New Labour Code: तुम्हीही 8-10 तासांपेक्षा जास्त काम करताय? Overtime च्या नियमात झालेत मोठे बदल, वाचा सविस्तर

कर्मचाऱ्यांनी हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, केवळ त्यांचा पगार हीच एकमेव महत्त्वाची गोष्ट नाही; तर आपल्या अधिकारांची देखील जाणीव असते हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 04:53 PM
  • जुन्या कायद्यांच्या तुलनेत यात काही बदल
  • ८ तासांपेक्षा अधिक काम नाही
  • ३० मिनिटांची विश्रांती अनिवार्य आहे
New Labour Code: कर्मचाऱ्यांनी हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, केवळ त्यांचा पगार हीच एकमेव महत्त्वाची गोष्ट नाही; तर आपल्या अधिकारांची देखील जाणीव असते हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारतात, विद्यमान कामगार कायद्यांचे नवीन कामगार संहितांशी (Labor Codes) एकत्रीकरण करून आता एक सुसूत्र प्रणाली प्रस्थापित करण्यात आली आहे. या नवीन कामगार संहितांअंतर्गत विशेषतः ‘व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीविषयक संहिता, २०२०’ अन्वये नियम अधिक सुलभ आणि प्रमाणित करण्यात आले आहेत. ‘कारखाने अधिनियम, १९४८’ (Factories Act, 1948) सारख्या जुन्या कायद्यांच्या तुलनेत यात काही बदल करण्यात आले आहेत. तरी याचा मूळ उद्देश मात्र तोच कायम आहे: तो म्हणजे कामगारांचे आरोग्य, कल्याण आणि त्यांना योग्य मोबदला मिळणे सुनिश्चित करणे हा असला तरी यात नेमके कोणते बदल करण्यात आले आहेत हे जाणून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. तर सविस्तर समजून घेऊयात.

८ तासांपेक्षा अधिक काम नाही

नवीन कामगार संहितेनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला दिवसाला ८ तासांपेक्षा अधिक ‘प्रमाणित काम’ करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. कामाचे एकूण साप्ताहिक तास ४८ तासांपेक्षा अधिक असू नयेत. ही मर्यादा बहुतांश कारखाने, आस्थापना आणि इतर कामाच्या ठिकाणांना लागू होते. जुन्या ‘कारखाने कायद्यां’न्वये, दररोज ९ तासांपर्यंत काम करण्याची मर्यादा अनुमत होती; पण नवीन संहितेने कामाचे प्रमाणभूत तास दररोज ८ तास असे निश्चित केले आहेत. यामुळे कामगारांना अधिक चांगली विश्रांती मिळणे सुनिश्चित होते.

३० मिनिटांची विश्रांती अनिवार्य आहे

स्प्रेडओव्हर म्हणजे कामाचे तास, विश्रांती आणि विश्रांतीचे कालावधी यांचा समावेश असलेला एकूण कालावधी यात दररोज १२ तासांपर्यंत असू शकतो. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही ४ दिवस काम केले, तर तुम्ही दररोज १२ तासांपर्यंत काम करू शकता ज्याची साप्ताहिक बेरीज ४८ तास होईल आणि उर्वरित ३ दिवसांसाठी तुम्हाला साप्ताहिक पगारासहीत सुट्ट्या मिळतील. ही व्यवस्था कर्मचाऱ्याच्या संमतीने लागू केली जाते.
कामादरम्यान विश्रांतीचे कालावधी असणे देखील अनिवार्य आहे. सलग ५ ते ६ तास काम केल्यानंतर, किमान ३० मिनिटांची विश्रांती देणे आवश्यक आहे. नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी विशिष्ट सुरक्षा तरतुदी देखील लागू आहेत.
हे नियम सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू होतात. पण व्यवस्थापकीय किंवा प्रशासकीय पदे भूषवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट सवलती मिळण्यास पात्रता असू शकते.

Overtime चे नियम

जेव्हा तुम्ही दररोज ८ तासांपेक्षा जास्त किंवा दर आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करता, तेव्हा ते Overtime मानले जाते. अतिरिक्त काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्याची संमती असणे अनिवार्य आहे; अशा संमतीशिवाय कर्मचाऱ्यावर अतिरिक्त काम करण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही.
मोबदला: अतिरिक्त कामाच्या तासांसाठी वेतनाच्या नेहमीच्या दराच्या दुप्पट रक्कम देणे अनिवार्य आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुमचा ताशी वेतनाचा नेहमीचा दर ₹१०० असेल, तर अतिरिक्त कामासाठी तुम्हाला प्रति तास ₹२०० मिळतील. लागू असलेल्या नियमावलींतर्गत या तरतुदीला अधिक बळकट बनवण्यात आलं आहे.
काही राज्ये किंवा जुन्या नियमावलींमध्ये एका तिमाहीत अनुमत असलेल्या अतिरिक्त कामाच्या एकूण तासांवर कदाचित काही कमाल मर्यादा निश्चित केलेली असू शकते, परंतु नवीन संहिता या बाबतीत अधिक लवचिकता प्रदान करतात. थोडक्यात सांगायचे तर, दर आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा जास्त केलेल्या कोणत्याही कामासाठी अतिरिक्त कामाचे वेतन देणे अनिवार्य आहे.
मालकांनी अतिरिक्त कामाचे तास, वेतन आणि कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती यासंबंधीची अचूक नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. शिवाय, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला wage slip मिळण्याचा अधिकार आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या अतिरिक्त कामाचा तपशील स्पष्टपणे नमूद केलेला असतो.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना हे नियम लागू होतात?

बहुतांश कर्मचारी या नियमांच्या कक्षेत येतात. जर तुमचे पद Supervisor असेल, परंतु तुमचा पगार विहित मर्यादेपेक्षा अधिक असेल किंवा तुमचे काम प्रामुख्याने व्यवस्थापकीय स्वरूपाचे असेल, तर ओव्हरटाइम वेतनासाठीचा तुमचा हक्क मर्यादित असू शकतो. नवीन Code उद्देश ‘सार्वत्रिक व्याप्ती’ सुनिश्चित करणे हा आहे ज्याचा अर्थ असा की, बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांना वेतनाचे संरक्षण मिळावे.

का आवश्यक आहे हा नियम?

हे नियम कामगारांच्या आरोग्याचे रक्षण करतात. अतिरिक्त कामामुळे थकवा येतो, अपघातांचा धोका वाढतो आणि काम वैयक्तिक जीवनाचं संतुलनही बिघडवतं. कामाची प्रमाणित मर्यादा प्रति आठवडा ४८ तास आणि प्रति दिवस ८ तास आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त काम करण्यासाठी कामगाराची संमती आणि दुप्पट वेतन या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत. जर मालकाने या नियमांचे उल्लंघन केले, तर कामगार आयुक्त, कामगार निरीक्षक किंवा वेतन न्यायालयात तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. उपस्थितीची नोंद आणि वेतन स्लिप यांसारखे सहाय्यक पुरावे जपून ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. नवीन कामगार संहिता विद्यमान कायद्यांचे एकत्रीकरण करतात, ज्यामुळे नियामक चौकट सोपी होते. पण पूर्ण अंमलबजावणी जसजशी पुढे जाईल, तसतसे काही राज्य-स्तरीय नियम अद्याप तयार होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. भारतात, कामाचे कमाल प्रमाणित तास प्रति दिवस ८ तास आणि प्रति आठवडा ४८ तास आहेत. साप्ताहिक कामाची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही या अटीवर, १२ तासांपर्यंतचा ‘स्प्रेड-ओव्हर’ कालावधी आहे. कोणत्याही अतिरिक्त कामासाठी कामगाराची संमती आणि प्रमाणित दराच्या दुप्पट दराने मोबदला देणे या दोन्ही गोष्टी अनिवार्य आहेत.

