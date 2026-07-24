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LPG Price News: गॅस सिलिंडरवर 700 रुपयांपर्यंत सबसिडी? संसदेत सरकारचा मोठा खुलासा; पाहा नेमके काय आहेत दर?

Updated On: Jul 24, 2026 | 01:28 PM IST
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सारांश

आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर चढ-उतार पाहत असतानाच केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरबाबत संसदेत अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. जागतिक पातळीवर वाढलेल्या किमतींचा थेट बोजा सर्वसामान्यांवर पडू नये म्हणून सरकार प्रति सिलिंडर ७०० रुपयांपर्यंतचा अफाट भार स्वतः सहन करत असल्याचे स्पष्ट केलं.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • गॅस सिलिंडरवर 700 रुपयांपर्यंत सबसिडी?
  • संसदेत सरकारचा मोठा खुलासा
  • पाहा नेमके काय आहेत दर?
LPG Price News:  पश्चिम आशियातील तणावाच्या परिस्थितीमुळे सुरुवातीलाच LPG सिलेंडरच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली. सिलेंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाला आणि त्याचा परिणाम नक्कीत दरांवरही झाला. १४.२ किलोग्रॅमच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरातही मोठी वाढ झाली. पण या सगळ्यात घरगुती सिलेंडरमध्ये ७०० रुपयांपेक्षा जास्त छुपे अनुदान म्हणजे सबसिडी दिले जात होती जेणेकरून किरकोळ दर ग्राहकांसाठी परवडणारे राहतील. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी संसदेत याबाबत स्पष्ट केलं की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या दरात लक्षणीय वाढ होऊनही, सरकार त्याचा भार सर्वसामान्य जनतेवर पडू दिला नाही. नेमकी परिस्थिती काय आहे? सिलेंडरची मुळ किमती काय आणि सध्याच्या परिस्थितीला बाजारात नेमके दर काय आहेत?

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सिलेंडरची खरी किंमत काय ?

जागतिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणावामुळे, १४.२ किलोग्रॅमच्या घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत १,६०० रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. तर ग्राहक तोच सिलेंडर ९४२ रुपयांना खरेदी करत आहेत. याचा अर्थ असा की, सर्वसामान्य कुटुंबांच्या बजेटवर परिणाम होऊ नये यासाठी, दरातील हा फरक भरून काढण्याकरिता सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्यांना प्रत्येक सिलेंडरमागे ७०० रुपयांपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागत आहे.

मंत्रालयाने काय केलं स्पष्ट?

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू झाल्यानंतर जागतिक एलपीजीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. एलपीजीच्या किमतींसाठीचा आंतरराष्ट्रीय मापदंड असलेली सौदी करार किंमत एप्रिल आणि मे २०२६ मध्ये प्रति मेट्रिक टन ७८० अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढली आणि जूनमध्ये ती आणखी वाढून प्रति मेट्रिक टन ७९६ अमेरिकी डॉलर झाली. या आंतरराष्ट्रीय किमतींच्या आधारे, मंत्रालयाने म्हटले आहे की जूनमध्ये १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरची बाजार-निर्धारित किंमत ₹१,६९५ होती. २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांदरम्यान तेल कंपन्यांना ₹३०,००० कोटींची ही मोठी सवलत देखील देण्यात आली आहे.

उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दुप्पट लाभ

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना सरकारकडून त्यांच्या बँक खात्यात ३०० रुपयांचे थेट अनुदान मिळते. याव्यतिरिक्त, त्यांना ७०० रुपयांचे अप्रत्यक्ष अनुदानही मिळते. याचा अर्थ, त्यांना प्रति सिलेंडर १,००० रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळतो, कारण उज्ज्वला लाभार्थ्यांना ६४२ रुपयांना एक सिलेंडर मिळतो.

आज एलपीजीचा भाव किती?

आज देशभरात गॅस सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. घरगुती आणि व्यावसायिक दोन्ही सिलेंडरच्या किमती अपरिवर्तित राहिल्या आहेत. दिल्लीत घरगुती सिलेंडरची किंमत ९४२ रुपये आणि व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत २,९३० रुपये आहे. त्याचप्रमाणे, मुंबईत घरगुती आणि व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमती अनुक्रमे ९४१.५० रुपये आणि २,८८२ रुपये आहेत. बंगळूरमध्ये घरगुती सिलेंडरची किंमत रुपये आहे. ९४८.५० रुपये आणि व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत ३,००६ रुपये आहे.

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Web Title: Lpg rate today government subsidy revelation in parliament marathi news details

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Published On: Jul 24, 2026 | 01:28 PM

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