Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Greenland Missing Nuclear Bomb Mystery 1968 B52 Crash Trump Security Priority 2026

Nuclear Secret: ग्रीनलँडच्या बर्फात 58 वर्षांपासून दडलेले अणु-स्फोटक सत्य; Trumpच्या हट्टामागचे गुपित जगासाठी धोकादायक हेच तथ्य

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलँडला आपल्यात सामील करण्याबद्दल बोलत आहेत आणि ते अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्याचे सांगत आहेत. तथापि, अमेरिकन सैन्य अनेक दशकांपासून या बेटावर उपस्थित आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 11:24 AM
greenland missing nuclear bomb mystery 1968 b52 crash trump security priority 2026

अमेरिकन बी-५२ अणुबॉम्बर ग्रीनलँडमध्ये कोसळले, ५८ वर्षांपासून अण्वस्त्रे गायब आहेत, किती धोका आहे? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ५८ वर्षांपासून अण्वस्त्रे गायब
  • ट्रम्प यांचे ‘मिशन ग्रीनलँड’
  • बर्फाखालचा किरणोत्सर्गी धोका

US B-52 crash Greenland 1968 facts : डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ग्रीनलँड (Greenland) विकत घेण्याची किंवा त्यावर ताबा मिळवण्याची इच्छा व्यक्त केल्यामुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प म्हणतात की, ग्रीनलँड अमेरिकेसाठी सुरक्षिततेची ढाल आहे. पण या ‘बर्फाच्या साम्राज्या’चे एक असे भयानक रहस्य आहे जे अमेरिकेने दशकांपासून जगापासून लपवून ठेवले आहे. हे रहस्य आहे १९६८ मधील त्या विमान अपघाताचे, ज्यामध्ये अमेरिकेचे अण्वस्त्रधारी विमान कोसळले आणि तिथून आजपर्यंत एक अणुबॉम्ब बेपत्ता आहे.

२१ जानेवारी १९६८: तो काळा दिवस

शीतयुद्धाच्या शिखरावर असताना, अमेरिकेची अण्वस्त्रधारी विमाने रशियावर नजर ठेवण्यासाठी सतत हवेत असायची. अशाच एका मोहिमेवर असलेले B-52G Stratofortress हे विमान तांत्रिक बिघाडामुळे ग्रीनलँडमधील ‘थुले एअर बेस’जवळ समुद्राच्या गोठलेल्या बर्फावर कोसळले. या विमानात तब्बल ४ हायड्रोजन बॉम्ब (Thermonuclear Weapons) होते. विमानाच्या धडकेने अणुस्फोट झाला नाही, पण त्यातील किरणोत्सर्गी प्लुटोनियम मैलोनमैल बर्फावर पसरला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : X India: अश्लील पोस्टबद्दल X ने मागितली माफी; 600 हून अधिक खाती केली डिलीट, म्हणाले, ‘भारतीय कायद्याचे…’

एक बॉम्ब आजही बेपत्ता?

अपघातानंतर अमेरिकेने ‘ऑपरेशन क्रेस्टेड आईस’ (Operation Crested Ice) अंतर्गत साफसफाईची मोहीम राबवली. हजारो टन रेडिओॲक्टिव्ह बर्फ डब्यात भरून अमेरिकेत नेण्यात आला. मात्र, अधिकृत अहवाल आणि नंतर समोर आलेल्या कागदपत्रांनुसार, चारपैकी एका अणुबॉम्बचा ‘सेकंडरी’ भाग कधीच सापडला नाही. तो बर्फ फोडून समुद्राच्या तळाशी गेला असावा, असा अंदाज वर्तवला जातो. आजही ५८ वर्षांनंतर तो अणुबॉम्ब ग्रीनलँडच्या थंड समुद्रात कुठेतरी गाडला गेलेला आहे.

ट्रम्प यांचा हट्ट आणि वाढता धोका

आता प्रश्न असा पडतो की ट्रम्प यांना हा भाग का हवा आहे? याचे उत्तर ‘आर्क्टिक’च्या वाढत्या महत्त्वामध्ये आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे ग्रीनलँडमधील बर्फ वितळत आहे. जर हा बर्फ वेगाने वितळला, तर १९६८ मध्ये पसरलेला किरणोत्सर्गी कचरा आणि तो बेपत्ता अणुबॉम्ब पुन्हा उघड्यावर येऊ शकतो. ट्रम्प यांना भीती आहे की, जर अमेरिका तिथे नसेल, तर रशिया किंवा चीन या अण्वस्त्रांचा शोध घेऊ शकतात किंवा तिथल्या मोक्याच्या जागेचा वापर करू शकतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: तिसऱ्या महायुद्धाचा काउंटडाउन! अमेरिकेपासून भारतापर्यंत 10 देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर; जनताजनार्दन सोसणार झळ

‘ब्रोकन ॲरो’ आणि डेन्मार्कचा संताप

लष्करी भाषेत अण्वस्त्रांशी संबंधित अपघाताला ‘ब्रोकन ॲरो’ (Broken Arrow) म्हटले जाते. ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा भाग असून डेन्मार्कने नेहमीच अण्वस्त्रांना विरोध केला होता. मात्र, अमेरिकेने गुप्त कराराद्वारे तिथे अण्वस्त्रे ठेवली होती, हे या अपघातामुळे जगासमोर आले. आज जेव्हा ट्रम्प “आम्ही ग्रीनलँड घेणारच” असे म्हणतात, तेव्हा डेन्मार्कला या जुन्या जखमा पुन्हा ताज्या झाल्याचे जाणवत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: १९६८ मध्ये नक्की काय घडले होते?

    Ans: अमेरिकेचे ४ अणुबॉम्ब वाहून नेणारे B-52 विमान ग्रीनलँडमध्ये कोसळले. या अपघातामुळे मोठ्या प्रमाणावर किरणोत्सर्गी प्लुटोनियम बर्फावर पसरला होता.

  • Que: तो बेपत्ता अणुबॉम्ब खरोखरच धोकादायक आहे का?

    Ans: जरी तो आपोआप फुटणार नाही, तरीही त्यातील किरणोत्सर्गी पदार्थ (Plutonium) समुद्राच्या पर्यावरणाला आणि मानवी आरोग्याला गंभीर हानी पोहोचवू शकतात.

  • Que: ट्रम्प ग्रीनलँडला 'नॅशनल सिक्युरिटी' का म्हणत आहेत?

    Ans: रशिया आणि चीनच्या आर्क्टिकमधील वाढत्या हालचालींना रोखण्यासाठी आणि तिथल्या जुन्या लष्करी तळांचे (जसे की थुले) महत्त्व टिकवण्यासाठी ट्रम्प यांना ग्रीनलँड हवे आहे.

Web Title: Greenland missing nuclear bomb mystery 1968 b52 crash trump security priority 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 01:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर
1

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर
2

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण
3

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

War Alert: शांततेच्या नोबेलवरून राडा! डोनाल्ड ट्रम्पची ग्रीनलँड नाही तर ‘या’ देशाला युद्धाची धमकी; स्वार्थासाठी जगाला धरले वेठीस
4

War Alert: शांततेच्या नोबेलवरून राडा! डोनाल्ड ट्रम्पची ग्रीनलँड नाही तर ‘या’ देशाला युद्धाची धमकी; स्वार्थासाठी जगाला धरले वेठीस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Jan 20, 2026 | 07:05 AM
पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

Jan 20, 2026 | 07:02 AM
iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Jan 20, 2026 | 06:45 AM
1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Jan 20, 2026 | 06:15 AM
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM