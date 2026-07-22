बुधवार, 22 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Russia Ukraine War Ukraine Launches Dangerous Drone Attack On Russia Targeting A Russian Company For The Fourth Time Power Outages In Several Crimean Cities

RussiaUkraineWar:युक्रेनचा रशियावर डेंजर ड्रोन हल्ला ,चौथ्यांदा रशियन कंपनीला लक्ष्य केले; क्रिमियातील अनेक शहरांमध्ये अंधार

Updated On: Jul 22, 2026 | 06:55 PM IST
जाहिरात
सारांश

युक्रेनियन ड्रोनने क्रास्नोदार आणि नेविनोमिस्क येथील रशियन किरकोळ विक्रेता वाइल्डबेरीजच्या दुकानांना लक्ष्य केले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आग लागली आणि अनेक लोक जखमी झाले.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Drone attack by Ukraine on a Russian warehouseरशिया आणि युक्रेन यांच्यातील सुरू असलेला संघर्ष आता अधिकच प्राणघातक बनत आहे. २२ जुलै, २०२६ रोजी सकाळी, युक्रेनियन ड्रोनने दक्षिण रशियामध्ये असलेल्या रशियाच्या सर्वात मोठ्या ई-कॉमर्स कंपनी ‘वाइल्डबेरीज’च्या विशाल गोदामांना लक्ष्य केले.

या हल्ल्यानंतर, क्रास्नोदार आणि नेविनोमिस्क शहरांमधील गोदामांमध्ये भीषण आग लागली, ज्यात एकूण ८ जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.

  • क्रास्नोदारमधील लॉजिस्टिक्स केंद्र नष्ट झाले.
  • नेविनोमिस्कमध्ये ५ जण जखमी झाले.
  • क्रिमियावर अंधार पसरला
  • वाइल्डबेरींवर हल्ले सुरूच आहेत
USTariff : ट्रम्प यांची २०२८ पासून आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर २००% शुल्क आकारण्याची घोषणा;भारताच्या औषध निर्यातीवर परिणाम होणार

क्रास्नोदारमधील लॉजिस्टिक्स केंद्र नष्ट झाले.

मिळालेल्या वृत्तानुसार, क्रास्नोदार शहरात रात्री झालेल्या हल्ल्यांमध्ये वाइल्डबेरीजच्या गोदामाचे, तसेच ट्रक पार्किंग क्षेत्राचे आणि जवळच्या निवासी इमारतींचे नुकसान झाले. क्रास्नोदारचे महापौर येवगेनी नौमोव यांनी अधिकृतपणे पुष्टी केली की, ड्रोन हल्ल्यामुळे एका मोठ्या लॉजिस्टिक्स गोदामाला आग लागली. महापौरांच्या म्हणण्यानुसार, या घटनेत तीन जण जखमी झाले आहेत.

नेविनोमिस्कमध्ये ५ जण जखमी झाले.

स्टावरोपोल क्रायमधील नेविनोमिस्क येथील आणखी एका गोदाम संकुलालाही लक्ष्य करण्यात आले. गव्हर्नर व्लादिमीर व्लादिमिरोव्ह यांनी सांगितले की, शहराच्या बाहेरील भागात झालेल्या या हल्ल्यामुळे मोठी आग लागली, जी विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाची अनेक पथके तैनात करण्यात आली होती. पाच कामगार जखमी झाले.

क्रिमियावर अंधार पसरला.

ड्रोन हल्ले केवळ गोदामांपुरते मर्यादित नव्हते. व्याप्त क्रिमियाच्या मासांद्रा आणि याल्टा प्रदेशांतील दोन विद्युत उपकेंद्रांवरील हल्ल्यांमुळे संपूर्ण वीजपुरवठा खंडित झाला. अलुश्ता शहरातही वीजपुरवठा खंडित झाल्याचे वृत्त आहे. युक्रेनियन सैन्य क्रिमियाला वेगळे पाडण्यासाठी काही काळापासून तेथील वीज वितरण प्रणाली आणि दळणवळण मार्गांना लक्ष्य करत आहे.

RedSeaCrisis : हुतींचा घाव, ब्रेंट ९१ डॉलर पार!

वाइल्डबेरींवर हल्ले सुरूच आहेत.

तज्ञांच्या मते, युक्रेन आता रशियाच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांवर हल्ला करून मॉस्कोची युद्ध सुरू ठेवण्याची क्षमता कमकुवत करू पाहत आहे. अलिकडच्या दिवसांत वाइल्डबेरीजच्या सुविधांवर झालेला हा चौथा मोठा हल्ला आहे.यापूर्वी, १८ जुलै रोजी मॉस्को ओब्लास्टमधील इलेक्ट्रोस्टाल आणि तांबोव ओब्लास्टमधील कोटोव्स्क येथील कंपनीच्या गोदामांवर हल्ला झाला होता. याशिवाय, १९ जुलै रोजी एका तेल डेपोवर आणि २० जुलै रोजी रशियन ‘शॅडो फ्लीट’च्या सात जहाजांवर आणि वीज केंद्रांवर हल्ला झाला.

