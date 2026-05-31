RCB Vs GT Final Live: शुभमन, सुदर्शन फेल! आरसीबीच्या भेदक माऱ्याने गुजरातला गुडघ्यावर टेकवलं; बंगळुरूचा विजय निश्चित?

आरसीबीने घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय
गुजरात टायटन्सने 13 ओव्हर्समध्ये गमावल्या 4 विकेट्स
गिल, सुदर्शन आणि बटलर स्वस्तात झाले आउट
Tata IPL 2026 GT Vs RCB Final Live Updates: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना सुरू आहे. गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूमध्ये ट्रॉफीसाठी लढत सुरू आहे रजत पाटीदारने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय आरसीबीने योग्य ठरवला. गुजरात टायटन्सचे प्रमुख फलंदाज सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. अखेर गुजरात टायटन्सने प्रथम फलंदाजी करताना 155 रन्स केल्या आहेत. आता दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकण्यासाठी आरसीबीला 156 रन्सची गरज असणार आहे.
गुजरात टायटन्सची फलंदाजी
गुजरात टायटन्सकडून सलामीला खेळण्यासाठी कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन मैदानात उतरले. मात्र या जबरदस्त फॉर्ममध्ये असलेल्या जोडीला गुजरातला चांगली सुरुवात करून दिली नाही. दोन्ही फलंदाज स्वस्तात आउट झाले. कर्णधार शुभमन गिल केवळ 10 रन्स करून आउट झाला. तर साई सुदर्शन 12 रन्सवर आउट झाला. पाठोपाठ निशांत सिंधू 20 रन्सवर आउट झाला. जोस बटलर देखील आज चांगली खेळी करू शकला नाही. वॉशिंग्टन सुंदरला जीवदान मिळाले. अर्शद खानने 5 बॉलमध्ये 15 रन्स केल्या. 15 रन्सवर तो आउट झाला. जेसन होल्डर 7 रन्सवर आउट झाला. अंतिम सामन्यात गुजरातच्या फलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी केल्याचे दिसून आले. वॉशिंग्टन सुंदरने अर्धशतकी खेळी करत गुजरातला सन्मानजनक स्कोअर करण्यात मदत केली.
आरसीबीची गोलंदाजी
अंतिम सामन्यात आरसीबीच्या गोलंदाजांनी आपला क्लास दाखवला आहे. सुरुवातीच्या ओव्हर्समध्येच साई सुदर्शन आणि कर्णधार शुभमन गिलला लवकर आउट केले. जोश हेझलवूडने शुभमन गिलला तर भुवनेश्वर कुमारने साई सुदर्शनला आउट केले. रासिख डारने निशांत सिंधूचि विकेट घेतली. तर जोस बटलरला कृणाल पंड्याने आउट केले. जोश हेझलवूडने अर्शद खानला आउट केले. पहिल्या ओव्हरपासून आरसीबीच्या गोलंदाजांनी गुजरात टायटन्सच्या फलंदाजीवर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळवले होते.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू: व्यंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टीम डेव्हिड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, रसिक सलाम दार, जेकब डफी.
गुजरात टायटन्स : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राशीद खान, राहुल तेवतिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.