजेच्या सुमारास बजाजनगर परिसरात घडली आहे. मारहाण करणाऱ्या पत्नीसह चाकू हल्ला करणाऱ्या चेतन पोळ याच्याविरोधात एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
27 Jul 2026 12:48 PM (IST)
सिंहगड रस्त्यावरील ब्रम्हा हॉटेलपासून सुरू झालेल्या पाठलाग तसेच एक कोटीच्या दरोडा प्रकरणात शुक्रवारी नऱ्हे पोलिसांनी तोतया पत्रकार आशिष तिवारी याला (दि.२४) अटक केली आहे. तर राजगड पोलिस ठाण्याच्या अंतर्गत असलेल्या खेड शिवापूर पोलिस चौकीत नेमणूकीस असलेल्या महिला पोलिस हवालदार प्रमिला शरद निकम आणि पोलिस नाईक अजिज जब्बार इसुब मेस्त्री या दोघांना सहआरोपी करण्यात आले आहे. दोघे पोलिस सद्या फरार असून, अटकेनंतर तिवारी याला न्यायालयाने २७ जुलै पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. दरोड्याच्या गुन्ह्यात दोघा पोलिसांना सहआरोपी करण्यात आल्याने पुणे ग्रामिण पोलिस दलात एकच खळबळ उडाली आहे.
27 Jul 2026 12:36 PM (IST)
भाजीविक्रेत्या महिला व्यावसायिकाचे घर फोडून १४ तोळे सोन्याचे दागिने लांबवणाऱ्या आंतरराज्यीय घरफोडी टोळीचा उत्तर महाळुंगे एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने पर्दाफाश केला आहे. तब्बल चार महिने पोलिसांना चकवा देणाऱ्या आरोपींना मुंबई आणि बेंगळुरू येथून ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांच्याकडून १२ लाख ६० हजार रुपये किमतीचे १४ तोळे सोन्याचे दागिने बिहार येथून जप्त करण्यात आले आहेत. मौजे महाळुंगे इंगळे (ता. खेड, जि. पुणे) येथे राहणाऱ्या कविता मदन कड या भाजी विक्रीचा व्यवसाय करतात. त्या ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुकान गाळा बंद करून यात्रेनिमित्त आपल्या मूळ गावी गेल्या होत्या. या दरम्यान अज्ञात चोरट्याने दुकानाचे शटर उचकटून कपाटात ठेवलेले १४ तोळे सोन्याचे दागिने चोरून नेले होते. याप्रकरणी उत्तर महाळुंगे एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
27 Jul 2026 12:24 PM (IST)
हडपसरमधील एका सोसायटीतील झालेल्या घरफोडीचा छडा पोलिसांनी २४ तासात लावत दागिने चोरुन पसार झालेल्या उत्तर प्रदेशातील चोरट्याला हडपसर परिसरातून अटक केली आहे. फैजल इसरार खान (वय १८, रा. ढकाई, कोशांबी, उत्तर प्रदेश) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. वरिष्ठ निरीक्षक हेमंत पाटील, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक नीलेश जगदाळे, सहायक निरीक्षक विजय पाटील व त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे.
27 Jul 2026 12:12 PM (IST)
खडक पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांची नियंत्रण कक्षात बदली केली. तर, त्यांच्या जागी वाहतूक शाखेतील पोलिस निरीक्षक धनंजय पिंगळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर, खडक परिसराची हद्द असलेल्या गुन्हे शाखा युनिट एकचे पोलिस निरीक्षक अजित जाधव यांचीही नियंत्रण कक्षात बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी अद्याप कोणाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. यासोबतच इतर काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश देण्यात आले आहेत.
27 Jul 2026 11:40 AM (IST)
मसुरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नहल गावचा रहिवासी असलेला मोहम्मद जुनैद मलिक, दिल्लीतील जंतर मंतर आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना सातत्याने अन्न आणि पाणी पुरवल्यामुळे सध्या चर्चेत आहेत. मात्र, त्याच्या या कामामुळे मसुरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नहल गावात राहणाऱ्या त्याच्या कुटुंबाच्या अडचणींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
मोहम्मद जुनैद यांचे वडील मुस्तफा यांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांव गंभीर आरोप केले आहेत. उत्तर प्रदेश पोलीस चौकशीच्या नावाखाली त्यांच्या कुटुंबियांना आणि नातेवाईकांना सतत त्रास देत आहेत. पोलिसांच्या सततच्या त्रासामुळे जुनैदच्या आईची प्रकृती खूपच खालावली आहे. गेल्या काही दिवसांत युपी पोलिस सातत्याने त्यांच्या घरी येऊन चौकशी करत आहेत त्यांच्या कुटुंबीयांकडून कागदपत्रांची मागणी करत असल्याचा आरोप मुस्तफा जुनैद यांनी केला आहे.
27 Jul 2026 11:30 AM (IST)
बंगाली चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ही सध्या एका वादग्रस्त प्रकरणामुळे चर्चेत आली आहे.NEET आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संबंधित कथित आक्षेपार्ह व्यंगचित्र असलेले पोस्टर हातात धरल्याचा आरोप तिच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कोलकाता पोलिसांनी तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे. दुसरीकडे, श्रीलेखा मित्राने हे आरोप फेटाळत आपली बाजू मांडली आहे.
27 Jul 2026 11:15 AM (IST)
भारताची अखंडता, शांतता आणि देशांतर्गत सुरक्षा अबाधित राखण्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (CRPF) योगदान अत्यंत मोलाचे राहिलेले आहे. दरवर्षी २७ जुलै रोजी संपूर्ण देशात ‘सीआरपीएफ स्थापना दिवस’ (CRPF Raising Day) अत्यंत उत्साहात आणि आदराने साजरा केला जातो. या दिवशी केवळ या दलाच्या गौरवशाली वाटचालीचे स्मरण केले जात नाही, तर देशासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या शूर सैनिकांच्या सर्वोच्च बलिदानाला कृतज्ञतापूर्वक सलामही केला जातो. ३ लाख २४ हजारांहून अधिक जवानांचे भक्कम बळ असलेले हे दल आज जगातील सर्वात मोठ्या निमलष्करी बलांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते.
27 Jul 2026 11:10 AM (IST)
नाशिकच्या सटाणा तालुक्यातील 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात विशेष पॉक्सो न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पीडितेच्या आत्महत्येनंतर गर्भाच्या डीएनए (DNA) अहवालातून आरोपीच गर्भाचा पिता असल्याचे निष्पन्न झाल्याने न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
27 Jul 2026 11:02 AM (IST)
मजूर म्हणून काम करून आपल्या कुटुंबाच्या अपेक्षांचे ओझे पेलत असताना, ऋषिकांत सिंगने भारतासाठी वेटलिफ्टिंगमध्ये राष्ट्रकुल पदक जिंकले. त्याने पुरुषांच्या ६० किलो वजनी गटात रौप्य पदक पटकावले. ऋषिकांतने एकूण २६४ किलो वजन उचलले, ज्यात स्नॅचमध्ये १२१ किलो आणि क्लीन अँड जर्कमध्ये १४३ किलोचा समावेश होता. अंतिम प्रयत्नात १५१ किलो वजन उचलता न आल्याने त्याला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. आज त्याचे नाव जगभरात गाजत असले तरी, एक काळ असा होता जेव्हा त्याला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी २०० रुपयांसाठी काम करण्यास भाग पडले होते.
27 Jul 2026 10:40 AM (IST)
ही आहे भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात खेळल्या गेलेल्या २०२६ च्या टी२० मालिकेची कहाणी. मैदानावर धावांचा पाऊस पडत असताना, सर्वात जास्त चमक एका तरुण स्टारची होती आणि तो म्हणजे वैभव सूर्यवंशी. जेव्हा क्रिकेट चाहत्यांनी या मालिकेची आकडेवारी पाहिली, तेव्हा प्रत्येकाच्या ओठांवर फक्त एकच नाव होते. भारताच्या या उदयोन्मुख युवा खेळाडूने आपल्या धाडसी शैलीने आणि स्फोटक फलंदाजीने संपूर्ण मालिका अविस्मरणीय बनवली. वैभव या मालिकेत सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू होता, त्याने १५० हून अधिक धावा केल्या आणि नऊ षटकार मारले.
27 Jul 2026 10:30 AM (IST)
टीव्हीवरील लोकप्रिय सिंगिंग रिअॅलिटी शो ‘इंडियन आयडॉल १६’ ला अखेर आपला विजेता मिळाला आहे. तब्बल नऊ महिन्यांपासून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणाऱ्या या शोच्या ग्रँड फिनालेत ओडिशाची ज्योतीर्मयी नायक हिने जबलपूरच्या तनिष्क शुक्लाला मागे टाकत विजेतेपद पटकावले. ट्रॉफीसह तिला २० लाख रुपयांची बक्षीस रक्कम देण्यात आली.
27 Jul 2026 10:20 AM (IST)
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टीच्या यशस्वी आंदोलनाने देशभरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनाम्यानंतर आता सोशल मीडियावर आणखी एका नव्या मोहिमेची चर्चा सुरू झाली आहे. ट्विटर एक्स आणि इन्स्टाग्रामवर ‘E20 जनता पार्टी’ नावाने एक नवी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. खास बाब म्हणजे CJP प्रमाणे ही मोहीमदेखील लोकप्रिय होत असून, E20 इंधन धोरणाविरोधात जनजागृती करण्याचा दावा या मोहिमेद्वारे केला जात आहे.
27 Jul 2026 10:10 AM (IST)
नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणावर देशभरातील तरुणाईचा संताप व्यक्त होत होता तोवर आणखी पेपर फुटीचे प्रकरणे समोर येत आहेत. एमपीएससी औषध निरीक्षक भरती परीक्षेवर प्रश्नपत्रिका फुटीचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. अहिल्यानगरचे ऋषिकेश गांगर्डे यांनी धक्कादायक दावा केला आहे. गांगर्डे यांच्या दाव्याने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे.
27 Jul 2026 09:59 AM (IST)
भारतात एयरटेल ॲपल, गुगल, सॅमसंग, मोटोरोला आणि विवोच्या निवडक स्मार्टफोन्ससाठी ई-सिम सपोर्ट ऑफर करतो. एयरटेलचा ई-सिम एकतर फिजिकल सिम कार्डसोबत काम करते किंवा त्याची जागा घेऊ शकते. जर तुम्ही अलीकडेच असा एखादा स्मार्टफोन खरेदी केला असेल ज्यामध्ये ई-सिम सपोर्ट आहे किंवा तुम्हाला तुमचे डिजीटल सिमकार्ड ई-सिममध्ये बदलायचे असेल तर तुम्हाला आता स्टोअरमध्ये जाण्याची गरज नाही. तुम्ही घरबसल्या देखील काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून एअरटेलचे ई-सिम ॲक्टिव्हेट करू शकता.
27 Jul 2026 09:50 AM (IST)
संकर्षण कराडे नेहमी सोशल मीडियावर काही खास आठवणी, किस्से शेअर करताना दिसतो. नुकताच अभिनेता संकर्षण कराडेने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये कुटुंब कीर्रतन या नाटकाचा प्रयोग सुरू आहे. त्याचा मुलगा सर्वज्ञ आणि लेक स्त्रग्वी आईजवळ बसल्याचे दिसत आहे. सर्वज्ञ आईच्या मांडीवर नाटक पाहायला बसला आहे. जेव्हा संकर्षणची एन्ट्री होते, त्यावेळी त्याच्या चेहऱ्यावर उत्साह, डोळ्यांत आनंद पाहायला मिळतो. नाटकात बाबाची एन्ट्री होताच संकर्षणचा लेक आनंदाने टाळ्या वाजवतो. बाबाला पाहून सर्वज्ञचा चेहरा आनंदाने खुलतो. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे.
27 Jul 2026 09:40 AM (IST)
पूर्व उपनगरातील वर्षानुवर्षांच्या तीव्र वाहतूककोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि पूर्व तसेच पश्चिम उपनगरांदरम्यानचा प्रवास अधिक सुकर करण्यासाठी घाटकोपरमध्ये एका अत्याधुनिक ‘केबल-स्टेड’ पुलाची उभारणी वेगाने सुरू आहे. हा नवीन पूल थेट लालबहादूर शास्त्री मार्गाला छेदून पुढे जाणार असल्याने या परिसरातील संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेला मोठी गती मिळणार आहे. मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा विकास केला जात आहे, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
27 Jul 2026 09:30 AM (IST)
पंजाब येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिला शिक्षिकेचे तिच्या २० वर्षीय विद्यार्थ्यांसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब समजल्यानंतर तिच्या पतीने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. कुटुंबीयांनी महिला शिक्षिकेची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला मात्र तिने नवऱ्यासोबत घटस्फोट घेईल पण विध्यार्थ्याला सोडणार नाही. महिला या होणाऱ्या प्रयत्नांमुळे संतापली आणि ती आपल्या मुलीला घेऊन माहेरी गेली. यांनतर तिच्या पतीने गळफास घेत आत्महत्या केली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून घडलेली घटना चंदीगड येथील आहे.
27 Jul 2026 09:20 AM (IST)
US-Iran Conflict: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील लष्करी संघर्षाने गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण जगाची चिंता वाढवली होती. या युद्धाचे दाहक परिणाम केवळ या दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता भारतासह जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर दिसून येत होते. वाढती महागाई, जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिक होरपळून निघत होते. होर्मुजच्या खाडीतून प्रवास करणाऱ्या व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करून होणारे हल्ले आणि अमेरिकेकडून इराणवर सुरू असलेले प्रतिहल्ले यामुळे पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती.
27 Jul 2026 09:20 AM (IST)
जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेतांचा परिणाम आज २७ जुलै रोजी भारतीय शेअर बाजारावर होणार आहे. भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सोमवारी तेजीत उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास १४०.५ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २३,९४७ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.
27 Jul 2026 09:15 AM (IST)
IND vs ZIM T20 Series: भारताने तिसऱ्या आणि अंतिम टी-२० सामन्यात झिम्बाब्वेचा ३५ धावांनी धुव्वा उडवत तीन सामन्यांची मालिका ३-० ने आपल्या खिशात घातली आहे. यापूर्वीच्या दोन टी-२० मालिकांमध्ये मानहानीकारक पराभवाला सामोरे जावे लागल्यानंतर, भारतीय संघाने या मालिकेत जोरदार पुनरागमन करत मालिकेवर आपले वर्चस्व सिद्ध केले. विशेष म्हणजे, कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताचा हा पहिलाच टी-२० मालिका विजय ठरला आहे.
इंग्लंड दौऱ्यानंतर झिम्बाब्वेतील वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी भारतीय खेळाडूंना फारसा वेळ मिळाला नव्हता. खेळाडूंनी या अडचणींबाबत आधी खंत व्यक्त केली होती; मात्र सर्व कारणे बाजूला ठेवून संघाने मैदानातील कामगिरीवर लक्ष केंद्रित केले.
27 Jul 2026 09:10 AM (IST)
E20 Fuel Protest: टॅक्सी संघटना ई २० इंधनाविरोधात ४ ऑगस्ट रोजी संसदेला घेराव घालण्याची तयारी करत आहेत. जंतर मंतर येथे ३६ दिवस चाललेल्या विद्यार्थी आणि जनरेशन-झेड आंदोलनानंतर, आता इथेनॉलविरोधात एका मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. देशात २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई२० इंधन) वापरण्यावाचत अखिल भारतीय पर्यटक परवाना टॅक्सी चालक आणि वाहतूकदारांचा असंतोष आता रस्त्यावर उतरत आहे.
27 Jul 2026 09:05 AM (IST)
Maharashtra Rain Update: महाराष्ट्रात पावसाचा हाहाकार; गोदावरी पात्रात मोठी वाढ, हवामान विभागाकडून 'ऑरेंज अलर्ट' जारीमुंबई: राज्यात प्रदीर्घ विश्रांतीनंतर पावसाने जोरदार पुनरागमन केले आहे. मुसळधार पावसामुळे बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी नाशिकसह राज्यातील अनेक भागांत पावसाच्या जोरदार सरींमुळे हाहाकार उडाला आहे.
घाटमाथ्यावर अतिजोरदार पाऊस; हवामान विभागाकडून अलर्ट हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, कोकणासह घाटमाथ्याच्या भागात पावसाचा जोर प्रचंड वाढला आहे.
कमी दाबाचा पट्टा: ओराई, सिधी आणि रांची या भागांत कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे मान्सून अधिक सक्रिय झाला आहे.
नीचांकी तापमान: थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या महाबळेश्वर येथे १८.५ अंश सेल्सिअस या नीचांकी तापमानाची नोंद झाली आहे.
घाटमाथ्यावर ऑरेंज अलर्ट: सातारा, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील घाटमाथ्यावर अतिजोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
27 Jul 2026 08:55 AM (IST)
Majhi Ladki Bahin Scheme: राज्य सरकारच्या अतिशय महत्त्वाकांक्षी असलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेवरून महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी लाभार्थी महिलांना एक मोलाचा सल्ला दिला आहे. "लाडक्या बहिणींनी योजनेचे मिळणारे सर्वच १५०० रुपये केवळ शॉपिंगवर खर्च न करता, त्यातील काही रकमेची बचतही करावी," असे आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले. वाशीम जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना, नव्याने उभारण्यात आलेल्या 'महिला व बालविकास भवना'च्या लोकार्पण सोहळ्यात त्या बोलत होत्या.
27 Jul 2026 08:45 AM (IST)
MPSC Paper Leak: देशभरात गाजलेल्या 'नीट' (NEET) पेपरफुटीच्या प्रकरणाची उष्णता शांत होत नाही तोच, आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) भरती प्रक्रियेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. 'एमपीएससी'मार्फत पार पडलेल्या औषध निरीक्षक (Drug Inspector) भरती प्रक्रियेमध्ये मोठा गैरप्रकार आणि घोळ झाल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे.
या भरती प्रक्रियेत अनियमितता आणि गैरप्रकार झाल्याचा दावा करत दोन बाधित उमेदवारांनी थेट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाकडे पुराव्यांसह लेखी तक्रार नोंदवली आहे. तक्रारदारांनी आपल्या अर्जात भरती प्रक्रियेतील संशयास्पद बाबींवर बोट ठेवले असून, या प्रकरणातील सत्य समोर आणण्यासाठी संपूर्ण भरतीची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
27 Jul 2026 08:40 AM (IST)
Exam Reform Bill 2026: देशभरात गाजत असलेल्या पेपरफुटीच्या प्रकरणांवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर एक अत्यंत मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणारे 'सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६' (Exam Reform Bill 2026) आज (२७ जुलै) लोकसभेत मांडले जाणार आहे. केंद्रीय कामगार आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दुपारी १२ वाजता हे महत्त्वपूर्ण विधेयक सभागृहात सादर करतील.
27 Jul 2026 08:25 AM (IST)
Gold Rate Today: भारतात 27 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,492 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,284 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,869 रुपये आहे. भारतात 27 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,690 रुपये आहे. भारतात 27 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये आहे.