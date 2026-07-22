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पुन्हा पसरली झोळी! पाकिस्तानने अमेरिकेकडे केली 96000 कोटी रुपयांची मोठी मागणी; काय आहे आता नवा प्लॅन?

Updated On: Jul 22, 2026 | 03:45 PM IST
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सारांश

तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर हात पसरले आहेत. पाकिस्तानने अमेरिकेकडे थेट ९६ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची/निधीची मागणी केली आहे. पाकिस्तानला अचानक एवढ्या मोठ्या निधीची गरज का भासली?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पाकिस्तानने अमेरिकेसमोर पुन्हा पसरली झोळी!
  • 96000 कोटी रुपयांची मोठी मागणी
  • अचानक का पडली एवढ्या पैशांची गरज?
जागतिक स्तरावर तणावाची परिस्थिती असताना मध्यस्थीसाठी चर्चांना पुढे असणाऱ्या पाकिस्तानचीच परिस्थिती काय आहे असा प्रश्न पडतो. पैशासाठी अत्यंत संघर्ष करत असलेल्या पाकिस्तानने आता अमेरिकेकडे मदतीचा हात पुढे केला आहे. पाकिस्तानने अमेरिकेकडे तब्बल १० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे ९६,००० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी या पैशाचा वापर करण्याचा पाकिस्तानचा मानस आहे. पाकिस्तान दीर्घकाळापासून आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे आणि आता अशा वेळी अमेरिकेकडे ही मदत मागितली आहे, जेव्हा ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या बेलआउट कार्यक्रमांतर्गत आधीच कार्यरत आहे.

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कर्जावर जशीतशी सुरु आहे अर्थव्यवस्था

२०२३ मध्ये पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) मिळालेल्या ३ अब्ज डॉलर्सच्या आपत्कालीन पॅकेजने त्यावेळी पाकिस्तानला वाचवलं. त्यानंतर, पाकिस्तानने IMF कडून ७ अब्ज डॉलर्सचे आणखी एक मोठे कर्ज मिळवले. पण हे कर्ज मिळवण्यासाठी अट अशी होती की, पाकिस्तानला सार्वजनिक उत्पन्नावरील सरकारी कर वाढवावे लागतील. या सगळ्याचा परिणाम पाकिस्तानात महागाईचा भडका उडाला.

पाकिस्तानची आणखी एक मोठी समस्या

पाकिस्तानची आणखी एक मोठी समस्या ही आहे की, त्याचा परकीय चलन साठा चीन आणि सौदी अरेबियासारख्या मित्र देशांकडून घेतलेल्या कर्जावर अवलंबून आहे. या परिस्थितीत, अमेरिकेकडून १० अब्ज डॉलर्सची विनिमय स्थिरीकरण सुविधा मिळाल्यास पाकिस्तानला भरीव आर्थिक मदत मिळेल.

यामागे पाकिस्तानची नवी खेळी

अलीकडील लष्करी संघर्षादरम्यान अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाटाघाटींमध्ये मध्यस्थी करण्याच्या भूमिकेनंतर पाकिस्तानने ही विनंती केली आहे. अमेरिका-इराण संघर्षात मध्यस्थी केल्यामुळे पाकिस्तानचे राजनैतिक स्थान मजबूत झाले आणि आता अमेरिकेकडून अधिक मजबूत आर्थिक मदत मिळू शकेल, अशी आशा निर्माण झाली. कदाचित याच कारणामुळे पाकिस्तानचे अर्थमंत्री, मुहम्मद औरंगजेब यांनी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांची भेट घेतली आणि १० अब्ज डॉलर्सच्या ‘बायलेटरल एक्सचेंज स्टॅबिलायझेशन सपोर्ट फॅसिलिटी’शी विनंती केली.

सामान्य कर्जापेक्षा वेगळे का?

हे पारंपरिक कर्ज नसून, एक चलन अदलाबदल म्हणजेच करन्सी स्वॅप आहे. याअंतर्गत, अमेरिकेची ट्रेझरी पाकिस्तानला कोणताही निधी दान करत नाही किंवा मागत नाही, तर पाकिस्तानी रुपयांच्या बदल्यात अमेरिकन डॉलर्समध्ये तात्पुरती अदलाबदल करते. यातून हे दिसून येते की देशाला अल्प-मुदतीची डॉलरची हमी आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वासही वाढतो आणि देशात परदेशी गुंतवणूक पुन्हा सुरू होते. यामुळे पाकिस्तान IMF च्या कठोर नियम अटींमधूनही मोकळा होतो.

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Web Title: Pakistan demands 96000 crore rupees from us know the reason behind huge financial aid marathi

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Published On: Jul 22, 2026 | 03:45 PM

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