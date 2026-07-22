RussiaUkraineWar:युक्रेनचा रशियावर डेंजर ड्रोन हल्ला ,चौथ्यांदा रशियन कंपनीला लक्ष्य केले; क्रिमियातील अनेक शहरांमध्ये अंधार

Drone attack by Ukraine on a Russian warehouse: रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील सुरू असलेला संघर्ष आता अधिकच प्राणघातक बनत आहे. २२ जुलै, २०२६ रोजी सकाळी, युक्रेनियन ड्रोनने दक्षिण रशियामध्ये असलेल्या रशियाच्या सर्वात मोठ्या ई-कॉमर्स कंपनी ‘वाइल्डबेरीज’च्या विशाल गोदामांना लक्ष्य केले.
या हल्ल्यानंतर, क्रास्नोदार आणि नेविनोमिस्क शहरांमधील गोदामांमध्ये भीषण आग लागली, ज्यात एकूण ८ जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, क्रास्नोदार शहरात रात्री झालेल्या हल्ल्यांमध्ये वाइल्डबेरीजच्या गोदामाचे, तसेच ट्रक पार्किंग क्षेत्राचे आणि जवळच्या निवासी इमारतींचे नुकसान झाले. क्रास्नोदारचे महापौर येवगेनी नौमोव यांनी अधिकृतपणे पुष्टी केली की, ड्रोन हल्ल्यामुळे एका मोठ्या लॉजिस्टिक्स गोदामाला आग लागली. महापौरांच्या म्हणण्यानुसार, या घटनेत तीन जण जखमी झाले आहेत.
स्टावरोपोल क्रायमधील नेविनोमिस्क येथील आणखी एका गोदाम संकुलालाही लक्ष्य करण्यात आले. गव्हर्नर व्लादिमीर व्लादिमिरोव्ह यांनी सांगितले की, शहराच्या बाहेरील भागात झालेल्या या हल्ल्यामुळे मोठी आग लागली, जी विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाची अनेक पथके तैनात करण्यात आली होती. पाच कामगार जखमी झाले.
ड्रोन हल्ले केवळ गोदामांपुरते मर्यादित नव्हते. व्याप्त क्रिमियाच्या मासांद्रा आणि याल्टा प्रदेशांतील दोन विद्युत उपकेंद्रांवरील हल्ल्यांमुळे संपूर्ण वीजपुरवठा खंडित झाला. अलुश्ता शहरातही वीजपुरवठा खंडित झाल्याचे वृत्त आहे. युक्रेनियन सैन्य क्रिमियाला वेगळे पाडण्यासाठी काही काळापासून तेथील वीज वितरण प्रणाली आणि दळणवळण मार्गांना लक्ष्य करत आहे.
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तज्ञांच्या मते, युक्रेन आता रशियाच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांवर हल्ला करून मॉस्कोची युद्ध सुरू ठेवण्याची क्षमता कमकुवत करू पाहत आहे. अलिकडच्या दिवसांत वाइल्डबेरीजच्या सुविधांवर झालेला हा चौथा मोठा हल्ला आहे.यापूर्वी, १८ जुलै रोजी मॉस्को ओब्लास्टमधील इलेक्ट्रोस्टाल आणि तांबोव ओब्लास्टमधील कोटोव्स्क येथील कंपनीच्या गोदामांवर हल्ला झाला होता. याशिवाय, १९ जुलै रोजी एका तेल डेपोवर आणि २० जुलै रोजी रशियन ‘शॅडो फ्लीट’च्या सात जहाजांवर आणि वीज केंद्रांवर हल्ला झाला.