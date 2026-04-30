मिनी जॉन कूपर वर्क्स कन्व्हर्टिबल लाँच, काय आहेत या गाडीची वैशिष्ट्ये जाणून घ्या

भारतात सामान्य आणि प्रीमियम अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रीमियम कार्सना मोठा चाहतावर्ग आहे. मिनी कंपनीने सादर केलेला मिनी कूपर कन्व्हार्टबल जेसीडब्ल्यू पॅक अधिकृतपणे लाँच करण्यात आला आहे. मिनी कूपर कन्व्हर्टिबल जेसीडब्ल्यू पॅक भारतीय बाजारपेठेत अधिकृतपणे लाँच करण्यात आला आहे. निर्मात्याने ही कार भारतीय बाजारपेठेत ६१.५० लाख रुपये एक्स-शोरूम किमतीत लाँच केली आहे.
निर्मात्याने ही कार भारतात कन्व्हर्टिबल म्हणून सादर असताना, तिचे छप्पर १८ सेकंदात पूर्णपणे उघडता किंवा बंद करता येते. निर्मात्याने या कारमध्ये अनेक उत्कृष्ट वैशिष्ट्येही दिली आहेत. यामध्ये एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल, १७-इंची अलॉय व्हील्स, हरमन कार्डन ऑडिओ सिस्टीम, फ्रंट सीट मेमरी फंक्शन, पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ, २४० मिमी डिस्प्ले, अँड्रॉइड ऑटो, अॅपल कारप्ले, क्रूझ कंट्रोल, रिअर पार्किंग कॅमेरा, वायरलेस चार्जिंग, कीलेस एंट्री, टीपीएमएस, लेव्हल-१ एडीएएस, एबीएस यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत.
Mini Cooper Convertible JCW मध्ये २.० लिटरचे शक्तिशाली इंजिन देण्यात आले आहे, जे सुमारे १५० किलोवॅट पॉवर आणि ३०० न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. ही कार केवळ ६.९ सेकंदांत वेग पकडू शकते, ज्यामुळे ती स्पोर्ट्स कारसारखा अनुभव देते.
ही कार विशेषतः त्या ग्राहकांसाठी योग्य आहे, ज्यांना स्टाइल, लक्झरी आणि परफॉर्मन्स यांचा परिपूर्ण मिलाफ हवा आहे. ओपन-टॉप ड्रायव्हिंगचा आनंद घेणाऱ्यांसाठी ही एक आदर्श निवड ठरते.
