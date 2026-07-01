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Magicbricks चा धमाका! 80 लाख युनिक व्हिजिटर्ससह रिअल इस्टेट क्षेत्रात अव्वल; पाहा 99acres आणि Housing.com ची काय स्थिती?

Updated On: Jul 01, 2026 | 06:35 PM IST
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सारांश

भारतातील आघाडीचे रिअल इस्टेट प्लॅटफॉर्म Magicbricksने comScore च्या मे २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार ८० लाखांहून अधिक मासिक युनिक व्हिजिटर्सचा टप्पा पार करत बाजारपेठेतील आपले अव्वल स्थान अधिक मजबूत केले आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

भारतातील आघाडीचे रिअल इस्टेट प्लॅटफॉर्म मॅजिकब्रिक्सने comScore (मे 2026) नुसार 80 लाखांहून अधिक मासिक युनिक व्हिजिटर्सचा टप्पा गाठत आपले नेतृत्व अधिक बळकट केले आहे. नवीन उद्योग आकडेवारीनुसार मॅजिकब्रिक्स हे प्रमुख स्पर्धकांपेक्षा पुढे असून देशभरातील खरेदीदार, विक्रेते, डेव्हलपर्स आणि चॅनेल पार्टनर्ससाठी पसंतीचे डिजिटल व्यासपीठ ठरले आहे.

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ताज्या आकडेवारीनुसार 99acres चे 76 लाख, NoBroker चे 61 लाख आणि Housing.com चे 56 लाख मासिक युनिक व्हिजिटर्स आहेत. ही कामगिरी स्पर्धात्मक रिअल इस्टेट बाजारात भागीदारांना अधिकाधिक डिजिटल दृश्यमानता आणि दर्जेदार लीड्स उपलब्ध करून देण्याच्या वचनबद्धतेची साक्ष देते.

उत्तम व्यावसायिक परिणाम

भारताचा रिअल इस्टेट बाजार झपाट्याने डिजिटल होत असताना ऑनलाइन दृश्यमानता ही मालमत्ता शोध आणि ग्राहक सहभागासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. अधिक ट्रॅफिकमुळे मालमत्तेला अधिक प्रसिद्धी, मजबूत ब्रँड ओळख आणि गंभीर खरेदीदारांपर्यंत पोहोच मिळते. 80 लाखांहून अधिक मासिक युनिक व्हिजिटर्समुळे मॅजिकब्रिक्स डेव्हलपर्स, ब्रोकर्स आणि मालमत्ता मालकांना अधिक व्यापक ग्राहकवर्गापर्यंत पोहोचून दर्जेदार चौकशीचे व्यवसायात रूपांतर करण्यास मदत करते.

वाढीसाठी तयार केलेले व्यासपीठ

मॅजिकब्रिक्सने तंत्रज्ञान, एआय-आधारित शिफारसी, पडताळलेली मालमत्ता यादी, बाजार विश्लेषण आणि ग्राहक-केंद्रित नवकल्पनांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अधिक सोपी झाली असून ग्राहकांचा विश्वास वाढला आहे. वाढता ग्राहकवर्ग हा प्रामाणिक लिस्टिंग, डेटा-आधारित माहिती आणि सहज मालमत्ता शोध अनुभवावरील विश्वासाचे प्रतीक आहे.

अधिक ट्रॅफिक अधिक उच्च-इंटेंट लीड्स

नवीन क्रमवारी स्पष्टपणे दाखवते की अधिक ग्राहक ट्रॅफिकमुळे मालमत्तेची दृश्यमानता वाढते आणि परिणामी अधिक पात्र खरेदीदारांच्या चौकशा मिळतात. मॅजिकब्रिक्स उद्योगातील सर्व घटकांना व्यवसायवाढीसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, व्याप्ती आणि पोहोच उपलब्ध करून देण्यास कटिबद्ध आहे.

भारतातील आघाडीचे प्रॉपर्टी प्लॅटफॉर्म

मॅजिकब्रिक्स हे भारतातील आघाडीचे प्रॉपर्टी प्लॅटफॉर्म असून तंत्रज्ञानाधारित उपायांद्वारे लाखो ग्राहकांना डेव्हलपर्स, ब्रोकर्स आणि गृहस्वामी यांच्याशी जोडते. प्लॅटफॉर्म प्रॉपर्टी शोध, बाजार माहिती, गृहकर्ज, सल्लागार सेवा आणि डिजिटल मार्केटिंग उपाय उपलब्ध करून देतो.

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Web Title: Magicbricks big splash tops the real estate sector with 80 lakh unique visitors see how 99acres and housingcom fare

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Published On: Jul 01, 2026 | 06:35 PM

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