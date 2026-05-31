Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Tata Ipl 2026 Final In Ahmedabad Gujarat Titans Set 156 Runs Target To Rcb

RCB Vs GT Final Live: शुभमन, सुदर्शन फेल! आरसीबीच्या भेदक माऱ्याने गुजरातला गुडघ्यावर टेकवलं; बंगळुरूचा विजय निश्चित?

Updated On: May 31, 2026 | 09:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

गुजरात टायटन्सकडून सलामीला खेळण्यासाठी कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन मैदानात उतरले. मात्र या जबरदस्त फॉर्ममध्ये असलेल्या जोडीला गुजरातला चांगली सुरुवात करून दिली नाही.

RCB Vs GT Final Live: शुभमन, सुदर्शन फेल! आरसीबीच्या भेदक माऱ्याने गुजरातला गुडघ्यावर टेकवलं; बंगळुरूचा विजय निश्चित?
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आरसीबीने घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय 
गुजरात टायटन्सने 13 ओव्हर्समध्ये गमावल्या 4 विकेट्स
गिल, सुदर्शन आणि बटलर स्वस्तात झाले आउट 

Tata IPL 2026 GT Vs RCB Final Live Updates: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना सुरू आहे. गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूमध्ये ट्रॉफीसाठी लढत सुरू आहे रजत पाटीदारने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय आरसीबीने योग्य ठरवला. गुजरात टायटन्सचे प्रमुख फलंदाज सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. अखेर गुजरात टायटन्सने प्रथम फलंदाजी करताना 155 रन्स केल्या आहेत. आता दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकण्यासाठी आरसीबीला 156 रन्सची गरज असणार आहे.

गुजरात टायटन्सची फलंदाजी

गुजरात टायटन्सकडून सलामीला खेळण्यासाठी कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन मैदानात उतरले. मात्र या जबरदस्त फॉर्ममध्ये असलेल्या जोडीला गुजरातला चांगली सुरुवात करून दिली नाही. दोन्ही फलंदाज स्वस्तात आउट झाले. कर्णधार शुभमन गिल केवळ 10 रन्स करून आउट झाला. तर साई सुदर्शन 12 रन्सवर आउट झाला. पाठोपाठ निशांत सिंधू 20 रन्सवर आउट झाला. जोस बटलर देखील आज चांगली खेळी करू शकला नाही. वॉशिंग्टन सुंदरला जीवदान मिळाले. अर्शद खानने 5 बॉलमध्ये 15 रन्स केल्या. 15 रन्सवर तो आउट झाला. जेसन होल्डर 7 रन्सवर आउट झाला. अंतिम सामन्यात गुजरातच्या फलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी केल्याचे दिसून आले. वॉशिंग्टन सुंदरने अर्धशतकी खेळी करत गुजरातला सन्मानजनक स्कोअर करण्यात मदत केली.

GT Vs RCB Final Live: गुजरात खिळखिळी! भुवी-हेझलवूडने सलामी जोडीला धाडलं घरी, आरसीबीने मिळवली पकड

आरसीबीची गोलंदाजी

अंतिम सामन्यात आरसीबीच्या गोलंदाजांनी आपला क्लास दाखवला आहे. सुरुवातीच्या ओव्हर्समध्येच साई सुदर्शन आणि कर्णधार शुभमन गिलला लवकर आउट केले. जोश हेझलवूडने शुभमन गिलला तर भुवनेश्वर कुमारने साई सुदर्शनला आउट केले. रासिख डारने निशांत सिंधूचि विकेट घेतली. तर जोस बटलरला कृणाल पंड्याने आउट केले. जोश हेझलवूडने अर्शद खानला आउट केले. पहिल्या ओव्हरपासून आरसीबीच्या गोलंदाजांनी गुजरात टायटन्सच्या फलंदाजीवर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळवले होते.

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू: व्यंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टीम डेव्हिड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, रसिक सलाम दार, जेकब डफी.

GT Vs RCB IPL Final Live: रजत पाटीदारने जिंकला पहिला डाव; गुजरातविरुद्ध घेतला गोलंदाजीचा निर्णय

गुजरात टायटन्स : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राशीद खान, राहुल तेवतिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

Web Title: Tata ipl 2026 final in ahmedabad gujarat titans set 156 runs target to rcb

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 09:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जिंकली ‘ऑरेंज कॅप’; गिल आणि सुदर्शन बाद होताच रचला नवा इतिहास
1

Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जिंकली ‘ऑरेंज कॅप’; गिल आणि सुदर्शन बाद होताच रचला नवा इतिहास

GT Vs RCB Final Live: गुजरात खिळखिळी! भुवी-हेझलवूडने सलामी जोडीला धाडलं घरी, आरसीबीने मिळवली पकड
2

GT Vs RCB Final Live: गुजरात खिळखिळी! भुवी-हेझलवूडने सलामी जोडीला धाडलं घरी, आरसीबीने मिळवली पकड

GT Vs RCB IPL Final Live: रजत पाटीदारने जिंकला पहिला डाव; गुजरातविरुद्ध घेतला गोलंदाजीचा निर्णय
3

GT Vs RCB IPL Final Live: रजत पाटीदारने जिंकला पहिला डाव; गुजरातविरुद्ध घेतला गोलंदाजीचा निर्णय

IPL Trophy History: आयपीएलच्या चमचमात्या ट्रॉफीवर लिहिलेल्या ‘त्या’ संस्कृत श्लोकाचा अर्थ माहीत आहे का? जाणून घ्या रंजक इतिहास
4

IPL Trophy History: आयपीएलच्या चमचमात्या ट्रॉफीवर लिहिलेल्या ‘त्या’ संस्कृत श्लोकाचा अर्थ माहीत आहे का? जाणून घ्या रंजक इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RCB Vs GT Final Live: शुभमन, सुदर्शन फेल! आरसीबीच्या भेदक माऱ्याने गुजरातला गुडघ्यावर टेकवलं; बंगळुरूचा विजय निश्चित?

RCB Vs GT Final Live: शुभमन, सुदर्शन फेल! आरसीबीच्या भेदक माऱ्याने गुजरातला गुडघ्यावर टेकवलं; बंगळुरूचा विजय निश्चित?

May 31, 2026 | 09:19 PM
Pune Toxic Liquor Case: पुण्यातील उत्पादन शुल्क कार्यालयाला टाळे लावण्याचा युवक कॉंग्रेसचा प्रयत्न!

Pune Toxic Liquor Case: पुण्यातील उत्पादन शुल्क कार्यालयाला टाळे लावण्याचा युवक कॉंग्रेसचा प्रयत्न!

May 31, 2026 | 08:48 PM
Rava Dosa: सकाळच्या नाश्त्याला झटपट बनवा कुरकुरीत रवा डोसा, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Rava Dosa: सकाळच्या नाश्त्याला झटपट बनवा कुरकुरीत रवा डोसा, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

May 31, 2026 | 08:39 PM
Beaufort Castle: 24 वर्षांनंतर हिजबुल्लाहचा अभेद्य गड उद्ध्वस्त; इस्रायलने लिटानी नदी ओलांडून फडकवला राष्ट्रध्वज

Beaufort Castle: 24 वर्षांनंतर हिजबुल्लाहचा अभेद्य गड उद्ध्वस्त; इस्रायलने लिटानी नदी ओलांडून फडकवला राष्ट्रध्वज

May 31, 2026 | 08:39 PM
तुमच्या कारची नेव्हिगेशन सिस्टम कशी काम करते? जाणून घ्या

तुमच्या कारची नेव्हिगेशन सिस्टम कशी काम करते? जाणून घ्या

May 31, 2026 | 08:34 PM
मुंबई होणार ‘ड्रग्ज मुक्त’! सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; Mangal Prabhat Lodha यांच्याकडे असणार ‘ही’ जबाबदारी

मुंबई होणार ‘ड्रग्ज मुक्त’! सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; Mangal Prabhat Lodha यांच्याकडे असणार ‘ही’ जबाबदारी

May 31, 2026 | 08:32 PM
India A Squad: भारत-अ संघाला मोठा झटका! रियान पराग दुखापतीमुळे त्रिकोणी मालिकेतून बाहेर; ‘या’ स्टार खेळाडूकडे उपकर्णधारपद

India A Squad: भारत-अ संघाला मोठा झटका! रियान पराग दुखापतीमुळे त्रिकोणी मालिकेतून बाहेर; ‘या’ स्टार खेळाडूकडे उपकर्णधारपद

May 31, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM