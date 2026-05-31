  Do Not Buy Shares Of Insurance Companies Based Solely On The Premium Be Sure To Check These Rules Before Investing See Details

Insurance Stocks: फक्त प्रीमियम पाहून खरेदी करू नका विमा कंपन्यांचे शेअर्स, गुंतवणूक करण्यापूर्वी हे नियम नक्की तपासा

Updated On: May 31, 2026 | 12:29 PM IST
सारांश

एखाद्या विमा कंपनीच्या प्रीमियम कलेक्शन किंवा पॉलिसी विक्रीच्या आकडेवारीत वेगाने वाढ दिसून येते, तेव्हा साहजिकच गुंतवणूकदारांचे लक्ष त्याकडे वेधले जाते. पण फक्त प्रीमियममध्ये वाढ झाली, याचा अर्थ असा होत नाही की ती कंपनी मोठ्या प्रमाणात नफा कमवत आहे. कंपनी सर्वप्रथम ग्राहकांकडून प्रीमियम जमा करते आणि त्यानंतर claims निवारण करते.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

विस्तार

Insurance Stocks: शेअर बाजारात गुंतवणूकीचे विविध पर्याय अस्तित्वात आहेत पण विमा क्षेत्राला दीर्घकाळापासून एक स्थिर आणि विश्वासार्ह गुंतवणुकीचा पर्याय मानलं गेलं आहे. जेव्हा एखाद्या विमा कंपनीच्या प्रीमियम कलेक्शन किंवा पॉलिसी विक्रीच्या आकडेवारीत वेगाने वाढ दिसून येते, तेव्हा साहजिकच गुंतवणूकदारांचे लक्ष त्याकडे वेधले जाते. पण फक्त प्रीमियममध्ये वाढ झाली, याचा अर्थ असा होत नाही की ती कंपनी मोठ्या प्रमाणात नफा कमवत आहे. विमा व्यवसाय हा इतर व्यावसायिक उद्योगांपेक्षा काहीसा वेगळ्या पद्धतीने चालतो; यामध्ये, कंपनी सर्वप्रथम ग्राहकांकडून प्रीमियम जमा करते आणि त्यानंतर claims निवारण करते. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या गोष्टी आहेत ज्यांच्यावर लक्षकेंद्रित करणं आवश्यक आहेत. सविस्तर समजून घेऊयात.

केवळ ‘प्रीमियम वाढी’वरुन निर्णय नको

विमा कंपन्या अनेकदा त्यांच्या प्रीमियम कलेक्शनमधील वाढीला एक मोठी कामगिरी म्हणून सादर करतात. जीवन विमा क्षेत्रात, New Business Premiums आणि Renewal Premiums या बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाते; तर साधारण General Insurance, Gross Written Premium या निकषाचे निरीक्षण केले जाते. पण अधिक ग्राहक मिळवण्याच्या प्रयत्नात, कंपन्या काही वेळा कमी दरात पॉलिसींची विक्री करतात किंवा अधिक कमिशन देऊ करतात. यामुळे सुरुवातीची आकडेवारी जरी प्रभावी वाटत असली, तरी कालांतराने Claims बोजा वाढत गेल्यामुळे भविष्यातील नफ्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते.

एम्बेडेड व्हॅल्यू खरी पॉवर

जीवन विमा कंपन्यांचे मूल्यांकन करताना एम्बेडेड व्हॅल्यू हे एक महत्त्वाचे मापदंड मानले जाते. हे कंपनीच्या विद्यमान पॉलिसींमधून मिळणाऱ्या अपेक्षित भविष्यातील नफ्याचे सूचक दर्शवते. जीवन विमा पॉलिसी अनेक वर्षांसाठी लागू असल्याने, आज विकलेली पॉलिसी येणाऱ्या अनेक वर्षांसाठी उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून काम करत राहू शकते. एम्बेडेड व्हॅल्यू गुंतवणूकदारांना कंपनीने भविष्यासाठी तयार केलेल्या पायाची किती मजबूत आहे हे समजून घेण्याची ताकद आहे.

VNB आणि VNB मार्जिनवर लक्ष

विमा क्षेत्रात, व्हीएनबी किंवा ‘व्हॅल्यू ऑफ न्यू बिझनेस’ हा एक महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो. हे कंपनीला नव्याने विकलेल्या पॉलिसींमधून मिळणाऱ्या संभाव्य भविष्यातील नफ्याचे सूचक आहे. जर एखाद्या कंपनीचे व्हीएनबी मार्जिन चांगले असेल, तर याचा अर्थ असा होतो की ती केवळ मोठ्या प्रमाणात पॉलिसी विकत नाही, तर नफादायक पॉलिसी देखील विकते. हा संकेत गुंतवणूकदारांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे.

ग्राहक कंपनीसोबत टिकून आहेत का?

विमा व्यवसायात, ग्राहकांना टिकवून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे ‘पर्सिस्टन्सी रेशो’द्वारे मोजले जाते. हे मेट्रिक पॉलिसी खरेदी केल्यानंतर वेळेवर प्रीमियम भरणे सुरू ठेवणाऱ्या ग्राहकांचे प्रमाण दर्शवते. उच्च सातत्य गुणोत्तर सूचित करते की ग्राहकांचा कंपनीवर विश्वास आहे. याउलट, कमी गुणोत्तर हे चुकीच्या विक्री पद्धती किंवा निकृष्ट ग्राहक सेवेचे संकेत देऊ शकते.

एकत्रित गुणोत्तर

जर तुम्ही एखाद्या सर्वसाधारण विमा कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर तिचे ‘एकत्रित गुणोत्तर’ नक्की तपासा. दावे आणि खर्च एकत्रित करून, हे गुणोत्तर कंपनी तिच्या अंडररायटिंग कार्यांमधून नफा मिळवत आहे की नाही हे दर्शवते. १००% पेक्षा कमी एकत्रित गुणोत्तर अनुकूल मानले जाते; याचा अर्थ असा की कंपनी खर्चापेक्षा प्रीमियममधून जास्त कमाई करत आहे.

सॉल्व्हन्सी रेशो: आणखी एक महत्त्वाचे मेट्रिक

विमा व्यवसाय विश्वासाच्या पायावर चालतो. ग्राहक या अपेक्षेने प्रीमियम भरतात की, गरज पडल्यास कंपनी त्यांचे दावे मान्य करून ते निकाली काढेल. सॉल्व्हन्सी रेशो म्हणजेच दिवाळखोरी गुणोत्तर हे दर्शवतो की, कंपनीकडे तिच्या भविष्यातील जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे भांडवल आहे की नाही. मजबूत सॉल्व्हन्सी असलेल्या कंपन्या सामान्यतः अधिक सुरक्षित मानल्या जातात.

उत्पादने आणि वितरण जाळे

सर्व विमा उत्पादने सारखीच फायदेशीर नसतात. काही पॉलिसींमध्ये जास्त मार्जिन असते, तर काहींमध्ये कमी मिळते. याव्यतिरिक्त, कंपनी आपल्या ग्राहकांपर्यंत ज्या पद्धतीने पोहोचते, ती पद्धत देखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. एजंट्सचे मजबूत जाळे, बँकिंग भागीदारी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स कंपनीच्या दीर्घकालीन वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.

गुंतवणूक करण्यापूर्वी ही चेकलिस्ट तपासा

विमा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करताना, केवळ प्रीमियम वाढीवर आधारित निर्णय घेऊ नका. त्याऐवजी, एम्बेडेड व्हॅल्यू, व्हीएनबी, व्हीएनबी मार्जिन, पर्सिस्टन्सी रेशो, कंबाईन्ड रेशो, सॉल्व्हन्सी रेशो आणि प्रॉडक्ट पोर्टफोलिओ यांसारख्या प्रमुख निर्देशकांचे विश्लेषण करा.

Published On: May 31, 2026 | 12:29 PM

