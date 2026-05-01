आता निम्म्या किंमतीत Dubai मध्ये खरेदी करा Property! व्हिसा मिळवणंही झालं सोपं; भारतासाठी बदलले नियम?, जाणून घ्या सविस्तर

दुबई लँड डिपार्टमेंटने स्पष्ट केले आहे की, वैयक्तिक खरेदीदारांसाठी असलेली ७,५०,००० दिरहम्स् म्हणजेच सुमारे १.९३ कोटी रुपयेची अनिवार्य गुंतवणुकीची मर्यादा आता कमी करण्यात आली आहे. ही मर्यादा कमी करून केवळ ४,००,००० दिरहम्स् म्हणजे सुमारे १ कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत, एकाच खरेदीदारासाठी किमान ७,००,००० दिरहम्स् गुंतवणुकीची आवश्यकता होती. ही सवलत अशा खरेदीदारांना देण्यात आली आहे, ज्यांना किमान दोन वर्षांसाठी वैध असलेल्या निवासी व्हिसावर दुबईमध्ये स्थायिक व्हायचे आहे.
Dubai Land Department ने केवळ किमान गुंतवणुकीची मर्यादा कमी केली आहे. याचा दुबईमधील जमीन किंवा मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष किमतींवर कोणताही परिणाम होणार नाही. पण यामुळे जमीन खरेदीदारांना नक्कीच दिलासा मिळेल; यापूर्वी, ज्या कोणाला केवळ स्वतःच्या नावाने जमीन खरेदी करायची असे, त्यांना किमान ₹१.९३ कोटींची गुंतवणूक करणे अनिवार्य होते, तर आता ही खरेदी केवळ ₹१ कोटींच्या गुंतवणुकीसह करणे शक्य आहे. तरीही, ही मर्यादा केवळ अशाच गुंतवणूकदारांना लागू होते, ज्यांचा जमीन स्वतंत्रपणे खरेदी करण्याचा उद्देश आहे.
हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा इराणमधील संघर्षामुळे दुबईतील मालमत्तेच्या किमतींवर दबाव निर्माण झाला आहे. पण, तज्ञांचे असे मानणे आहे की, ही केवळ एक तात्पुरती परिस्थिती आहे आणि नजीकच्या काळात त्यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. आतापर्यंत, दुबई हे केवळ धनवानांसाठीचेच एक ठिकाण म्हणून सर्वत्र ओळखले जात होतं; परंतु, इराणमधील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने असे वातावरण निर्माण केले आहे, जिथे आता अगदी सामान्य व्यक्तीही सहजपणे मालमत्ता खरेदी करू शकते. Dubai Land Department ने मालमत्ता खरेदीसाठी आवश्यक असलेल्या किमान गुंतवणुकीच्या निकषांमध्ये केवळ शिथिलताच आणलेली नाही, तर या अमिरातीमधील मालमत्तेच्या किमतीही सध्या घसरत आहेत.
