Medical Emergency: Flight मध्ये आजारी पडलात तर उपचारांचा खर्च कोण करतं? Airlines, विमा कंपनी की तुम्ही स्वतः?

या प्रश्नाचे उत्तर हे तुमची विशिष्ट विमा पॉलिसी आणि त्यावेळची परिस्थिती यांवर अवलंबून असते. साधारणपणे, विमान कंपन्या रुग्णालयातील उपचारांचा संपूर्ण खर्च उचलत नाहीत; पण जर तुमच्याकडे Health Insurance असेल, तर तुमची विमा कंपनी रुग्णालयात दाखल होण्याशी संबंधित खर्च उचलण्याची शक्यता असते.
जर तुम्ही भारतात प्रवास करत असाल, तर तुमची सामान्य आरोग्य विमा पॉलिसी उपयोगी पडेल. शिवाय, जर रुग्णालय तुमच्या विमा कंपनीच्या नेटवर्कचा भाग असेल, तर तुम्ही कॅशलेस उपचारांसाठी पात्र ठरू शकता. नेटवर्क नसलेल्या रुग्णालयाच्या बाबतीत, तुम्हाला आगाऊ पैसे भरावे लागतील आणि नंतर तुम्ही क्लेमद्वारे परतावा मिळवू शकता. प्रवासी विमादेखील आवश्यक आहे
त्यामध्ये सामान्यतः खालील खर्चांचा समावेश असतो: रुग्णालयातील खर्च, औषधांचा खर्च, वैद्यकीय स्थलांतराचा खर्च, हा विशेषतः आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी उपयुक्त आहे.
अशा परिस्थितीत, एअरलाइनची जबाबदारी मर्यादित असते आणि ती प्रामुख्याने विमान प्रवासादरम्यान मदत करण्यापुरतीच मर्यादित असते.
ती प्रथमोपचार पुरवते. आवश्यक असल्यास आपत्कालीन लँडिंगसाठी मदत करते. ती रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करण्यास किंवा वैद्यकीय पथक बोलावण्यासही मदत करते. पण कृपया लक्षात घ्या की एअरलाइन रुग्णालयातील उपचारांचा खर्च उचलत नाही. वैद्यकीय खर्च प्रवाशाने किंवा त्यांच्या विमा कंपनीने उचलावा लागतो.
काही विशिष्ट परिस्थितीत, प्रवासी एअरलाइनकडून नुकसान भरपाईचा दावा करू शकतो उदाहरणार्थ:
एअरलाइनने पुरवलेले अन्न खाल्ल्यानंतर त्यांची प्रकृती खालावल्यास.
एअरलाइन कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाच्या बाबतीत.
सुरक्षा नियमांचे पालन न केल्यास.
अनेक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स प्रवास विम्याचे फायदे देतात.
हे तेव्हा लागू होते जेव्हा तिकीट त्याच विशिष्ट कार्डने बुक केले असेल.
यात सामान्यतः वैद्यकीय खर्चाचा समावेश असतो.
तुमच्या प्रवासापूर्वी काही आवश्यक तयारी करणे फायदेशीर ठरू शकते, जसे की:
तुमच्या विमा पॉलिसीमधील आपत्कालीन संपर्क तपशील तुमच्याजवळ ठेवा.
जर तुम्हाला आधीपासूनच कोणताही वैद्यकीय आजार असेल, तर तुमच्या डॉक्टरांकडून Fit to Fly प्रमाणपत्र मिळवा.
तुमच्या प्रवास विम्याच्या संरक्षणाची खात्री करून घ्या.
