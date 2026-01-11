Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

US Attack: Venezuelaच्या सैनिकांनी केल्या रक्ताच्या उलट्या; कोणते होते ‘ते’ रहस्यमय शस्त्र ज्याने भेदली मादुरोंची सुरक्षायंत्रणा?

US Attack Venezuela : व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेच्या छाप्यादरम्यान एका प्रगत तंत्रज्ञानाच्या शस्त्राचा वापर करण्यात आल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे सुरक्षा दलांवर गंभीर शारीरिक परिणाम झाले.

Updated On: Jan 11, 2026 | 02:07 PM
us attack venezuela sonic weapons nicolas maduro capture operation absolute resolve 2026

सैनिकांना दारूगोळा नसताना रक्ताच्या उलट्या होऊ लागल्या; अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये हे धोकादायक शस्त्र वापरले होते ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • रहस्यमय शस्त्राचा वापर:
  • सुरक्षा कवच भेदले
  • DEW तंत्रज्ञानाची चर्चा

US raid Venezuela 2026 sonic weapons : ३ जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये केलेल्या ‘ऑपरेशन अ‍ॅब्सोल्युट रिझोल्व’ (Operation Absolute Resolve) या धाडसी मोहिमेचे धक्कादायक वास्तव आता समोर येत आहे. या मोहिमेत अमेरिकेने राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांना अटक तर केलीच, पण या कारवाईत अशा एका ‘फ्यूचरिस्टिक’ शस्त्राचा वापर करण्यात आला ज्याने जगाला थक्क केले आहे. प्रत्यक्षात या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या व्हेनेझुएलाच्या सुरक्षारक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन सैनिकांनी वापरलेल्या एका अदृश्य लाटेमुळे त्यांना रक्ताच्या उलट्या होऊ लागल्या आणि ते जागीच लुळे पडले.

जेव्हा रडार झाले निकामी आणि आकाशात ड्रोन्सचा गराडा पडला

प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, कारवाई सुरू होण्यापूर्वी अचानक व्हेनेझुएलाच्या सैन्याची सर्व अत्याधुनिक रडार यंत्रणा बंद पडली. काही कळायच्या आतच आकाशात शेकडो अमेरिकन ड्रोन्स दिसू लागले. आठ हेलिकॉप्टरमधून उतरलेल्या केवळ २० अमेरिकन सैनिकांनी व्हेनेझुएलाच्या शेकडो रक्षकांना घेराव घातला. पण ही लढाई बंदुकीच्या गोळ्यांची नव्हती, तर तंत्रज्ञानाची होती. एका रक्षकाने सांगितले की, “आम्ही लढायला तयार होतो, पण अचानक आमच्या कानावर अशा काही लहरी आदळल्या की आमचे डोके आतून फुटतेय असे वाटू लागले.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Secret: ग्रीनलँडच्या बर्फात 58 वर्षांपासून दडलेले अणु-स्फोटक सत्य; Trumpच्या हट्टामागचे गुपित जगासाठी धोकादायक हेच तथ्य

सैनिकांना रक्ताच्या उलट्या आणि भीतीचा थरार

या कारवाईत वापरण्यात आलेले शस्त्र म्हणजे ‘ध्वनिलहरी शस्त्र’ (Sonic Weapon) किंवा ‘डायरेक्टेड एनर्जी वेपन’ (DEW) असल्याचे सांगितले जात आहे. या शस्त्रातून निघणाऱ्या तीक्ष्ण लहरींमुळे व्हेनेझुएलाच्या सैनिकांच्या नाकातून रक्त येऊ लागले आणि काहींना रक्ताच्या उलट्या झाल्या. “आम्ही हलू शकत नव्हतो, उभे राहणेही कठीण झाले होते. असे वाटत होते की कोणीतरी आमच्या मेंदूवर थेट प्रहार करत आहे,” असे एका जखमी सैनिकाने नमूद केले. अमेरिकेची ही अचूकता आणि वेगाचा अंदाज यावरून येतो की त्यांनी प्रति मिनिट ३०० राउंड फायर करण्याची क्षमता असलेल्या शस्त्रांचाही वापर केला.

credit : social media and Twitter

व्हाईट हाऊसचे मौन आणि तज्ज्ञांचे मत

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने या शस्त्राच्या वापराबद्दल अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. मात्र, व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी सोशल मीडियावर एका सुरक्षारक्षकाची ही आपबिती शेअर केल्याने या चर्चेला उधाण आले आहे. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका गेल्या अनेक दशकांपासून अशा मायक्रोवेव्ह किंवा लेझर शस्त्रांवर काम करत आहे. यापूर्वी चीनने लडाख सीमेवर भारतीय सैनिकांविरुद्ध अशाच शस्त्राचा वापर केल्याचा दावा केला होता, जो चीनने फेटाळला होता. पण व्हेनेझुएलातील ही घटना जगाला एक मोठा इशारा मानली जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: तिसऱ्या महायुद्धाचा काउंटडाउन! अमेरिकेपासून भारतापर्यंत 10 देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर; जनताजनार्दन सोसणार झळ

लॅटिन अमेरिकेत दहशतीचे वातावरण

या एका मोहिमेने संपूर्ण लॅटिन अमेरिकेचे राजकारण बदलले आहे. अमेरिकेने दाखवलेल्या या शक्ती प्रदर्शनामुळे रशिया आणि चीन सारख्या मित्र राष्ट्रांनाही धक्का बसला आहे. व्हेनेझुएलाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हे केवळ एका राष्ट्राध्यक्षाला पकडण्याचे मिशन नव्हते, तर जगाला अमेरिकेच्या नव्या लष्करी ताकदीची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न होता. सध्या निकोलस मादुरो न्यूयॉर्कमध्ये अमेरिकेच्या ताब्यात असून, त्यांच्यावर अंमली पदार्थांच्या दहशतवादाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ध्वनिलहरी शस्त्र (Sonic Weapon) म्हणजे काय?

    Ans: हे असे शस्त्र आहे जे अत्यंत उच्च वारंवारतेच्या आवाजाच्या लहरी वापरून माणसाला शारीरिकदृष्ट्या हतबल करते. यामुळे चक्कर येणे, मळमळणे आणि अंतर्गत रक्तस्त्राव होऊ शकतो.

  • Que: या कारवाईत नक्की किती सैनिक सहभागी होते?

    Ans: अहवालानुसार, केवळ २० अमेरिकन विशेष सैनिकांनी ८ हेलिकॉप्टरच्या मदतीने ही मोहीम पार पाडली, ज्याला १५० हून अधिक विमानांचे पाठबळ होते.

  • Que: निकोलस मादुरो आता कुठे आहेत?

    Ans: निकोलस मादुरो यांना अमेरिकेने अटक केली असून सध्या ते न्यूयॉर्कमध्ये कोठडीत आहेत, जिथे त्यांच्यावर कायदेशीर खटला चालवला जात आहे.

Jan 11, 2026 | 02:07 PM

