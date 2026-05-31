Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Tata Ipl 2026 Final Gt Washington Sundar Wicket Out Or Not Out Video Viral Against Rcb

GT Vs RCB Final Live: अंपायरचा ‘तो’ एक निर्णय आणि खेळ पलटला; Washington Sundar चा Video Viral

Updated On: May 31, 2026 | 10:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

10 व्या ओव्हरमध्ये शेवटच्या बॉलवर एक मोठा वाड निर्माण झाला.  जॅकब डफीच्या चेंडूवर वॉशिंग्टन सुंदरने शॉट मारला आणि जॉर्डन कॉक्सने त्याचा कॅच पकडल्याचे दिसून आले होते.

GT Vs RCB Final Live: अंपायरचा 'तो' एक निर्णय आणि खेळ पलटला; Washington Sundar चा Video Viral

GT Vs RCB Final Live Streaming (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वॉशिंग्टन सुंदरच्या विकेटवरून संभ्रम
गुजरात टायटन्सने आरसीबीला दिले 156 रन्सचे टार्गेट 
वॉशिंग्टन सुंदरने केली शानदार अर्धशतकी खेळी 

 Tata IPL 2026 GT Vs RCB Final Live Updates: सध्या अहमदाबादमध्ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना सुरू आहे. दरम्यान आरसीबीने प्रथम गोलंदाजी केली. गुजरात टायटन्सने प्रथम फलंदाजी करून आरसीबीला 156 रन्सचे टार्गेट दिले आहे. मात्र गुजरातच्या खेळीमध्ये वॉशिंग्टन सुंदरला जीवदान मिळाले होते. मात्र आता त्यावरून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसेच तो आउट होता की नाही अशी चर्चा रंगली आहे.

गुजरात टायटन्सची सुरुवात खराब झाली. वॉशिंग्टन सुंदरने शानदार अर्धशतक करत गुजरातला सन्मानजनक स्कोअरपर्यंत पोहोचवले. मात्र त्याला 10 व्या ओव्हर्समध्ये एक जीवदान मिळाले होते. मात्र तो आउट होता की नाही यावरून आता चर्चा सुरू झाली आहे. तयाचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे.

10 व्या ओव्हरमध्ये शेवटच्या बॉलवर एक मोठा वाड निर्माण झाला.  जॅकब डफीच्या चेंडूवर वॉशिंग्टन सुंदरने शॉट मारला आणि जॉर्डन कॉक्सने त्याचा कॅच पकडल्याचे दिसून आले. सुंदर पॅव्हेलियनच्या दिशेने जात असतानाच थर्ड अंपायरने चेक केले असताना बॉल जमिनीला लागल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सुंदरला जीवदान मिळाले. या संधीचा फायदा घेत सुंदरने नाबाद 50 धावा कुटल्या आणि गुजरातला 155 पर्यंत पोहोचवले. याकहा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. आता या व्हीडिओवारून सुंदर आउट होता की नाही अशा चर्चा सुरू झाली आहे.

आरसीबीच्या भेदक माऱ्याने गुजरातला गुडघ्यावर टेकवलं

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना सुरू आहे. गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूमध्ये ट्रॉफीसाठी लढत सुरू आहे रजत पाटीदारने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय आरसीबीने योग्य ठरवला. गुजरात टायटन्सचे प्रमुख फलंदाज सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. अखेर गुजरात टायटन्सने प्रथम फलंदाजी करताना 155 रन्स केल्या आहेत. आता दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकण्यासाठी आरसीबीला 156 रन्सची गरज असणार आहे.

RCB Vs GT Final Live: शुभमन, सुदर्शन फेल! आरसीबीच्या भेदक माऱ्याने गुजरातला गुडघ्यावर टेकवलं; बंगळुरूचा विजय निश्चित?

जोस बटलर देखील आज चांगली खेळी करू शकला नाही. वॉशिंग्टन सुंदरला जीवदान मिळाले. अर्शद खानने 5 बॉलमध्ये 15 रन्स केल्या. 15 रन्सवर तो आउट झाला. जेसन होल्डर 7 रन्सवर आउट झाला. अंतिम सामन्यात गुजरातच्या फलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी केल्याचे दिसून आले. वॉशिंग्टन सुंदरने अर्धशतकी खेळी करत गुजरातला सन्मानजनक स्कोअर करण्यात मदत केली.

Web Title: Tata ipl 2026 final gt washington sundar wicket out or not out video viral against rcb

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 10:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RCB Vs GT Final Live: शुभमन, सुदर्शन फेल! आरसीबीच्या भेदक माऱ्याने गुजरातला गुडघ्यावर टेकवलं; बंगळुरूचा विजय निश्चित?
1

RCB Vs GT Final Live: शुभमन, सुदर्शन फेल! आरसीबीच्या भेदक माऱ्याने गुजरातला गुडघ्यावर टेकवलं; बंगळुरूचा विजय निश्चित?

Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जिंकली ‘ऑरेंज कॅप’; गिल आणि सुदर्शन बाद होताच रचला नवा इतिहास
2

Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जिंकली ‘ऑरेंज कॅप’; गिल आणि सुदर्शन बाद होताच रचला नवा इतिहास

GT Vs RCB Final Live: गुजरात खिळखिळी! भुवी-हेझलवूडने सलामी जोडीला धाडलं घरी, आरसीबीने मिळवली पकड
3

GT Vs RCB Final Live: गुजरात खिळखिळी! भुवी-हेझलवूडने सलामी जोडीला धाडलं घरी, आरसीबीने मिळवली पकड

GT Vs RCB IPL Final Live: रजत पाटीदारने जिंकला पहिला डाव; गुजरातविरुद्ध घेतला गोलंदाजीचा निर्णय
4

GT Vs RCB IPL Final Live: रजत पाटीदारने जिंकला पहिला डाव; गुजरातविरुद्ध घेतला गोलंदाजीचा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
GT Vs RCB Final Live: अंपायरचा ‘तो’ एक निर्णय आणि खेळ पलटला; Washington Sundar चा Video Viral

GT Vs RCB Final Live: अंपायरचा ‘तो’ एक निर्णय आणि खेळ पलटला; Washington Sundar चा Video Viral

May 31, 2026 | 10:10 PM
Suman Kalyanpur: संगीत क्षेत्रावर शोककळा! ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपूर यांचे निधन; वयाच्या ८९ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Suman Kalyanpur: संगीत क्षेत्रावर शोककळा! ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपूर यांचे निधन; वयाच्या ८९ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

May 31, 2026 | 10:00 PM
IPL Rules Change: …तर गोलंदाजांची चांदी होणार! IPL आणखी रोमांचक करण्यासाठी सचिन तेंडुलकरने BCCI ला दिले 3 अनोखे सल्ले

IPL Rules Change: …तर गोलंदाजांची चांदी होणार! IPL आणखी रोमांचक करण्यासाठी सचिन तेंडुलकरने BCCI ला दिले 3 अनोखे सल्ले

May 31, 2026 | 09:45 PM
कोकणच्या जागेवरून नवा ट्विस्ट ! एकनाथ शिंदे आधी म्हणाले ‘युतीधर्म पाळा’, आता दिल्या अर्ज मागे न घेण्याच्या सूचना

कोकणच्या जागेवरून नवा ट्विस्ट ! एकनाथ शिंदे आधी म्हणाले ‘युतीधर्म पाळा’, आता दिल्या अर्ज मागे न घेण्याच्या सूचना

May 31, 2026 | 09:34 PM
Pune Toxic Liquor Case: पुण्यातील उत्पादन शुल्क कार्यालयाला टाळे लावण्याचा युवक कॉंग्रेसचा प्रयत्न!

Pune Toxic Liquor Case: पुण्यातील उत्पादन शुल्क कार्यालयाला टाळे लावण्याचा युवक कॉंग्रेसचा प्रयत्न!

May 31, 2026 | 08:48 PM
Rava Dosa: सकाळच्या नाश्त्याला झटपट बनवा कुरकुरीत रवा डोसा, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Rava Dosa: सकाळच्या नाश्त्याला झटपट बनवा कुरकुरीत रवा डोसा, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

May 31, 2026 | 08:39 PM
Beaufort Castle: 24 वर्षांनंतर हिजबुल्लाहचा अभेद्य गड उद्ध्वस्त; इस्रायलने लिटानी नदी ओलांडून फडकवला राष्ट्रध्वज

Beaufort Castle: 24 वर्षांनंतर हिजबुल्लाहचा अभेद्य गड उद्ध्वस्त; इस्रायलने लिटानी नदी ओलांडून फडकवला राष्ट्रध्वज

May 31, 2026 | 08:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM