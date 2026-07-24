शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Maharashtra Dry Day On Ashadhi Ekadashi July 25 Liquor Shops Bars To Remain Closed

Maharashtra Dry Day: विकेंडला पार्टीचा प्लॅन? थांबा! राज्यभरात दारू विक्री बंद; बार, पब आणि वाईन शॉप्स राहणार बंद, काय आहे कारण?

Updated On: Jul 24, 2026 | 05:33 PM IST
जाहिरात
सारांश

आषाढी एकादशीनिमित्त शनिवार, २५ जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात ड्राय डे जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील दारूची दुकाने, बार आणि पब दिवसभर बंद राहणार असून नागरिकांनी विकेंडचे नियोजन करताना याची नोंद घ्यावी.

विकेंडला पार्टीचा प्लॅन? थांबा! राज्यभरात दारू विक्री बंद; बार, पब आणि वाईन शॉप्स राहणार बंद, काय आहे कारण?

विकेंडला पार्टीचा प्लॅन? थांबा! राज्यभरात दारू विक्री बंद; बार, पब आणि वाईन शॉप्स राहणार बंद, काय आहे कारण?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राज्यभरात दारू विक्री बंद
  • बार, पब आणि वाईन शॉप्स राहणार बंद
  • काय आहे कारण?
विकेंडला मित्र-परिवारासोबत पार्टी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. शनिवार, २५ जुलै रोजी आषाढी एकादशीनिमित्त संपूर्ण महाराष्ट्रात ड्राय डे जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील दारूची दुकाने, बार, पब आणि वाईन शॉप्स दिवसभर बंद राहणार आहेत. आषाढी एकादशी हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या धार्मिक सणांपैकी एक मानला जातो. या दिवशी लाखो वारकरी पंढरपूरमध्ये भगवान विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी दाखल होतात. राज्यभरातील मंदिरांमध्ये विशेष पूजा, अभिषेक, भजन, कीर्तन आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.

या धार्मिक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आणि सणाचे पावित्र्य जपण्यासाठी राज्य सरकारकडून ड्राय डे लागू करण्यात आला आहे. या दिवशी मद्यविक्रीवर पूर्ण बंदी राहणार असून परवानाधारक बार, पब आणि मद्यविक्रीची सर्व आस्थापने बंद ठेवावी लागतील. त्यामुळे विकेंडसाठी बाहेर जाण्याचा किंवा पार्टीचा बेत आखत असाल, तर २५ जुलै रोजी राज्यात मद्यविक्री उपलब्ध नसणार याची नोंद घेऊनच आपले नियोजन करावे.

Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढीला अन्नासह सोशल मीडियाचाही उपवास! विठ्ठलनामात रमण्यासाठी मंदिर विश्वस्तांचे भक्तांना अनोखे आवाहन

हिंदू धर्मात आषाढी एकादशी, देवशयनी एकादशी किंवा शयनी एकादशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या पवित्र दिवसाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. भगवान श्रीविष्णूंना समर्पित असलेली ही एकादशी यंदा शनिवार, २५ जुलै २०२६ रोजी साजरी केली जाणार आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातील लाखो भाविक या दिवशी उपवास, पूजा-अर्चा आणि नामस्मरण करतात.

हिंदू पंचांगानुसार एकादशी तिथी कधी आहे?

एकादशी तिथी सुरू: २४ जुलै २०२६, सकाळी ९:१२ वाजता

एकादशी तिथी समाप्त: २५ जुलै २०२६, सकाळी ११:३४ वाजता

एकादशी तिथी २५ जुलैच्या सूर्योदयाच्या वेळी अस्तित्वात असल्याने, याच दिवशी उपवास आणि धार्मिक विधी केले जातील.

आषाढी एकादशीचे महत्त्व

आषाढ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशीला आषाढी किंवा देवशयनी एकादशी म्हणतात. धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवसापासून भगवान श्रीविष्णू क्षीरसागरात योगनिद्रेत जातात आणि चातुर्मासाची सुरुवात होते. पुढील चार महिने विवाहासारख्या शुभ कार्यांवर मर्यादा येतात आणि भक्ती, साधना, जप-तप व व्रतांना विशेष महत्त्व दिले जाते.

पंढरपूर वारीचे विशेष आकर्षण

महाराष्ट्रात आषाढी एकादशीला पंढरपूरची वारी हे प्रमुख आकर्षण असते. लाखो वारकरी विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी पायी पंढरपूर गाठतात. राज्यभरातील मंदिरांमध्ये भजन, कीर्तन, हरिपाठ, अभिषेक आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.

भाविकांसाठी विशेष संदेश

आषाढी एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णू आणि विठ्ठलाची भक्तिभावाने पूजा करून उपवास केल्यास पुण्यप्राप्ती होते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. त्यामुळे देशभरातील विष्णुभक्तांसाठी हा दिवस अत्यंत पवित्र आणि महत्त्वाचा मानला जातो.

Chaturmas 2026: २५ जुलैपासून सुरू होणार चार महिन्यांचा पवित्र काळ; जाणून घ्या प्रमुख सणांची माहिती

Web Title: Maharashtra dry day on ashadhi ekadashi july 25 liquor shops bars to remain closed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 05:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

८.६८ लाख पशुधनाला लसीकरणाचे कवच! पशुसंवर्धन विभागाची मोहीम; घटसर्प, एकटांग्या, आंत्रविकार आजारावर उपचार
1

८.६८ लाख पशुधनाला लसीकरणाचे कवच! पशुसंवर्धन विभागाची मोहीम; घटसर्प, एकटांग्या, आंत्रविकार आजारावर उपचार

Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी एकादशीला या कारणांसाठी केला जातो उपवास, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
2

Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी एकादशीला या कारणांसाठी केला जातो उपवास, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Ashadhi Ekadashi 2026 : आषढीचा उपवास करताय? हलक्या भूकेसाठी घरी बनवून ठेवा ‘साबुदाण्याचा चिवडा’
3

Ashadhi Ekadashi 2026 : आषढीचा उपवास करताय? हलक्या भूकेसाठी घरी बनवून ठेवा ‘साबुदाण्याचा चिवडा’

Ashadhi Ekadashi 2026: ठाणे जिल्ह्यात आषाढी एकादशीचा उत्साह; विठ्ठल मंदिरांत विशेष पूजा, सुरक्षा व्यवस्था सज्ज
4

Ashadhi Ekadashi 2026: ठाणे जिल्ह्यात आषाढी एकादशीचा उत्साह; विठ्ठल मंदिरांत विशेष पूजा, सुरक्षा व्यवस्था सज्ज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pach Futacha Bachchan Movie: ‘पाच फुटाचा बच्चन’मध्ये दडलेलं रहस्य काय? ‘राम कृष्ण हरी’च्या गजरात उलगडणार अनोखी कथा

Pach Futacha Bachchan Movie: ‘पाच फुटाचा बच्चन’मध्ये दडलेलं रहस्य काय? ‘राम कृष्ण हरी’च्या गजरात उलगडणार अनोखी कथा

Jul 25, 2026 | 12:28 PM
Mumbai Police Viral Video: …ते मनाने वाईट नव्हते!; ५० ग्रॅम पावडर टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पोलिसाच्या समर्थनार्थ तोच तरुण मैदानात

Mumbai Police Viral Video: …ते मनाने वाईट नव्हते!; ५० ग्रॅम पावडर टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पोलिसाच्या समर्थनार्थ तोच तरुण मैदानात

Jul 25, 2026 | 12:17 PM
आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार ! पुणे मेट्रो मार्गिका-3 च्या ‘माण ते बालेवाडी’ टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी

आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार ! पुणे मेट्रो मार्गिका-3 च्या ‘माण ते बालेवाडी’ टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी

Jul 25, 2026 | 12:14 PM
नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral

नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral

Jul 25, 2026 | 12:11 PM
सावधान! लपून-छपून लोकांचे व्हिडीओ बनवताय? डिलीट होऊ शकतं तुमचं Instagram अकाऊंट… काय आहे नवीन नियम? वाचा सविस्तर

सावधान! लपून-छपून लोकांचे व्हिडीओ बनवताय? डिलीट होऊ शकतं तुमचं Instagram अकाऊंट… काय आहे नवीन नियम? वाचा सविस्तर

Jul 25, 2026 | 12:09 PM
Akanksha Puri On CJP Protest: “आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत,” अभिनेत्रीच्या धक्कादायक दाव्याने देशभरात खळबळ

Akanksha Puri On CJP Protest: “आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत,” अभिनेत्रीच्या धक्कादायक दाव्याने देशभरात खळबळ

Jul 25, 2026 | 12:05 PM
CJP Protest साठी वाईट बातमी! आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांची तब्येत बिघडली,कोणता आजार झाला? जंतरमंतरवरील आंदोलनाच काय होणार?

CJP Protest साठी वाईट बातमी! आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांची तब्येत बिघडली,कोणता आजार झाला? जंतरमंतरवरील आंदोलनाच काय होणार?

Jul 25, 2026 | 12:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा