Nuclear Secret: ग्रीनलँडच्या बर्फात 58 वर्षांपासून दडलेले अणु-स्फोटक सत्य; Trumpच्या हट्टामागचे गुपित जगासाठी धोकादायक हेच तथ्य

US B-52 crash Greenland 1968 facts : डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ग्रीनलँड (Greenland) विकत घेण्याची किंवा त्यावर ताबा मिळवण्याची इच्छा व्यक्त केल्यामुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प म्हणतात की, ग्रीनलँड अमेरिकेसाठी सुरक्षिततेची ढाल आहे. पण या ‘बर्फाच्या साम्राज्या’चे एक असे भयानक रहस्य आहे जे अमेरिकेने दशकांपासून जगापासून लपवून ठेवले आहे. हे रहस्य आहे १९६८ मधील त्या विमान अपघाताचे, ज्यामध्ये अमेरिकेचे अण्वस्त्रधारी विमान कोसळले आणि तिथून आजपर्यंत एक अणुबॉम्ब बेपत्ता आहे.
शीतयुद्धाच्या शिखरावर असताना, अमेरिकेची अण्वस्त्रधारी विमाने रशियावर नजर ठेवण्यासाठी सतत हवेत असायची. अशाच एका मोहिमेवर असलेले B-52G Stratofortress हे विमान तांत्रिक बिघाडामुळे ग्रीनलँडमधील ‘थुले एअर बेस’जवळ समुद्राच्या गोठलेल्या बर्फावर कोसळले. या विमानात तब्बल ४ हायड्रोजन बॉम्ब (Thermonuclear Weapons) होते. विमानाच्या धडकेने अणुस्फोट झाला नाही, पण त्यातील किरणोत्सर्गी प्लुटोनियम मैलोनमैल बर्फावर पसरला.
अपघातानंतर अमेरिकेने ‘ऑपरेशन क्रेस्टेड आईस’ (Operation Crested Ice) अंतर्गत साफसफाईची मोहीम राबवली. हजारो टन रेडिओॲक्टिव्ह बर्फ डब्यात भरून अमेरिकेत नेण्यात आला. मात्र, अधिकृत अहवाल आणि नंतर समोर आलेल्या कागदपत्रांनुसार, चारपैकी एका अणुबॉम्बचा ‘सेकंडरी’ भाग कधीच सापडला नाही. तो बर्फ फोडून समुद्राच्या तळाशी गेला असावा, असा अंदाज वर्तवला जातो. आजही ५८ वर्षांनंतर तो अणुबॉम्ब ग्रीनलँडच्या थंड समुद्रात कुठेतरी गाडला गेलेला आहे.
आता प्रश्न असा पडतो की ट्रम्प यांना हा भाग का हवा आहे? याचे उत्तर ‘आर्क्टिक’च्या वाढत्या महत्त्वामध्ये आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे ग्रीनलँडमधील बर्फ वितळत आहे. जर हा बर्फ वेगाने वितळला, तर १९६८ मध्ये पसरलेला किरणोत्सर्गी कचरा आणि तो बेपत्ता अणुबॉम्ब पुन्हा उघड्यावर येऊ शकतो. ट्रम्प यांना भीती आहे की, जर अमेरिका तिथे नसेल, तर रशिया किंवा चीन या अण्वस्त्रांचा शोध घेऊ शकतात किंवा तिथल्या मोक्याच्या जागेचा वापर करू शकतात.
लष्करी भाषेत अण्वस्त्रांशी संबंधित अपघाताला ‘ब्रोकन ॲरो’ (Broken Arrow) म्हटले जाते. ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा भाग असून डेन्मार्कने नेहमीच अण्वस्त्रांना विरोध केला होता. मात्र, अमेरिकेने गुप्त कराराद्वारे तिथे अण्वस्त्रे ठेवली होती, हे या अपघातामुळे जगासमोर आले. आज जेव्हा ट्रम्प “आम्ही ग्रीनलँड घेणारच” असे म्हणतात, तेव्हा डेन्मार्कला या जुन्या जखमा पुन्हा ताज्या झाल्याचे जाणवत आहे.
Ans: अमेरिकेचे ४ अणुबॉम्ब वाहून नेणारे B-52 विमान ग्रीनलँडमध्ये कोसळले. या अपघातामुळे मोठ्या प्रमाणावर किरणोत्सर्गी प्लुटोनियम बर्फावर पसरला होता.
Ans: जरी तो आपोआप फुटणार नाही, तरीही त्यातील किरणोत्सर्गी पदार्थ (Plutonium) समुद्राच्या पर्यावरणाला आणि मानवी आरोग्याला गंभीर हानी पोहोचवू शकतात.
Ans: रशिया आणि चीनच्या आर्क्टिकमधील वाढत्या हालचालींना रोखण्यासाठी आणि तिथल्या जुन्या लष्करी तळांचे (जसे की थुले) महत्त्व टिकवण्यासाठी ट्रम्प यांना ग्रीनलँड हवे आहे.