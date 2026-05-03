Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Property Children Rights On Parents Property Ancestral Vs Self Acquired Explained Marathi News

Property Rights: पालकांच्या मालमत्तेवर प्रत्येक मुलाचा अधिकार नसतो, मग कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या सविस्तर

तुम्हाला जन्मतःच त्या मालमत्तेवर अधिकार प्राप्त होतात, की मग तुमच्या हाती केवळ 'अपेक्षां'व्यतिरिक्त दुसरे काहीच उरत नाही. तुम्हालाही तुमच्या हक्कांच्या संदर्भात काही संभ्रम असेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 06:16 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • आपल्या पालकांच्या मालमत्तेतील आपला वाटा
  • हक्क सांगण्याचा अधिकार असतोच असे नाही
  • वारसा हक्क नेमका कधी मिळतो?
Property Rights: प्रत्येकाला असे वाटते की, आपल्या पालकांच्या मालमत्तेतील आपला वाटा हा निश्चितच आपल्याला मिळणार आहे; मात्र, वास्तव यापेक्षा खूपच वेगळे आहे. कायद्यानुसार, प्रत्येक मुलाला मालमत्तेच्या प्रत्येक प्रकारावर हक्क सांगण्याचा अधिकार असतोच असे नाही. या संपूर्ण प्रकरणाचा मुख्य गाभा हा आहे की, संबंधित मालमत्ता ‘पूर्वपार चालत आलेली’ आहे की ‘स्व-कष्टार्जित’. केवळ याच फरकावरून हे निश्चित होते की, तुम्हाला जन्मतःच त्या मालमत्तेवर अधिकार प्राप्त होतात, की मग तुमच्या हाती केवळ ‘अपेक्षां’व्यतिरिक्त दुसरे काहीच उरत नाही. जर तुम्हालाही तुमच्या हक्कांच्या संदर्भात काही संभ्रम असेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे.

8th Pay Commission: 283 टक्क्यांपर्यंत वाढणार सॅलरी, निवृत्तीवेतनातही वाढ निश्चित; मागण्या पूर्ण होणार का?

स्व-अर्जित मालमत्ता

जर तुमच्या वडिलांनी स्वतःच्या कमाईतून एखादे घर किंवा जमीन खरेदी केली असेल, तर ती त्यांची ‘स्व-अर्जित’ मालमत्ता मानली जाते. या मालमत्तेवर त्यांचे पूर्ण आणि निरंकुश अधिकार असतात. त्यांना हवे असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला ही मालमत्ता भेट म्हणून देण्याचे किंवा विकण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना असते. शिवाय, वडील आपल्या मुलाला या मालमत्तेतून वारसा हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णयही घेऊ शकतात. ‘हिंदू वारसा हक्क कायदा, १९५६’ नुसार, जरी वडिलांना त्यांच्या स्वतःच्या वडिलांकडून वारसा हक्काने एखादी मालमत्ता मिळाली असली, तरीही ती त्यांची वैयक्तिक मालमत्ताच मानली जाते आणि त्यावर मुलांचा कोणताही हक्क राहत नाही.

वडिलोपार्जित मालमत्ता: जन्माने प्राप्त होणारा अधिकार

वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे अशी संपत्ती, जी पितृपक्षाकडील चार पिढ्यांपासून विशेषतः वडील, आजोबा, पणजोबा आणि त्यांच्याही आधीच्या पूर्वजांकडून कोणतीही वाटणी न होता वारसाहक्काने चालत आलेली असते. अशा मालमत्तेवर मुलांचा जन्मानेच अधिकार असतो. वडील ही मालमत्ता आपल्या पसंतीच्या कोणत्याही एका व्यक्तीला एकतर्फी भेट देऊ शकत नाहीत, तसेच ते तिची विक्रीही करू शकत नाहीत. अशा मालमत्तेची विक्री किंवा वाटणी करण्यासाठी कुटुंबातील सर्व सदस्यांची संमती असणे अनिवार्य असते.

वारसा हक्क नेमका कधी मिळतो?

जर मालमत्ता स्व-अर्जित असेल आणि वडिलांचा मृत्यू मृत्युपत्र  न करता झाला असेल, तरच मुलांना त्या मालमत्तेमध्ये ‘वर्ग-१’ वारस म्हणून हिस्सा मिळतो. पण जर मृत्युपत्र अस्तित्वात असेल, तर कायदा त्यामध्ये नमूद केलेल्या अटींचे काटेकोरपणे पालन करेल.

Reliance Share : 4 दिवसांत तब्बल 139655.8 कोटींची कमाई ! Mukesh Ambani च्या रिलायन्सचा शेअर सुसाट, गुंतवणूकदार मालामाल

Web Title: Property children rights on parents property ancestral vs self acquired explained marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 06:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM