  Share Market Crash Sensex Falls 1092 Points Investors Lose 5 Lakh Crore In Some

Share Market Crash: बापरे ! 5 लाख कोटींची राखरांगोळी! Sensex 1092 अंशांनी कोसळला, शेवटच्या क्षणाला असं काय झालं?

Updated On: May 29, 2026 | 07:35 PM IST
सारांश

आजकाल शेअर बाजारात एक नवीन trend दिसून येत आहे. साधारणपणे सकाळच्या सत्रात सुरुवातीला बाजाराची सुरुवात सकारात्मक होते; मात्र, जसजसे ट्रेडिंग सत्राचा शेवटचा टप्पा येतो तसतशी बाजारात घसरण सुरू होते. शुक्रवारीही असाच काहीसा प्रकार पाहायला मिळाला. आजही असंच काहीसं चित्र दिसलं आणि मार्केट चांगलंच कोसळलं.

विस्तार

Share Market Crash: जागतिक घडामोडी आणि त्याचा होणारा परिणाम यासगळ्यावर शेअर मार्केटचं स्वरुप चालतं. सध्या मध्यपूर्वेमध्ये होत असलेली उलथापालथ यामुळे याचा शेअर बाजारावर बराच परिणाम दिसून येत आहे. पण या सगळ्यात आजकाल शेअर बाजारात एक नवीन trend दिसून येत आहे. साधारणपणे सकाळच्या सत्रात सुरुवातीला बाजाराची सुरुवात सकारात्मक होते; मात्र, जसजसे ट्रेडिंग सत्राचा शेवटचा टप्पा येतो तसतशी बाजारात घसरण सुरू होते. शुक्रवारीही असाच काहीसा प्रकार पाहायला मिळाला. आज झालेली घसरण विशेषतः तीव्र स्वरूपाची होती, ज्यामुळे गुंतवणूकदार अवाक झाले. नेमकं काय घडलं आणि कोणती कारणं याला कारणीभूत आहेत समजून घेऊयात.

शेवटच्या अर्ध्या तासात नेमकं काय घडलं?

विशेषतः ट्रेडिंगच्या शेवटच्या अर्ध्या तासातच घडामोडींनी मोठे वळण घेतले. या घटनेमागे दोन प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्या शेवटच्या अर्ध्या तासात, BSE चे Market Capitalization वेगाने कोसळले, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीतील ५.५६ लाख कोटी रुपये एका झटक्यात नष्ट झाले. विशिष्टपणे सांगायचे तर, बाजार बंद होईपर्यंत सेन्सेक्स १,०९२ अंकांनी किंवा १.४५ टक्क्यांनी कोसळून ७४,७७५ अंकांवर स्थिरावला; तर निफ्टी ३५९ अंकांनी किंवा १.५० टक्क्यांनी घसरून २३,५४७ अंकांवर बंद झाला. दरम्यान, मिडकॅप निर्देशांकात सुमारे १ टक्क्यांची घसरण झाली, तर स्मॉलकॅप निर्देशांक १.३० टक्क्यांपर्यंत खाली आला. या घसरणीमुळे, BSE चे Market Capitalization ₹४७० लाख कोटींवरून ₹४६५ लाख कोटींपर्यंत खाली आले.

अखेरच्या टप्प्यातील म्हणजेच शेवटच्या 30 मिनिटांमध्ये अस्थिरता हे 2 घटक जबाबदार

१. मान्सूनबाबतच्या चिंता

मान्सूनच्या स्थितीमुळे बाजारातील अस्वस्थता वाढली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) पावसाबाबतचा आपला अंदाज, मागील अंदाजांच्या तुलनेत कमी केला आहे. कडाक्याची उष्णता आणि कृषी क्षेत्राची पावसासाठीची आतुर प्रतीक्षा, अशा परिस्थितीत ही बातमी बाजाराला रुचली नाही. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला संभाव्यतः मोठा धक्का बसू शकतो. शिवाय, लक्षावधी लोकांच्या उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता आहे. कृषी उत्पादन, ग्रामीण मागणी आणि कंपन्यांची कमाई या सर्वांनाच याचा फटका बसू शकतो. परिणामी, या घडामोडीवर बाजाराने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.

२. एमएससीआयनेही धक्का दिला

दुपारी ३ वाजता, आणखी एक बातमी समोर आली, ज्यामुळे भारतीय बाजार तणावाखाली आला. एमएससीआय इंडिया इंडेक्समधील बदल २९ मे पासून लागू होणार होते. एमएससीआय हा जगातील सर्वात मोठ्या जागतिक निर्देशांकांपैकी एक आहे आणि त्याच्या निर्देशांकाचे अनुसरण करणाऱ्या अब्जावधी डॉलर्सच्या निधीमध्ये त्यानुसार बदल केले जातात. जेव्हा काही शेअर्स निर्देशांकात समाविष्ट केले जातात आणि इतरांना वगळले जाते, तेव्हा निधीला एकाच वेळी खरेदी आणि विक्री करण्यास भाग पाडले जाते. बास्केट सेलिंग आणि बास्केट बायिंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या घटनेमुळे बाजारात घसरण आणि वाढ झाली आहे. या दोन अहवालांनंतर, बाजारात विक्रीचा दबाव वाढला आणि गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात विक्री केली. रिलायन्स, इंडिगो आणि पॉवरग्रिडमध्ये सर्वात लक्षणीय विक्री दिसून आली.

(टीप: कोणत्याही शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.)

Published On: May 29, 2026 | 07:35 PM

