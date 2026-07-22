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कुलदीप यादवचा मोठा निर्णय! टीम इंडियात संधी नाही, आता ‘या’ संघाकडून खेळणार

Updated On: Jul 22, 2026 | 06:38 PM IST
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सारांश

Kuldeep yadav Will Play For Yorkshire county Championship: इंग्लंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत एकही सामना खेळण्याची संधी न मिळालेल्या टीम इंडियाचा स्टार फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवने आता काउंटीमध्ये यॉर्कशायरकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कुलदीप यादवचा मोठा निर्णय! टीम इंडियात संधी नाही, आता ‘या’ संघाकडून खेळणार
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विस्तार
  • कुलदीप यादवचा मोठा निर्णय
  • टीम इंडियात संधी नाही
  • आता ‘या’ संघाकडून खेळणार
भारतीय फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवने काउंटी चॅम्पियनशिपमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुलदीपने बुधवारी (दि.२२) इंग्लिश काउंटी क्लब यॉर्कशायरसोबत करार केला. तो या हंगामात संघासाठी आठ सामने खेळेल. कुलदीप काही काळापासून भारतीय संघात नव्हता, पण आता तो काउंटी क्रिकेट खेळणार आहे. तो २४ जुलै ते २ ऑगस्ट दरम्यान इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या यॉर्कशायरच्या देशांतर्गत एकदिवसीय चषक स्पर्धेत खेळेल. कुलदीप काउंटी चॅम्पियनशिपमध्ये यॉर्कशायरसाठी तीन सामनेही खेळणार आहे.

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काउंटी क्रिकेट क्लबने केली घोषण

यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लबने आपल्या वेबसाइटवर म्हटले आहे की, भारतीय फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवला परदेशी खेळाडू म्हणून करारबद्ध केल्याची घोषणा करताना आम्हाला आनंद होत आहे. हा ३१ वर्षीय खेळाडू पाच एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय (ODI) सामन्यांसाठी उपलब्ध असेल आणि त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या काउंटी चॅम्पियनशिपच्या शेवटच्या चार सामन्यांपैकी तीन सामन्यांसाठी तो हेडिंग्ले येथे परत येईल.

यॉर्कशायरमध्ये सामील होण्यासाठी कुलदीप उत्सुक

यॉर्कशायरमध्ये सामील झाल्यावर कुलदीप म्हणाला, ‘मला यॉर्कशायरमध्ये सामील झाल्याचा खूप आनंद आहे आणि या संधीबद्दल मी आभारी आहे. यॉर्कशायरसारखा ऐतिहासिक क्लबचे प्रतिनिधित्व करणे हा माझ्यासाठी खरोखरच सन्मानाचा क्षण असेल. मला इंग्लंडमधील परिस्थितीत खेळण्याचे आव्हान नेहमीच आवडले आहे आणि व्यवस्थापनाशी बोलल्यानंतर, मी संघात सामील होण्यासाठी खूप उत्सुक आहे.’ कुलदीप यादव हा यॉर्कशायरकडून खेळणारा पाचवा भारतीय खेळाडू असणार आहे.

भारताचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी त्याच्या क्षमतेवर फारसा विश्वास दाखवला नाही, परंतु यॉर्कशायर व्यवस्थापनाचा विश्वास आहे की इंग्लंडमधील परिस्थितीत कुलदीप संघासाठी फायदेशीर ठरेल. यॉर्कशायरचे क्रिकेटचे महाव्यवस्थापक, गॅविन हॅमिल्टन म्हणाले, “कुलदीप एक उत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा खेळाडू आहे जो या सामन्यांदरम्यान आमच्या संघाची मोठी ताकद बनेल.

कुलदीपची दमदार कामगिरी

कुलदीपने १८ कसोटी सामन्यांमध्ये ७९ विकेट्स घेतले असून, त्याची सर्वोत्तम कामगिरी ४० धावांत पाच विकेट्स ही आहे. २०२४ मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत त्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली होती, ज्यात त्याने पाच सामन्यांमध्ये १९ विकेट्स घेतले होते. एकदिवसीय सामन्यात त्याने १९४ विकेट्स घेतले असून, त्याची सर्वोत्तम कामगिरी २५ धावांत सहा विकेट्स ही आहे.

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Web Title: Kuldeep yadav joins yorkshire county championship team india cricket news

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Published On: Jul 22, 2026 | 06:38 PM

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