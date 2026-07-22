कुलदीप यादवचा मोठा निर्णय! टीम इंडियात संधी नाही, आता ‘या’ संघाकडून खेळणार

ललित मोदींना मोठा दिलासा; IPL 2009 FEMA प्रकरणात क्लीन चीट, 16 वर्षांनी मायदेशी परतणार
यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लबने आपल्या वेबसाइटवर म्हटले आहे की, भारतीय फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवला परदेशी खेळाडू म्हणून करारबद्ध केल्याची घोषणा करताना आम्हाला आनंद होत आहे. हा ३१ वर्षीय खेळाडू पाच एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय (ODI) सामन्यांसाठी उपलब्ध असेल आणि त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या काउंटी चॅम्पियनशिपच्या शेवटच्या चार सामन्यांपैकी तीन सामन्यांसाठी तो हेडिंग्ले येथे परत येईल.
यॉर्कशायरमध्ये सामील झाल्यावर कुलदीप म्हणाला, ‘मला यॉर्कशायरमध्ये सामील झाल्याचा खूप आनंद आहे आणि या संधीबद्दल मी आभारी आहे. यॉर्कशायरसारखा ऐतिहासिक क्लबचे प्रतिनिधित्व करणे हा माझ्यासाठी खरोखरच सन्मानाचा क्षण असेल. मला इंग्लंडमधील परिस्थितीत खेळण्याचे आव्हान नेहमीच आवडले आहे आणि व्यवस्थापनाशी बोलल्यानंतर, मी संघात सामील होण्यासाठी खूप उत्सुक आहे.’ कुलदीप यादव हा यॉर्कशायरकडून खेळणारा पाचवा भारतीय खेळाडू असणार आहे.
✍️ Yorkshire CCC is delighted to announce the signing of Indian international Kuldeep Yadav, who will join the White Rose for five Metro Bank One Day Cup games and three Rothesay County Championship fixtures. Find out more here 👉️ https://t.co/9kZlxcwjzM pic.twitter.com/nu9AaWFMct — Yorkshire CCC (@YorkshireCCC) July 22, 2026
भारताचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी त्याच्या क्षमतेवर फारसा विश्वास दाखवला नाही, परंतु यॉर्कशायर व्यवस्थापनाचा विश्वास आहे की इंग्लंडमधील परिस्थितीत कुलदीप संघासाठी फायदेशीर ठरेल. यॉर्कशायरचे क्रिकेटचे महाव्यवस्थापक, गॅविन हॅमिल्टन म्हणाले, “कुलदीप एक उत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा खेळाडू आहे जो या सामन्यांदरम्यान आमच्या संघाची मोठी ताकद बनेल.
कुलदीपने १८ कसोटी सामन्यांमध्ये ७९ विकेट्स घेतले असून, त्याची सर्वोत्तम कामगिरी ४० धावांत पाच विकेट्स ही आहे. २०२४ मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत त्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली होती, ज्यात त्याने पाच सामन्यांमध्ये १९ विकेट्स घेतले होते. एकदिवसीय सामन्यात त्याने १९४ विकेट्स घेतले असून, त्याची सर्वोत्तम कामगिरी २५ धावांत सहा विकेट्स ही आहे.
IND vs ZIM : भारताविरुद्ध झिम्बाब्वेची टीम तयार! T20 मालिकेसाठी संघ जाहीर, 3 खेळाडूंना डच्चू; अनुभवी खेळाडूची एन्ट्री