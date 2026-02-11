Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

देशभरात ixigo ची ‘एअरपोर्ट कॅब’ सेवा सुरू; प्रवाशांना वेळेवर पिक-अपची हमी

Ixigo या देशातील आघाडीच्या ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्मने त्यांच्या ग्राहकांसाठी ‘एअरपोर्ट कॅब’ सेवा सुरू केली आहे. ही सेवा विमानतळावरील प्रवास अधिक सोपा आणि विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 06:31 PM
फोटो सौजन्य: iStock

फोटो सौजन्य: iStock

Follow Us:
Follow Us:
  • Ixigo ची त्यांच्या ग्राहकांसाठी ‘एअरपोर्ट कॅब’ सेवा सुरू
  • प्रवाशांना वेळेवर पिक-अप देण्याची हमी
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
भारतातील आघाडीचे एआय-आधारित ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्म ixigo ने देशभरातील प्रमुख विमानतळांवर ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांसाठी ‘एअरपोर्ट कॅब’ ही नवी सेवा सुरू केली आहे. वेळेवर पिक-अप आणि शेवटच्या क्षणी कॅन्सलेशन टाळण्यावर भर देत ही सेवा विमानतळ प्रवास अधिक सोपा आणि विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे.

प्रवासी ixigo अ‍ॅप किंवा वेबसाइटवर ‘Airport Cabs’ हा पर्याय निवडून सहज कॅब बुक करू शकतात. होमपेजवरून प्रवासाची सुरुवात व गंतव्यस्थान, तारीख आणि वेळ निवडून कॅब प्रकार निवडता येतो. उपलब्ध कूपन लागू करून पेमेंट पूर्ण केल्यानंतर बुकिंग निश्चित होते. ixigo वर प्रथमच कॅब बुक करणाऱ्या ग्राहकांना ५० टक्क्यांपर्यंत (कमाल ₹२००) सूट मिळणार आहे, तर विद्यमान ग्राहकांना २० टक्क्यांपर्यंत (कमाल ₹१००) सूट दिली जाणार आहे. ही सेवा ९० दिवस आधीपर्यंत बुक करता येते आणि देशातील १०० हून अधिक शहरांमधील प्रमुख विमानतळांवर उपलब्ध आहे.

Indian Stock Market Closed: सेन्सेक्स घसरला, निफ्टी वाढला; ऑटो आणि हेल्थकेअर शेअर्स चमकले

ग्राहकांना हॅचबॅक, सेडान, एसयूव्ही/एमपीव्ही, लक्झरी गाड्या तसेच इलेक्ट्रिक आणि सीएनजीसारखे पर्यावरणपूरक पर्याय निवडता येतात. भाड्यात विमानतळ प्रवेश शुल्क, टोल, राज्य कर आणि चालक भत्ता समाविष्ट आहे. शहर, तारीख आणि वेळेनुसार डायनॅमिक प्राइसिंग लागू राहील. नियोजित पिक-अप वेळेपूर्वी ३० मिनिटांपर्यंत मोफत रद्द करण्याची सुविधा आहे, तसेच ३० मिनिटांचे मोफत वेटिंग टाइम दिले जाते. आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी ixigo कडून २४x७ SOS सपोर्ट सुविधा देखील उपलब्ध आहे.

India-America Trade Deal: अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतात प्रवेश बंदी; जाणून घ्या भारत-अमेरिका व्यापार कराराचे महत्त्व

ixigo चे ग्रुप को-सीईओ रजनीश कुमार म्हणाले, “आमच्या फ्लाइट व्यवसायाचा नैसर्गिक विस्तार म्हणून विश्वसनीय एअरपोर्ट ट्रान्सफर सेवा सुरू केली आहे. ग्राहकांना सोय आणि वेळेची खात्री महत्त्वाची वाटते. देशातील १०० हून अधिक शहरांमध्ये आम्ही निवडक कॅब पार्टनर्ससोबत काम करत आहोत. वेळेवर पिक-अप आणि लवचिक पर्यायांद्वारे प्रवासातील पहिला आणि शेवटचा टप्पा अधिक सुलभ करण्यावर आमचा भर आहे. ग्राहकांना अधिक विश्वासार्ह आणि त्रासमुक्त अनुभव देण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.”