 

 

 

Web Title: Russia ukraine war ukraine launches dangerous drone attack on russia targeting a russian company for the fourth time power outages in several crimean cities

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 06:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Odessa Port Attack : ओडेसा बंदराजवळ जहाजावरील हल्ल्यात ४ भारतीयांचा मृत्यू; युक्रेनचा रशियावर आरोप, भारताने काय म्हटले?
1

Odessa Port Attack : ओडेसा बंदराजवळ जहाजावरील हल्ल्यात ४ भारतीयांचा मृत्यू; युक्रेनचा रशियावर आरोप, भारताने काय म्हटले?

Russia Ukraine War : रशियाचा युक्रेनवर पुन्हा मोठा हल्ला! डझनभर बॅलेस्टिक मिसाइल्स अन् क्षेपणास्त्रांचा मारा
2

Russia Ukraine War : रशियाचा युक्रेनवर पुन्हा मोठा हल्ला! डझनभर बॅलेस्टिक मिसाइल्स अन् क्षेपणास्त्रांचा मारा

Russia-Ukraine War: आकाशातून अग्निवर्षाव! युद्ध सुरू झाल्यापासूनचा सर्वात मोठा बॅलिस्टिक हल्ला; रशियन प्रहाराने युक्रेन थरारले
3

Russia-Ukraine War: आकाशातून अग्निवर्षाव! युद्ध सुरू झाल्यापासूनचा सर्वात मोठा बॅलिस्टिक हल्ला; रशियन प्रहाराने युक्रेन थरारले

RussiaUkraine: रशियाचा युक्रेनवर पुन्हा हल्ला ! १ जणाचा मृत्यू
4

RussiaUkraine: रशियाचा युक्रेनवर पुन्हा हल्ला ! १ जणाचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RussiaUkraineWar:युक्रेनचा रशियावर डेंजर ड्रोन हल्ला ,चौथ्यांदा रशियन कंपनीला लक्ष्य केले; क्रिमियातील अनेक शहरांमध्ये अंधार

RussiaUkraineWar:युक्रेनचा रशियावर डेंजर ड्रोन हल्ला ,चौथ्यांदा रशियन कंपनीला लक्ष्य केले; क्रिमियातील अनेक शहरांमध्ये अंधार

Jul 22, 2026 | 06:55 PM
कुलदीप यादवचा मोठा निर्णय! टीम इंडियात संधी नाही, आता ‘या’ संघाकडून खेळणार

कुलदीप यादवचा मोठा निर्णय! टीम इंडियात संधी नाही, आता ‘या’ संघाकडून खेळणार

Jul 22, 2026 | 06:38 PM
आत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा येणार? विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात अण्णा हजारेंची एन्ट्री; पाठिंबा जाहीर करत केली मोठी घोषणा

आत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा येणार? विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात अण्णा हजारेंची एन्ट्री; पाठिंबा जाहीर करत केली मोठी घोषणा

Jul 22, 2026 | 06:38 PM
Arijit Singh ने धर्मेंद्र प्रधानांना सुनावले? ‘स्वतःला देव समजतो…’ प्रोटेस्टला विरोध कारण्यांनाही दिले प्रत्युत्तर

Arijit Singh ने धर्मेंद्र प्रधानांना सुनावले? ‘स्वतःला देव समजतो…’ प्रोटेस्टला विरोध कारण्यांनाही दिले प्रत्युत्तर

Jul 22, 2026 | 06:31 PM
Bank Fraud: खरंच, आपला पैसा सुरक्षित आहे? 5 वर्षांत 1.42 लाख कोटी बुडाले, संसदेत बँक फ्रॉडचे भीतीदायक वास्तव उघड!

Bank Fraud: खरंच, आपला पैसा सुरक्षित आहे? 5 वर्षांत 1.42 लाख कोटी बुडाले, संसदेत बँक फ्रॉडचे भीतीदायक वास्तव उघड!

Jul 22, 2026 | 06:22 PM
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक उपोषण मागे घेणार? सरकारला पत्र लिहून ठेवली महत्त्वाची अट, म्हणाले…

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक उपोषण मागे घेणार? सरकारला पत्र लिहून ठेवली महत्त्वाची अट, म्हणाले…

Jul 22, 2026 | 06:17 PM
Bombay High Court : धर्माच्या नावावर मतांची मागणी नाही; ‘दुआ’ आणि ‘आमीन’ संदर्भात बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

Bombay High Court : धर्माच्या नावावर मतांची मागणी नाही; ‘दुआ’ आणि ‘आमीन’ संदर्भात बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

Jul 22, 2026 | 06:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा