Refined Oil: रिफाइंड तेलात बनवलेले अन्न खरंच आरोग्यासाठी घातक? जाणून घ्या सत्य

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रिफाइंड तेल तयार करताना कच्च्या तेलातील अशुद्धता, वास आणि रंग काढण्यासाठी अनेक प्रक्रिया केल्या जातात. यामुळे तेल अधिक स्वच्छ दिसते, त्याची चव सौम्य होते आणि ते जास्त काळ टिकते. त्यामुळे घरगुती तसेच व्यावसायिक स्वयंपाकात त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.
रिफाइंड प्रक्रियेदरम्यान उष्णता आणि इतर तांत्रिक प्रक्रियांमुळे तेलातील काही नैसर्गिक अँटिऑक्सिडंट्स आणि सूक्ष्म पोषक घटक कमी होऊ शकतात. त्यामुळे केवळ रिफाइंड तेलावर अवलंबून राहण्याऐवजी संतुलित आहार घेणे महत्त्वाचे मानले जाते.
तेल कोणतेही असो, त्याचे जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास शरीरात अतिरिक्त कॅलरी जमा होतात. यामुळे वजन वाढणे, कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण वाढणे, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार आणि मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे तळलेले आणि जास्त तेलकट पदार्थ मर्यादित प्रमाणातच खावेत.
तळण्यासाठी वापरलेले तेल पुन्हा पुन्हा गरम केल्यास त्यामध्ये घातक संयुगे तयार होऊ शकतात. याचा दीर्घकाळ आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शक्यतो प्रत्येक वेळी ताजे तेल वापरणे अधिक सुरक्षित मानले जाते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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