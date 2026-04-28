शेवटच्या सामन्यात ‘गेम’! Team India चा पराभव; दक्षिण आफ्रिकेने 4-1 ने मालिका खिशात

भारतीय संघ अन् दक्षिण आफ्रिकेमध्ये 5 टी-20 सामन्यांची मालिका
5 व्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने केला भारताचा पराभव
दक्षिण आफ्रिकेने 4-1 ने मालिका घातली खिशात
INDW Vs SAW T-20 Series: नुकतीच दक्षिण आफ्रिका आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघात 5 सामन्यांची टी-20 मालिका पार पडली. अखेरच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने 23 रन्सचे भारतीय क्रिकेट संघाचा पराभव केला आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि दक्षिण आफ्रिका महिला संघात 5 सामन्यांची मालिका पार पडली.
भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करत आहे. तर दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचे नेतृत्व लॉरा वॉल्व्हार्ड्ट करत आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघासाठी दक्षिण आफ्रिका दौरा अत्यंत निराशाजनक ठरला आहे. 5 सामन्यांच्या मैळकेत साऊथ आफ्रिकेने 4 सामने जिंकले आहेत. शेवटच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताचा 23 रन्सने पराभव केला आहे.
लॉरा वॉल्व्हार्डची वादळी फलंदाजी
आजच्या सामन्यात टॉस जिंकून पहिल्यांदा प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने 20 ओव्हर्समध्ये 155 रन्सचा डोंगर उभा केला आहे. आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वॉल्व्हार्डने आजच्या सामन्यात 56 बॉलमध्ये 92 रन्सची दमदार खेळी केली. तिच्या या कामगिरीमुळेच दक्षिण आफ्रिकेला 150 रन्सचा टप्पा पूर्ण करता आला.
भारतीय संघाला 156 रन्सचा पाठलाग करताना दमछाक झाली. भारतीय संघाची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक अशा स्वरूपात झाली. या सामन्यात स्मृती मंधाना जी जबरदस्त फॉर्ममध्ये होती तिने या सामन्यात निराशा केली. ती लवकर आउट झाल्यामुळे भारतीय संघाला फटका बसला. त्यापाठोपाठ शेफाली वर्मा आणि जेमिमा रॉड्रिग्स अनुक्रमे 4 आणि 1 रन्स करून आउट झाल्या. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने 22 रन्स केल्या. मात्र त्या खेळीचे रूपांतर ती मोठ्या खेळीत करू शकली नाही.
भारती फुलमाळीने 30 चेंडूंत 40 रन्सची झुंजार खेळी करत भारताच्या आशा जिवंत ठेवल्या. मात्र ती आउट झाल्यावर भारताचा पराभव निश्चित झाला. रिचा घोषने अखेरच्या षटकांत नाबाद 25 धावा केल्या. पण तोपर्यंत सामना भारताच्या हातून निसटला होता. भारताचा डाव 132 रन्सवर मर्यादित राहिला.
भारतीय महिला संघ: शेफाली वर्मा, अनुष्का शर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, रिचा घोष, दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, भारती फुलमाळी, रेणुका सिंग ठाकूर, क्रांती गौड, श्री चराणी