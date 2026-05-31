Market क्लोजिंग टाईम वाढणार! ऑगस्टपासून गुंतवणूकदारांना ट्रेडिंगसाठी मिळणार अधिक वेळ; नेमका काय आहे NSE चा प्लॅन?

Stock Market Trading Time Change: गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. NSE ने नुकतीच एक मोठी घोषणा केली आहे. शेअर बाजाराच्या बंद होण्याच्या वेळेत आता बदल होणार आहे. हा बदल फ्शेअर बाजाराच्या बंद होण्याच्या वेळेत बदल होणार आहे. हा बदल फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स F&O ट्रेडिंगच्या चौकटीत लागू केला जात आहे. परिणामी, F&O विभागातील व्यापाऱ्यांसाठी आता ट्रेडिंगची वेळ थोडी वाढू शकते.
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजने म्हणजेच NSE ने जाहीर केले आहे की, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सुरू झाल्यामुळे, इंडेक्स आणि इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज या दोन्ही विभागांसाठी बाजार बंद होण्याची प्रमाणित वेळ १० मिनिटांनी वाढवून दुपारी ३:४० करण्यात येईल. ही चौकट ३ ऑगस्टपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. क्लोजिंग ऑक्शन सेशन हे दिवसाच्या शेवटी एक ट्रेडिंग विंडो असते, ज्या दरम्यान बाजारातील सहभागी विशिष्ट इक्विटीसाठी योग्य अंतिम किंमत निश्चित करण्यासाठी खरेदी किंवा विक्रीचे आदेश देतात. शुक्रवारी जारी केलेल्या एका परिपत्रकात, NSE ने बाजारातील सहभागींना कळवले आहे की, कॅश विभागात सुरू केलेल्या नवीन क्लोजिंग ऑक्शन यंत्रणेनुसार डेरिव्हेटिव्ह्ज बाजारातील व्यवहारांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी, इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज करारांसाठी बाजार बंद होण्याची प्रमाणित वेळ दुपारी ३:४० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
प्री-ओपन सेशन आणि ट्रेड मॉडिफिकेशन विंडोसह इतर सेशनच्या वेळा अपरिवर्तित राहतील. कॅश सेगमेंटमधील वेळांमध्येही कोणताही बदल होणार नाही; वेळेतील हा बदल केवळ F&O सेगमेंटला लागू होतो.
एक्सचेंजने स्पष्ट केले आहे की, प्राईस बँड्स आणि प्री-ट्रेड रिस्क कंट्रोल्स संदर्भातील तरतुदी ज्या सध्या क्लोजिंग ऑक्शन सेशन दरम्यान लागू आहेत. आता इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज सेगमेंटलाही लागू होतील. दिवसाच्या शेवटी होणाऱ्या ट्रेडिंग प्रक्रियेदरम्यान कॅश आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये सुरळीत संक्रमण आणि एकसमानता सुनिश्चित करणे, हा या बदलामागील उद्देश आहे.
या कार्यान्वयन बदलांचा एक भाग म्हणून, NSE कॅश मार्केटमध्ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सुरू झाल्यानंतर जेव्हा कधी स्टॉक फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठीच्या कार्यान्वयन मूल्य मर्यादा सुधारित केल्या जातील, तेव्हा संबंधित अधिसूचना जारी केल्या जातील. सुधारित प्राईस बँड्सच्या बाहेर असलेल्या कोणत्याही प्रलंबित ऑर्डर्स, एक्सचेंजच्या विद्यमान नियमांनुसार आपोआप रद्द केल्या जातील.
एक्सचेंजने स्पष्ट केले आहे की, डेरिव्हेटिव्ह्ज कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या क्लोजिंग किमतींची गणना करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रणालीमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. तथापि, क्लोजिंग व्हॅल्यू निर्धारित करण्यासाठी वापरण्यात येणारी व्हॉल्यूम-वेटेटेड ॲव्हरेज प्राईस विंडो आता दुपारी ३:१० ते ३:४० दरम्यान झालेल्या ट्रेड्सच्या आधारावर मोजली जाईल.
योग्य कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी, ब्रोकर्सना सध्याच्या तारखेपूर्वी त्यांच्या ट्रेडिंग ॲप्समधील संबंधित कॉन्ट्रॅक्ट फाइल्स अद्ययावत करण्याचा सल्ला दिला जातो. क्लोजिंग ऑक्शन सत्राची सुरुवात हा बाजार रचनेतील एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे आणि यामुळे किमतींमध्ये सुधारणा होण्याची, क्लोजिंगच्या वेळी बाजाराची अखंडता वाढण्याची, तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेतील पद्धती आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या जवळ येण्याची अपेक्षा आहे.
(टीप: शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यापूर्वी कृपया आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.)