Web Title: Ixigos airport cab service launched across the country

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 06:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India Foundry Industry Growth: भारतीय फाउंड्री उद्योगाची झेप! इलेक्ट्रॉनिक्स, नूतनीकरणीय ऊर्जेमुळे कास्टिंग मागणीत वाढ
1

India Foundry Industry Growth: भारतीय फाउंड्री उद्योगाची झेप! इलेक्ट्रॉनिक्स, नूतनीकरणीय ऊर्जेमुळे कास्टिंग मागणीत वाढ

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर
2

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Ahilyanagar News: ‘दावोस’ द्वारे नगरमध्ये तब्बल 12 हजार कोटींची गुंतवणूक! 18 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार
3

Ahilyanagar News: ‘दावोस’ द्वारे नगरमध्ये तब्बल 12 हजार कोटींची गुंतवणूक! 18 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार

Chocolate Day Special: प्रत्येक तुकड्यात आनंदाची कहाणी सांगणाऱ्या Dairy Milk ची गोड कहाणी जाणून घ्या सविस्तर 
4

Chocolate Day Special: प्रत्येक तुकड्यात आनंदाची कहाणी सांगणाऱ्या Dairy Milk ची गोड कहाणी जाणून घ्या सविस्तर 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
देशभरात ixigo ची ‘एअरपोर्ट कॅब’ सेवा सुरू; प्रवाशांना वेळेवर पिक-अपची हमी

देशभरात ixigo ची ‘एअरपोर्ट कॅब’ सेवा सुरू; प्रवाशांना वेळेवर पिक-अपची हमी

Feb 11, 2026 | 06:31 PM
लग्न न करता ‘ही’ अभिनेत्री बनली तीन मुलांची आई, चित्रपटांनंतर आता मिळवली डॉक्टरेट पदवी

लग्न न करता ‘ही’ अभिनेत्री बनली तीन मुलांची आई, चित्रपटांनंतर आता मिळवली डॉक्टरेट पदवी

Feb 11, 2026 | 06:18 PM
Rahul Gandhi Loksabha Live : “ही ट्रेड डील नाही तर…; अमेरिकेच्या करारावर राहुल गांधींचा संसदेमध्ये जोरदार प्रहार

Rahul Gandhi Loksabha Live : “ही ट्रेड डील नाही तर…; अमेरिकेच्या करारावर राहुल गांधींचा संसदेमध्ये जोरदार प्रहार

Feb 11, 2026 | 06:15 PM
Police Recruitment: महाराष्ट्रात जम्बो पोलीस भरती! १४८ जागांसाठी १५ हजारांहून अधिक अर्ज, पोलीस अधीक्षकांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Police Recruitment: महाराष्ट्रात जम्बो पोलीस भरती! १४८ जागांसाठी १५ हजारांहून अधिक अर्ज, पोलीस अधीक्षकांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Feb 11, 2026 | 06:07 PM
Masap Election : प्रचारात केवळ आरोप प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या साहित्यिक योगदानाचे काय? जनजागृतीची गरज

Masap Election : प्रचारात केवळ आरोप प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या साहित्यिक योगदानाचे काय? जनजागृतीची गरज

Feb 11, 2026 | 06:03 PM
अभिमानास्पद! युरोपमध्ये रंगणार ‘मराठी नाट्यकले’चा जागर; जगभरातील १४ एकांकिकांचे…

अभिमानास्पद! युरोपमध्ये रंगणार ‘मराठी नाट्यकले’चा जागर; जगभरातील १४ एकांकिकांचे…

Feb 11, 2026 | 06:03 PM
अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या

अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या

Feb 11, 2026 | 06:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM