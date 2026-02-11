देशभरात ixigo ची ‘एअरपोर्ट कॅब’ सेवा सुरू; प्रवाशांना वेळेवर पिक-अपची हमी

प्रवासी ixigo अॅप किंवा वेबसाइटवर ‘Airport Cabs’ हा पर्याय निवडून सहज कॅब बुक करू शकतात. होमपेजवरून प्रवासाची सुरुवात व गंतव्यस्थान, तारीख आणि वेळ निवडून कॅब प्रकार निवडता येतो. उपलब्ध कूपन लागू करून पेमेंट पूर्ण केल्यानंतर बुकिंग निश्चित होते. ixigo वर प्रथमच कॅब बुक करणाऱ्या ग्राहकांना ५० टक्क्यांपर्यंत (कमाल ₹२००) सूट मिळणार आहे, तर विद्यमान ग्राहकांना २० टक्क्यांपर्यंत (कमाल ₹१००) सूट दिली जाणार आहे. ही सेवा ९० दिवस आधीपर्यंत बुक करता येते आणि देशातील १०० हून अधिक शहरांमधील प्रमुख विमानतळांवर उपलब्ध आहे.
ग्राहकांना हॅचबॅक, सेडान, एसयूव्ही/एमपीव्ही, लक्झरी गाड्या तसेच इलेक्ट्रिक आणि सीएनजीसारखे पर्यावरणपूरक पर्याय निवडता येतात. भाड्यात विमानतळ प्रवेश शुल्क, टोल, राज्य कर आणि चालक भत्ता समाविष्ट आहे. शहर, तारीख आणि वेळेनुसार डायनॅमिक प्राइसिंग लागू राहील. नियोजित पिक-अप वेळेपूर्वी ३० मिनिटांपर्यंत मोफत रद्द करण्याची सुविधा आहे, तसेच ३० मिनिटांचे मोफत वेटिंग टाइम दिले जाते. आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी ixigo कडून २४x७ SOS सपोर्ट सुविधा देखील उपलब्ध आहे.
ixigo चे ग्रुप को-सीईओ रजनीश कुमार म्हणाले, “आमच्या फ्लाइट व्यवसायाचा नैसर्गिक विस्तार म्हणून विश्वसनीय एअरपोर्ट ट्रान्सफर सेवा सुरू केली आहे. ग्राहकांना सोय आणि वेळेची खात्री महत्त्वाची वाटते. देशातील १०० हून अधिक शहरांमध्ये आम्ही निवडक कॅब पार्टनर्ससोबत काम करत आहोत. वेळेवर पिक-अप आणि लवचिक पर्यायांद्वारे प्रवासातील पहिला आणि शेवटचा टप्पा अधिक सुलभ करण्यावर आमचा भर आहे. ग्राहकांना अधिक विश्वासार्ह आणि त्रासमुक्त अनुभव देण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.”