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Refined Oil: रिफाइंड तेलात बनवलेले अन्न खरंच आरोग्यासाठी घातक? जाणून घ्या सत्य

Updated On: Jul 22, 2026 | 07:07 PM IST
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सारांश

Refined Oil Side effects on Health: रिफाइंड तेल म्हणजे काय? रिफाइंड तेल रोजच्या स्वयंपाकासाठी योग्य की आरोग्यासाठी धोकादायक, जाणून घेऊयात.

Refined Oil: रिफाइंड तेलात बनवलेले अन्न खरंच आरोग्यासाठी घातक? जाणून घ्या सत्य
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विस्तार
  • रिफाइंड तेलात बनवलेले अन्न खरंच आरोग्यासाठी घातक?
  • रिफाइंड तेल म्हणजे काय?
  • तेल निवडताना या गोष्टी लक्षात ठेवा
घरातील रोजच्या स्वयंपाकात कोणते तेल वापरावे, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. बाजारात उपलब्ध असलेल्या रिफाइंड तेलांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असला, तरी ते आरोग्यासाठी कितपत योग्य आहे याबाबत अनेक गैरसमज आहेत. काहीजण रिफाइंड तेल पूर्णपणे हानिकारक असल्याचे मानतात, तर काहीजण ते सुरक्षित असल्याचे सांगतात. प्रत्यक्षात कोणतेही खाद्यतेल आरोग्यदायी किंवा हानिकारक ठरण्यामागे त्याचे प्रमाण, प्रक्रिया आणि वापरण्याची पद्धत महत्त्वाची असते. त्यामुळे रिफाइंड तेलाबाबतची खरी माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे.

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रिफाइंड तेल म्हणजे काय?

रिफाइंड तेल तयार करताना कच्च्या तेलातील अशुद्धता, वास आणि रंग काढण्यासाठी अनेक प्रक्रिया केल्या जातात. यामुळे तेल अधिक स्वच्छ दिसते, त्याची चव सौम्य होते आणि ते जास्त काळ टिकते. त्यामुळे घरगुती तसेच व्यावसायिक स्वयंपाकात त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.

रिफाइंड तेलाचे संभाव्य तोटे

रिफाइंड प्रक्रियेदरम्यान उष्णता आणि इतर तांत्रिक प्रक्रियांमुळे तेलातील काही नैसर्गिक अँटिऑक्सिडंट्स आणि सूक्ष्म पोषक घटक कमी होऊ शकतात. त्यामुळे केवळ रिफाइंड तेलावर अवलंबून राहण्याऐवजी संतुलित आहार घेणे महत्त्वाचे मानले जाते.

अधिक प्रमाणात तेल खाणे ठरू शकते घातक

तेल कोणतेही असो, त्याचे जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास शरीरात अतिरिक्त कॅलरी जमा होतात. यामुळे वजन वाढणे, कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण वाढणे, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार आणि मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे तळलेले आणि जास्त तेलकट पदार्थ मर्यादित प्रमाणातच खावेत.

एकाच तेलाचा वारंवार वापर टाळा

तळण्यासाठी वापरलेले तेल पुन्हा पुन्हा गरम केल्यास त्यामध्ये घातक संयुगे तयार होऊ शकतात. याचा दीर्घकाळ आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शक्यतो प्रत्येक वेळी ताजे तेल वापरणे अधिक सुरक्षित मानले जाते.

तेल निवडताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

  • विश्वासार्ह कंपनीचे आणि दर्जेदार तेलच खरेदी करा.
  • पॅकवरील उत्पादन व एक्सपायरी तारीख तपासा.
  • ट्रान्स फॅटचे प्रमाण कमी असलेले तेल निवडा.
  • स्वयंपाकाच्या प्रकारानुसार योग्य तेलाचा वापर करा.
  • वेगवेगळ्या प्रकारची खाद्यतेले बदलून वापरल्यास आहारात विविध फॅटी अॅसिड्सचा समतोल राखण्यास मदत होऊ शकते.

तेल साठवण्याची योग्य पद्धत

तेल नेहमी घट्ट झाकण असलेल्या भांड्यात, थंड आणि कोरड्या ठिकाणी ठेवावे. थेट सूर्यप्रकाश किंवा जास्त उष्णतेच्या संपर्कात आल्यास तेलाची गुणवत्ता कमी होऊ शकते. त्यामुळे योग्य साठवणूकही तितकीच महत्त्वाची आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Refined oil side effects health risks best cooking oil

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Published On: Jul 22, 2026 | 07:07 PM

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