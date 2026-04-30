मिनी जॉन कूपर वर्क्स कन्व्हर्टिबल लाँच, काय आहेत या गाडीची वैशिष्ट्ये जाणून घ्या

मिनी जॉन कूपर वर्क्स कन्व्हर्टिबल ही प्रीमियम सेगमेंटमधील एक आकर्षक आणि स्पोर्टी कन्व्हर्टिबल कार म्हणून भारतीय बाजारात दाखल झाली आहे. लक्झरी, परफॉर्मन्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुंदर संगम या कारमध्ये पाहायला मिळतो

Updated On: Apr 30, 2026 | 01:00 PM
  • मिनी जॉन कूपर वर्क्स कन्व्हर्टिबल लाँच
  • मिनी जॉन कूपर वर्क्स कन्व्हर्टिबल गाडीची काय आहेत वैशिष्ट्ये
  • मिनी जॉन कूपर वर्क्स कन्व्हर्टिबल गाडी कोणासाठी आहे योग्य
 

 

भारतात सामान्य आणि प्रीमियम अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रीमियम कार्सना मोठा चाहतावर्ग आहे. मिनी कंपनीने सादर केलेला मिनी कूपर कन्व्हार्टबल जेसीडब्ल्यू पॅक अधिकृतपणे लाँच करण्यात आला आहे. मिनी कूपर कन्व्हर्टिबल जेसीडब्ल्यू पॅक भारतीय बाजारपेठेत अधिकृतपणे लाँच करण्यात आला आहे. निर्मात्याने ही कार भारतीय बाजारपेठेत ६१.५० लाख रुपये एक्स-शोरूम किमतीत लाँच केली आहे.

काय आहे या गाडीचे वैशिष्ट्य

निर्मात्याने ही कार भारतात कन्व्हर्टिबल म्हणून सादर असताना, तिचे छप्पर १८ सेकंदात पूर्णपणे उघडता किंवा बंद करता येते. निर्मात्याने या कारमध्ये अनेक उत्कृष्ट वैशिष्ट्येही दिली आहेत. यामध्ये एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल, १७-इंची अलॉय व्हील्स, हरमन कार्डन ऑडिओ सिस्टीम, फ्रंट सीट मेमरी फंक्शन, पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ, २४० मिमी डिस्प्ले, अँड्रॉइड ऑटो, अॅपल कारप्ले, क्रूझ कंट्रोल, रिअर पार्किंग कॅमेरा, वायरलेस चार्जिंग, कीलेस एंट्री, टीपीएमएस, लेव्हल-१ एडीएएस, एबीएस यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत.

प्रीमियम फीचर्सची भर

प्रीमियम फीचर्सची भर

या कारमध्ये अनेक आधुनिक आणि प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात हरमन कार्डन ऑडिओ सिस्टीम, मोठा डिजिटल डिस्प्ले, अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले, क्रूझ कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, कीलेस एंट्री आणि रिअर पार्किंग कॅमेरा यांसारख्या सुविधा मिळतात. याशिवाय, सेफ्टीसाठी एबीएस, टीपीएमएस आणि लेव्हल-१ एडीएएससारख्या सुविधा दिल्या आहेत.

शक्तिशाली इंजिन

निर्मात्याने जेसीडब्ल्यू पॅकेजमध्ये एक शक्तिशाली दोन लिटर इंजिन दिले आहे, जे १५० किलोवॅट शक्ती आणि ३०० न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. यामुळे ही कार केवळ ६.९ सेकंदात किलोमीटर प्रति तास वेग गाठू शकते.

दमदार इंजिन आणि परफॉर्मन्स

Mini Cooper Convertible JCW मध्ये २.० लिटरचे शक्तिशाली इंजिन देण्यात आले आहे, जे सुमारे १५० किलोवॅट पॉवर आणि ३०० न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. ही कार केवळ ६.९ सेकंदांत वेग पकडू शकते, ज्यामुळे ती स्पोर्ट्स कारसारखा अनुभव देते.

कोणासाठी योग्य

ही कार विशेषतः त्या ग्राहकांसाठी योग्य आहे, ज्यांना स्टाइल, लक्झरी आणि परफॉर्मन्स यांचा परिपूर्ण मिलाफ हवा आहे. ओपन-टॉप ड्रायव्हिंगचा आनंद घेणाऱ्यांसाठी ही एक आदर्श निवड ठरते.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: मिनी जॉन कूपर वर्क्स कन्व्हर्टिबलची किंमत किती आहे?

    Ans: या प्रीमियम कारची भारतात अंदाजे ६१.५० लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमत ठेवण्यात आली आहे.

  • Que: या गाडीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य काय आहे?

    Ans: या कारचे मुख्य आकर्षण म्हणजे तिचे कन्व्हर्टिबल (ओपन-टॉप) छप्पर, जे सुमारे १८ सेकंदांत उघडता किंवा बंद करता येते.

  • Que: या कारमध्ये कोणते फीचर्स दिले आहेत?

    Ans: एलईडी हेडलाइट्स आणि डीआरएल, १७-इंची अलॉय व्हील्स, हरमन कार्डन ऑडिओ सिस्टीम, ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग, क्रूझ कंट्रोल आणि कीलेस एंट्री

Published On: Apr 30, 2026 | 01:00 PM

